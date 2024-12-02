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Сотни и миллиарды: сколько денег у богатейших людей Швейцарии?

Экономический журнал Bilanz опубликовал свой ежегодный список самых богатых людей Швейцарии, зафиксировав новый рекорд.
Экономический журнал Bilanz опубликовал свой ежегодный список самых богатых людей Швейцарии, зафиксировав новый рекорд. Keystone-SDA

Швейцарский экономический журнал Bilanz опубликовал свой ежегодный список самых богатых людей Швейцарии, зафиксировав новый рекорд. Выяснилось, что состояние 300 богатейших жителей страны достигло рекордного показателя в 833,5 миллиарда франков. Подробности и выводы.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Размер состояния. Согласно списку, опубликованному деловым журналом Bilanz, совокупное состояние 300 богатейших людей Швейцарии достигло новой рекордной отметки в 833,5 миллиарда швейцарских франков. Это больше, чем когда-либо прежде в истории. Предыдущий рекорд составлял сумму в 821,8 млрд, установлен он был в 2021 г. В два последующих года богатство трёхсот богатейших индивидуумов немного уменьшилось и составило сумму в менее чем 800 млрд франков.

Богатейшие из богатейших. Возглавляет список 300 богатейших жителей страны с состоянием в 37–38 миллиардов владелец бренда Chanel Жерар Вертхаймер (Gérard Wertheimer). За ним следуют семьи Хоффманн, Оери и Дюшмале (Hoffmann, Oeri, Duschmalé), владеющие фармацевтической компанией Roche, у них есть в распоряжении 28–29 миллиардов. Они лишь немного опережают бронзового призёра миллиардера Клауса-Михаэля Кюне (Klaus-Michael Kühne), у которого на счету может быть 27–28 млрд.

Новые богатейшие. В 2024 году в этом списке появилось двенадцать новых имен. Таков, например, бывший депутат Совета кантонов (малая палата парламента) от цюрихской организации правоцентристской партии «Либералы» (FDP) Руди Нозер (Ruedi Noser, Цюрих), чье состояние составляет по разным оценкам от 100 до 150 миллионов. Упомянем и владельцев кондитерской компании Sprüngli Милана и Томаша Пренозиль (Milan / Tomas Prenosil) с состоянием от 250 до 300 миллионов. Не менее ярким является и другое новое имя: криптоинвестор Джанкарло Девазини (Giancarlo Devasini). Его состояние оценивается в 7–8 миллиардов франков.

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Кто самый богатый житель Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Швейцарский деловой журнал Bilan опубликовал рейтинг самых богатых жителей Швейцарии, а в нем… знакомые всё лица!

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Самые знаменитые богачи. В список, естественно, вошли многие уже широко известные семьи и отдельные лица. Такова семья Бертарелли (Bertarelli), которая вместе с проигравшим парусный «Кубок Америки» сыном Эрнесто занимает 8-е место в списке с состоянием в 16–17 миллиардов франков, опережая семью Кристофа Блохера, чьи активы оцениваются в 15–16 миллиардов франков. Состояние главы UBS Серджио Эрмотти оценивается в 150–200 миллионов, активы звезды тенниса Роджера Федерера составляют сумму до 1 млрд франков.

Насколько можно доверять такому рейтингу? Конечно, этот список является приблизительным. Некоторую значимость ему все-таки придает тот факт, что такого рода аналитика ведется журналом уже на протяжении 36 лет, что позволяет все-таки делать некоторые общие выводы. Например: когда этот список был впервые опубликован, то совокупное состояние 100 самых богатых людей на тот момент составляло 66 миллиардов швейцарских франков. Кроме того, на самой вершине пирамиды продолжается процесс концентрации: сегодня в списке из 300 богатейших людей 152 человека владеют состоянием по меньшей мере в 1 миллиард или более — и это еще один рекорд.

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