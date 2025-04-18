Только один из пяти швейцарцев отмечает Пасху в церкви
Пасха остаётся важной традицией в Швейцарии, однако её религиозное значение отходит на второй план. Лишь каждый пятый житель страны посещает церковную службу или сознательно отказывается от мяса и алкоголя хотя бы на один день в период поста.
По данным опроса, проведённого институтом Marketagent Switzerland, отмечают Пасху около 57 % жителей франко- и немецкоязычных регионов Швейцарии. Однако четверть респондентов воспринимает этот праздник прежде всего как семейное событие. Наибольшей популярностью среди пасхальных традиций пользуются шоколадные кролики, а также пасхальные яйца — как цветные крашеные обычные яйца, так и тоже из шоколада.
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В среднем жители Швейцарии тратят на пасхальные подарки около 20 франков на человека (примерно 24 доллара). Опрос проводился с конца марта по начало апреля среди 1020 человек в возрасте от 14 до 75 лет. Исследование охватило франко- и немецкоязычную части страны. По данным федерации швейцарских производителей шоколада Chocosuisse, к нынешней Пасхе 2025 года было произведено около 23 миллионов шоколадных кроликов.
Однако традиционные сладости в этом году заметно подорожали. Причина — резкое удорожание сырья, прежде всего какао, цена которого за два года увеличилась в четыре раза. Ассоциация Chocosuisse отмечает, что из-за колебаний рыночных цен невозможно назвать усреднённую величину подорожания, поскольку диапазон предлагаемых на рынке изделий очень широк. Производители шоколада стараются сдерживать рост цен, снижая собственную маржу, но в рознице стоимость пасхальных изделий всё же заметно возросла.
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Праздничные выходные швейцарцы всё чаще используют как возможность для короткого отпуска. Более 25 % опрошенных уехали на Пасху куда-то на юг (и традиционно встали в пробке у автомобильного Сен-Готардского тоннеля), а во франкоязычной Швейцарии таких насчитывается почти треть. Основная тенденция — стремление к солнцу и теплу: 84 % выбрали направления с мягким климатом (Тичино в том числе, отсюда и указанные пробки у тоннеля). Лыжные каникулы на Пасху остаются нишевым выбором — их предпочли только 16 % (главные лыжные каникулы в Швейцарии традиционно приходятся на февраль).
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