Три года войны в Украине: данные по беженцам в Швейцарии

Спустя три года после начала агрессии России против Украины видом на жительство (ВНЖ) категории S обладают 68 000 украинцев. Keystone-SDA

С момента активации экстренного инструмента регулирования миграционных потоков (ВНЖ категории S) Государственный секретариат по миграции (SEM, подразделение Минюста) одобрил примерно 99 000 заявлений, всего в совокупности было подано более 114 000 заявок с просьбой о предоставлении такого вида на жительство.

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Почти 98% таких ходатайств поступили от граждан Украины. Общий поток обращений заметно снизился: в 2024 году было зарегистрировано 16 616 новых заявок, что на 27,8% меньше, чем в 2023 году. Из них 9 272 были удовлетворены, а 9 421 человек утратили право на ВНЖ категории S. В 2025 году ожидается поступление около 17 000 новых обращений.

Вид на жительство категории S в Швейцарии ВНЖ категории S (Schutzstatus S) — это особый статус временной защиты, предоставляемый Швейцарией людям, вынужденным покинуть свою страну из-за войны или серьезных гуманитарных кризисов. История введения Этот механизм был введён в 1998 году, но впервые использован только 12 марта 2022 года в связи с агрессией России против Украины. До этого момента он оставался юридическим инструментом без практического применения. Особенности ВНЖ категории S Позволяет пребывать в Швейцарии без прохождения стандартной процедуры получения убежища. Обладатели ВНЖ категории S могут жить в стране, работать и получать социальную помощь, но не имеют права на семейное воссоединение (за исключением особых случаев). В отличие от беженцев с признанным статусом убежища, они не получают классического вида на жительство и не могут свободно выезжать за пределы Швейцарии. Применение к украинским беженцам После начала войны в Украине Федеральный совет Швейцарии активировал этот механизм, предоставив ВНЖ категории S тысячам граждан Украины. Первоначально он был введён на один год, но затем неоднократно продлевался. В сентябре 2024 года его действие было продлено до 4 марта 2026 года. Этот статус остаётся важным инструментом экстренной защиты для людей, которым требуется немедленная безопасность без сложных бюрократических процедур. Источник: по ссылкеВнешняя ссылка

По прогнозам, к концу 2024 года в Швейцарии оставались 68 070 лиц с ВНЖ категории S, годом ранее их было 66 083. В сентябре 2024 года правительство Швейцарии продлило действие данного миграционного режима для украинцев до 4 марта 2026 года. В рамках этого решения также сохраняются меры финансовой и прочей поддержки его обладателей.

Распределение по регионам

В период с 12 марта 2022 года по январь 2025 года кантоны (субъекты федерации) приняли и разместили у себя около 111 000 украинских беженцев и беженок. Часть из них уже покинула Швейцарию, но большинство осталось. По данным SEM, самое большое число лиц с ВНЖ категории S размещено в кантоне Цюрих (около 12 500 человек), за ним следуют Берн (6 150), Во, Аргау и Санкт-Галлен. Размещение происходит как в коллективном жилье, так и в частных домах и в специально выделенных квартирах.

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Единой национальной статистики по принимающим семьям в Швейцарии нет. Тем не менее, положительный опыт размещения украинских беженцев в частных семьях побудил некоторые кантоны применять этот метод и для других групп беженцев, с тем чтобы облегчить им процесс социальной интеграции. Швейцарский Совет по делам беженцев (Schweizerische FlüchtlingshilfeВнешняя ссылка) предлагает сделать частное размещение постоянным элементом системы предоставления убежища.

Занятость и профессиональная интеграция

В Швейцарии работу находит всё больше украинцев и, прежде всего, украинок. По данным SEM, уровень занятости среди взрослых лиц с ВНЖ категории S уже достиг 30%. К 4 февраля 2025 года в стране работало почти 13 000 человек с этим ВНЖ. Таким образом, установленная Федеральным советом цель в 40% пока не достигнута. Среди украинцев, прибывших в страну весной 2022 года, уровень занятости выше — 38%, а среди людей в возрасте 18–50 лет он составляет 42%. В 2024 году занятость среди украинских беженцев увеличилась во всех кантонах на 8,5% по сравнению с предыдущим 2023 годом.

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Большинство работающих украинцев трудятся в гостиничном бизнесе и общественном питании, а также в сфере планирования, консалтинга и IT — в этих областях заняты более 19% беженцев. Далее следуют сфера персональных услуг (6,6%) и образование (5%). Около 4,25% работают в домах престарелых и в учреждениях социальной помощи, а 4% — в области медицины и здравоохранения. Остальные 45% заняты в различных сферах, включая розничную торговлю, досуг и развлечения, машиностроение, строительство, сельское хозяйство и бытовое обслуживание.

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