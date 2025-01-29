Уличная проституция в Цюрихе будет легализована

Городской парламент Цюриха намерен хочет легализовать уличную проституцию на цюрихской улице Лангштрассе. Это предложение было встречено критикой. SRF Keystone

Вечеринки, концерты и клубы, а также контактные бары и бордели практически на каждом углу: и всё это знаменитая улица Лангштрассе, центр ночной жизни в самом центре города и самый большой «район красных фонарей» в Цюрихе. Единственная проблема заключается в том, что уличная проституция там по-прежнему незаконна. Но в скором времени ситуация изменится.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Вечеринки, концерты и клубы, а также контактные бары и бордели практически на каждом углу: и все это знаменитая цюрихская улица Лангштрассе, центр ночной жизни в самом центре города и самый большой «район красных фонарей» в Цюрихе. Единственная проблема заключается в том, что уличная проституция там по-прежнему незаконна. И если работники и работницы сферы секс-индустрии приглашают к себе клиентов прямо на улице, то тем самым они нарушают закон и подлежат судебному преследованию и штрафам. Но в скором времени ситуация изменится.

Большинством депутатов городского парламента Цюриха было принято решение легализовать уличную проституцию на улице Лангштрассе. Аргумент: тогда работники и работницы сферы оказания платных секс-услуг будут лучше защищены. «Уличная проституция — это факт. Легализация является основным условием возникновения на улице Лангштрассе безопасного секс-бизнеса», — говорит представитель социалистов (SP) в парламенте города в интервью швейцарскому общественному радио SRFВнешняя ссылка. Это мнение разделяют партия «Либералы» (FDP) и партия «Зелёные» (GPS).

Необходимо также учитывать и «потребности населения», иными словами, секс-бизнес не должен превращать улицу Лангштрассе в помойку и свалку. Keystone

При этом они призывают оказывать секс-работникам большую поддержку в плане их профориентации, с тем чтобы панель не была единственной возможностью заработать. Необходимо также учитывать и «потребности населения», иными словами, секс-бизнес не должен превращать улицу Лангштрассе в помойку и свалку. Именно этот пункт и был основным контраргументом. Как напомнили представители Швейцарской народной партии (SVP), в своё время уличная проституция в районе набережной «Зилькё» (Sihlquai) была свернута именно потому, что общие гигиенические условия там были «ни в какие ворота». И почему теперь следует одобрить уличную проституцию вообще в самом центре густонаселенного жилого района? Неужели там будут теперь гарантированы право, чистота и порядок?

Тем не менее, в среду 15 января 2025 года большинство депутатов городского парламента (SP, GLP, FDP, AL, Mitte и часть «Зелёных») высказалось за это предложение. Теперь у горсовета есть два года, чтобы составить реальный план реализации этого плана. Оливия Фрей (Olivia Frei), директор «Женского центра Цюриха» (Frauenzentrale Zürich), к легализации уличной проституции на улице Лангштрассе относится скептически. По ее мнению, в краткосрочной перспективе эта мера может иметь смысл, она способна снять с женщин часть общественного давления, ведь сегодня их постоянно штрафуют.

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Однако в долгосрочной перспективе, по ее мнению, эта мера смысла не имеет. «Уличная проституция на набережной Зилькё была запрещена и свернута в 2013 году именно потому, что там ситуация сложилась для населения неприемлемая. Что изменилось с тех пор? Почему теперь эта форма секс-работы вдруг стала опять приемлемой?» Оливия Фрей также опасается, что легализация проституции на Лангштрассе может иметь обратный эффект — со всеми негативными побочными эффектами: там будет больше насилия, больше шума и, в конечном счете, больше давления на женщин, конкурирующих за одних и тех же клиентов.

«В долгосрочной перспективе ситуация снова ухудшится. Такая политика в отношении проституции не является дальновидной. Эксплуатация в проституции является стандартом. Попытки урегулировать этот вопрос предпринимаются одна за другой: без успеха. Так что это решение станет просто ещё одной «припаркой», не меняющей общей картины и не улучшающей положения женщин».

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