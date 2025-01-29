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Уличная проституция в Цюрихе будет легализована

Городской парламент Цюриха намерен хочет легализовать уличную проституцию на цюрихской улице Лангштрассе. Это предложение было встречено критикой.
Городской парламент Цюриха намерен хочет легализовать уличную проституцию на цюрихской улице Лангштрассе. Это предложение было встречено критикой. SRF Keystone

Вечеринки, концерты и клубы, а также контактные бары и бордели практически на каждом углу: и всё это знаменитая улица Лангштрассе, центр ночной жизни в самом центре города и самый большой «район красных фонарей» в Цюрихе. Единственная проблема заключается в том, что уличная проституция там по-прежнему незаконна. Но в скором времени ситуация изменится.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Вечеринки, концерты и клубы, а также контактные бары и бордели практически на каждом углу: и все это знаменитая цюрихская улица Лангштрассе, центр ночной жизни в самом центре города и самый большой «район красных фонарей» в Цюрихе. Единственная проблема заключается в том, что уличная проституция там по-прежнему незаконна. И если работники и работницы сферы секс-индустрии приглашают к себе клиентов прямо на улице, то тем самым они нарушают закон и подлежат судебному преследованию и штрафам. Но в скором времени ситуация изменится.

Большинством депутатов городского парламента Цюриха было принято решение легализовать уличную проституцию на улице Лангштрассе. Аргумент: тогда работники и работницы сферы оказания платных секс-услуг будут лучше защищены. «Уличная проституция — это факт. Легализация является основным условием возникновения на улице Лангштрассе безопасного секс-бизнеса», — говорит представитель социалистов (SP) в парламенте города в интервью швейцарскому общественному радио SRFВнешняя ссылка. Это мнение разделяют партия «Либералы» (FDP) и партия «Зелёные» (GPS).

Необходимо также учитывать и «потребности населения», иными словами, секс-бизнес не должен превращать улицу Лангштрассе в помойку и свалку.
Необходимо также учитывать и «потребности населения», иными словами, секс-бизнес не должен превращать улицу Лангштрассе в помойку и свалку. Keystone

При этом они призывают оказывать секс-работникам большую поддержку в плане их профориентации, с тем чтобы панель не была единственной возможностью заработать. Необходимо также учитывать и «потребности населения», иными словами, секс-бизнес не должен превращать улицу Лангштрассе в помойку и свалку. Именно этот пункт и был основным контраргументом. Как напомнили представители Швейцарской народной партии (SVP), в своё время уличная проституция в районе набережной «Зилькё» (Sihlquai) была свернута именно потому, что общие гигиенические условия там были «ни в какие ворота». И почему теперь следует одобрить уличную проституцию вообще в самом центре густонаселенного жилого района? Неужели там будут теперь гарантированы право, чистота и порядок?

Тем не менее, в среду 15 января 2025 года большинство депутатов городского парламента (SP, GLP, FDP, AL, Mitte и часть «Зелёных») высказалось за это предложение. Теперь у горсовета есть два года, чтобы составить реальный план реализации этого плана. Оливия Фрей (Olivia Frei), директор «Женского центра Цюриха» (Frauenzentrale Zürich), к легализации уличной проституции на улице Лангштрассе относится скептически. По ее мнению, в краткосрочной перспективе эта мера может иметь смысл, она способна снять с женщин часть общественного давления, ведь сегодня их постоянно штрафуют.

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Однако в долгосрочной перспективе, по ее мнению, эта мера смысла не имеет. «Уличная проституция на набережной Зилькё была запрещена и свернута в 2013 году именно потому, что там ситуация сложилась для населения неприемлемая. Что изменилось с тех пор? Почему теперь эта форма секс-работы вдруг стала опять приемлемой?» Оливия Фрей также опасается, что легализация проституции на Лангштрассе может иметь обратный эффект — со всеми негативными побочными эффектами: там будет больше насилия, больше шума и, в конечном счете, больше давления на женщин, конкурирующих за одних и тех же клиентов.

«В долгосрочной перспективе ситуация снова ухудшится. Такая политика в отношении проституции не является дальновидной. Эксплуатация в проституции является стандартом. Попытки урегулировать этот вопрос предпринимаются одна за другой: без успеха. Так что это решение станет просто ещё одной «припаркой», не меняющей общей картины и не улучшающей положения женщин».

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