Уродливая Швейцария: между уплотнительной застройкой и культурным наследием

Швейцария ассоциируется с красотой и уютом, однако и тут, если приглядеться, можно найти немало примеров вопиющего архитектурного уродства. Keystone / Ennio Leanza

Швейцария ассоциируется у всех с красотой и уютом ландшафтов и городов, однако и тут, если приглядеться, можно найти немало примеров вопиющего архитектурного уродства. Правда, в самой стране мало кто когда рискует задуматься о том, насколько уродливы те или иные города или здания.

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Но население страны увеличивается, проблема доступного жилья обостряется, и перед местными властями и специалистами-урбанистами все чаще встает вопрос: как найти золотую середину между уплотнительной застройкой и культурно-архитектурным и ландшафтным наследием страны. Похожая проблема возникла, например, во Франции, где правительство решило противодействовать France moche («уродливой Франции»), организовав даже специальный ежегодный архитектурный конкурс. В Бельгии специальный аккаунт в Instagram собирает и показывает «уродливые бельгийские дома».

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В Швейцарии к этому вопросу подходят более сдержанно, за некоторыми исключениями, к которым относится конкурс на самый уродливый дом. Он был организован бесплатной газетой 20 Minuten в 2018 году. В итоге победу одержало одно из высотных зданий в Цюрихе, во франкоязычной же Швейцарии, заняв в общенациональном рейтинге архитектурной уродливости 8-е место, лидером стал жилой дом в городе Ренен (Renens, кантон Во). В свое время это здание одновременно вызвало аплодисменты архитекторов и раздражение жителей прилегающего к нему городского района.

Удачные и неудачные примеры

Однако, с точки зрения архитектора и искусствоведа Марка Фрошо (Marc Frochaux), главного редактора журнала Tracés, было бы слишком недальновидно критиковать этот архитектурный проект, указывая на пресловутые вкус и цвет. Ведь сегодня, конечно, все более или менее согласны с тем, что серый бетон заводских цехов, автострад и парковок «уродлив», а мощеные улочки старых городов красивы. Но на этом консенсус заканчивается, не говоря уже, что никто не спешит брать на себя смелость прямо указать пальцем на те или иные эстетические промахи. А ведь по историческим меркам ещё совсем недавно ситуация была иной.

Заняв в общенациональном рейтинге архитектурной уродливости 8-е место, этот дом в городе Ренен (Renens, кантон Во) стал лидером в западной франкофонной Швейцарии. RTS

В начале 20 века предшественник западно-швейцарского отделения Швейцарского общества охраны культурного наследия (Schweizer Heimatschutz / Patrimoine suisse) прямо называл себя «Лигой красоты» и не боялся громко указывать на удачные и неудачные примеры в области архитектуры. При этом понятно также, что с течением времени стандарты архитектурной «красоты» меняются, причем весьма радикально. Например, в 1931 году эта самая «Лига красоты» активно выступила против строительства башни «Бель-Эйр» (La tour Bel-Air) в Лозанне, а сегодня, наоборот, с точки зрения Schweizer Heimatschutz, это настоящая жемчужина отечественной архитектуры.

Спорные раньше, жемчужины сегодня

Во франкоязычной Швейцарии нет недостатка в зданиях или архитектурно-девелоперских проектах, вызывавших уже на стадии проектирования и строительства жаркие споры и дискуссии. Таковы, например, многоквартирные жилые комплексы Les AvanchetsВнешняя ссылка и Le LignonВнешняя ссылка в Женеве, Конгресс-центр в городе Биль или площадь Place ChauderonВнешняя ссылка в центре Лозанны. Все они теперь находятся под охраной в качестве архитектурных памятников и свидетелей своего времени. Сегодня сложившимся ландшафтам угрожает новая проблема — уплотнительная застройка.

Башня «Бель-Эйр» (La tour Bel-Air) в Лозанне: когда-то «уродство», а сегодня, наоборот, с точки зрения Schweizer Heimatschutz, это настоящая жемчужина отечественной архитектуры. RTS

Соответствующее законодательство действует в стране уже 10 лет — оно требует строить новые здания и реализовывать новые девелоперские проекты только в пределах территорий муниципальных образований (городов и деревень), что вызывает головную боль у местных властей, вынужденных вписывать новые здания во все более тесные пространства. Специалистам по территориальному планированию эти проблемы хорошо знакомы.

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Этот вопрос также был в центре внимания на семинаре, организованном недавно профессиональной ассоциацией EspaceSuisse в замке Монте (Schloss Monthey / Château de Monthey, кантон Вале / VS) с участием представителей муниципалитетов со всей западной части Швейцарии. С точки зрения EspaceSuisse, замок Монте является хорошим примером для подражания, особенно же на общем фоне был отмечен рекреационно-деловой комплекс Parc de la Maison Blanche — обширная зона зеленых насаждений в самом центре города Монте.

«Как похорошел Эгль»

Власти решили тут расширить сеть пешеходных дорожек, ограничить движение автотранспорта и дополнительно озеленить некоторые улицы. Синтия Рулен (Cynthia Roulin), глава департамента (министерства) градостроительства правительства города Эгль (Aigle, кантон Во), намерена последовать этим же путем, благоустроив свой собственный город. В основе проекта находится перепланировка рыночной площади, которая сейчас используется как автостоянка.

Нереализованный проект по изменению дизайна рыночной площади в городе Эгль. DR

В первоначальном варианте предлагалось создать пешеходную зону с водными пространствами и высадить более четырех десятков деревьев. Однако в апреле 2024 года граждане на референдуме отвергли все эти планы, посчитав затраты (10 миллионов франков) слишком высокими. Кроме того, народ не захотел лишаться парковочных мест. Поэтому-то городские власти и вынуждены были предложить другой, более дешевый проект, с тем чтобы потом горожане могли с гордостью рассказывать о том, как «похорошел Эгль».

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В Швейцарии и сейчас все ещё много «уродливых» зданий. Их палитра простирается от ветхого фонда до морально устаревших многоквартирных домов 1960-х годов. Часто они расположены в кварталах, которые тем не менее вполне комфортны для жизни. Так что сражение за благоустройство Швейцарии продолжается. И даже если мы никогда не придем к универсальному определению того, что есть красиво или уродливо, все равно у нас в активе есть наши природные ландшафты, с красотой которых согласны все.

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