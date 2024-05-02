Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Качество жизни

Число швейцарских заключенных выросло за год на 7%

Показатель «степень заполненности тюрем» поднялся до самого высокого уровня за последние десять лет.
Показатель «степень заполненности тюрем» поднялся до самого высокого уровня за последние десять лет. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

В конце января 2024 года в Швейцарии за решеткой находился 6 881 заключенный (мужчины и женщины). Это на 7% больше, чем год назад. Показатель «степень заполненности тюрем» поднялся до самого высокого уровня за последние десять лет.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Сейчас численность лиц, отбывающих в Швейцарии наказание в местах лишения свободы, сопоставима с цифрами перед началом пандемии Ковид-19. Как сообщило в понедельник 29 апреля 2024 года Федеральное Ведомство статистики Швейцарии (BfS) около 64% заключенных лиц находились за решеткой по приговору суда.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу самую свежую информацию в полном соответствии с вашими предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.

Еще 30% лиц находились в предварительном заключении, 6% были задержаны по другим причинам. Показатель заполняемости тюрем по всей Швейцарии увеличился более чем на 5%: по состоянию на 31 января 2024 года в исправительных учреждениях Швейцарии были заняты 95% всех имеющихся мест, что является самым высоким показателем начиная с 2014 года.

Показать больше
Food is served through a prison door hatch

Показать больше

В Швейцарии приглашают попробовать посидеть за решеткой

Этот контент был опубликован на Попробовать на себе «один день» в новой швейцарской тюрьме, рассчитанной на 241 «посадочное место», вызвались более 600 добровольцев.

Читать далее В Швейцарии приглашают попробовать посидеть за решеткой

Новости

Швейцарская Федерация профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund, SGB) опубликовала новую статистику, демонстрирующую динамику развития доходов и тренды в области налоговой политики.

Показать больше

В Швейцарии увеличивается разрыв в оплате труда

Этот контент был опубликован на Самые высокие зарплаты продолжают увеличиваться, доходы на среднем и низком уровне переживают фазу стагнации: таково мнение профсоюзов.

Читать далее В Швейцарии увеличивается разрыв в оплате труда
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук посетит Швейцарию во время летней сессии швейцарского парламента.

Показать больше

Руслан Стефанчук посетит Швейцарию

Этот контент был опубликован на Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук посетит Швейцарию во время летней сессии швейцарского парламента.

Читать далее Руслан Стефанчук посетит Швейцарию
Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL был отменен по требованию правительства Люцерна.

Показать больше

Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды

Этот контент был опубликован на Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL был отменен по требованию правительства Люцерна.

Читать далее Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды
Зарплаты в Швейцарии в прошлом 2023 году в номинальном выражении увеличились, однако рост цен свел это повышение на нет.

Показать больше

Швейцарские зарплаты растут, но их рост съедает инфляция

Этот контент был опубликован на Зарплаты в Швейцарии в прошлом 2023 году в номинальном выражении увеличились, однако рост цен свел это повышение на нет.

Читать далее Швейцарские зарплаты растут, но их рост съедает инфляция
Женевская библиотека, из которой пропали редкие русские тома.

Показать больше

Из женевской библиотеки были украдены редкие книги

Этот контент был опубликован на На прошлой неделе в Грузии и Латвии сотрудниками Европола были задержаны лица, подозреваемые в краже антикварных книг.

Читать далее Из женевской библиотеки были украдены редкие книги
«В то время как украинское население самым жестоким образом „регулируется“ вот уже более двух лет, два сотрудника нашего кантона в феврале 2024 года провели в России неделю, изучая в свое рабочее время опыт российского „регулирования“ популяции волков».

Показать больше

Охота на волков в России: какие уроки извлечет Санкт-Галлен?

Этот контент был опубликован на Ответ на этот вопрос хотят получить два депутата кантонального парламента кантона Санкт-Галлен.

Читать далее Охота на волков в России: какие уроки извлечет Санкт-Галлен?
Пароход «Шиллер», вот уже 118 лет курсирующий по Люцернскому озеру был признан Европейской Киноакадемией в качестве важнейшей локации в истории кино.

Показать больше

Швейцарский пароход стал «сокровищем европейской кинокультуры»

Этот контент был опубликован на Пароход «Шиллер», вот уже 118 лет курсирующий по Люцернскому озеру был признан Европейской Киноакадемией в качестве важнейшей локации в истории кино.

Читать далее Швейцарский пароход стал «сокровищем европейской кинокультуры»
Анн Леви (Anne Levy), директор Федерального Ведомства здравоохранения (BAG), общается с журналистами после пресс-конференции, посвященной новой кампании Love Life по профилактике болезней, передающихся половым путем, в четверг, 25 апреля 2024 года, в Медиацентре Федерального дворца в Берне, Швейцария.

Показать больше

Швейцарцы плохо осведомлены о венерических болезнях

Этот контент был опубликован на Поэтому на прошлой неделе в стране стартовала новая кампания по борьбе с венерическими заболеваниями.

Читать далее Швейцарцы плохо осведомлены о венерических болезнях
Дебаты о том, как и в каком объеме следует финансировать армию и как нужно поддерживать Украину в Швейцарии уже ведутся несколько месяцев. Фото: Запорожье, Украина, 5 апреля 2024 года.

Показать больше

Сделка на 15 миллиардов для армии и Украины

Этот контент был опубликован на Эти деньги планируется потратить на увеличение военных ассигнований и на финансирования проектов по восстановлению Украины.

Читать далее Сделка на 15 миллиардов для армии и Украины

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Canton Zug prison at Bostadel

Показать больше

В Швейцарии эвтаназию впервые совершил заключенный

Этот контент был опубликован на В Швейцарии впервые ассистированное самоубийство совершил заключенный, отбывающий наказание в тюрьме.

Читать далее В Швейцарии эвтаназию впервые совершил заключенный
Food served through a prison door hatch

Показать больше

Число заключенных в тюрьмах Швейцарии меньше, чем 2019 году

Этот контент был опубликован на Количество заключенных в швейцарских тюрьмах остается на уровне ниже периода накануне пандемии

Читать далее Число заключенных в тюрьмах Швейцарии меньше, чем 2019 году
Gefängnis Zürich West

Показать больше

Хочу в тюрьму, или Как я тестировала СИЗО в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарии прежде, чем открыть новый СИЗО, власти пригласили добровольцев протестировать камеры.

Читать далее Хочу в тюрьму, или Как я тестировала СИЗО в Швейцарии
Gulnara Karimova

Показать больше

«Узбекскую принцессу» обвиняют в создании преступного синдиката

Этот контент был опубликован на В Швейцарии её обвиняют в том, что она ни много ни мало возглавляла целый преступный синдикат.

Читать далее «Узбекскую принцессу» обвиняют в создании преступного синдиката

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR