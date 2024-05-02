Число швейцарских заключенных выросло за год на 7%

Показатель «степень заполненности тюрем» поднялся до самого высокого уровня за последние десять лет. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

В конце января 2024 года в Швейцарии за решеткой находился 6 881 заключенный (мужчины и женщины). Это на 7% больше, чем год назад. Показатель «степень заполненности тюрем» поднялся до самого высокого уровня за последние десять лет.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Number of Swiss prisoners rises 7% in one year Оригинал Читать далее Number of Swiss prisoners rises 7% in one year

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Сейчас численность лиц, отбывающих в Швейцарии наказание в местах лишения свободы, сопоставима с цифрами перед началом пандемии Ковид-19. Как сообщило в понедельник 29 апреля 2024 года Федеральное Ведомство статистики Швейцарии (BfS) около 64% заключенных лиц находились за решеткой по приговору суда.

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Еще 30% лиц находились в предварительном заключении, 6% были задержаны по другим причинам. Показатель заполняемости тюрем по всей Швейцарии увеличился более чем на 5%: по состоянию на 31 января 2024 года в исправительных учреждениях Швейцарии были заняты 95% всех имеющихся мест, что является самым высоким показателем начиная с 2014 года.

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