Число швейцарских заключенных выросло за год на 7%
В конце января 2024 года в Швейцарии за решеткой находился 6 881 заключенный (мужчины и женщины). Это на 7% больше, чем год назад. Показатель «степень заполненности тюрем» поднялся до самого высокого уровня за последние десять лет.
Сейчас численность лиц, отбывающих в Швейцарии наказание в местах лишения свободы, сопоставима с цифрами перед началом пандемии Ковид-19. Как сообщило в понедельник 29 апреля 2024 года Федеральное Ведомство статистики Швейцарии (BfS) около 64% заключенных лиц находились за решеткой по приговору суда.
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Еще 30% лиц находились в предварительном заключении, 6% были задержаны по другим причинам. Показатель заполняемости тюрем по всей Швейцарии увеличился более чем на 5%: по состоянию на 31 января 2024 года в исправительных учреждениях Швейцарии были заняты 95% всех имеющихся мест, что является самым высоким показателем начиная с 2014 года.
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