Швейцарец из кантона Фрибур создал «Горный Тиндер»

Лучше гор могут быть только горы, на которых ты побывал и нашел любовь своей жизни? Keystone / Valentin Flauraud

Лучше гор могут быть только горы, на которых ты побывал и нашел любовь своей жизни? Такой, по меньшей мере, была креативная идея одного молодого человека из швейцарского кантона Фрибур. И что из неё получилось?

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Этот молодой человек из швейцарского франкоязычного кантона Фрибур любит путешествовать по горам и по время своих походов он организует везде, где только можно, способы оставить свои контактные данные с указанием, что такой-то или такая-то ищет свою «вторую половинку». Рассчитан данный «сервис» на всех тех, кто в настоящее время одинок, но хотел бы изменить свой статус «в поиске» на статус «в отношениях».

Зовут молодого человека Тибо Монни (Thibaud Monney), ему 28 лет и он, как уже стало понятно, заядлый любитель горных походов. Исследовать альпийские пейзажи в одиночку? Почему нет! Но при этом, скорее всего, разделить с кем-то самые удивительные и, так сказать, духоподъемные моменты с кем-то ещё было бы еще лучше. Но ведь в сети есть огромное количество «сайтов знакомств». Перепробовав их все, включая пресловутый «Тиндер», Тибо Монни понял, что все они не для него.

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«Алгоритмы таких приложений вообще контролируют буквально всё. Но я предпочитаю (искать и находить знакомства) без алгоритмов, например в горах. Все те, кто путешествуют по горам, делают это от собственного чистого сердца, это не какой-то там цифровой параметр, и именно в горах и можно встретить (родную душу), — рассказывает Тибо Монни в интервью швейцарскому общественному телеканалу на французском языке RTS.

Рассчитан «Горный Тиндер» на всех тех, кто в настоящее время одинок, но хотел бы изменить свой статус «в поиске» на статус «в отношениях». Keystone / Gian Ehrenzeller

И вот так молодой человека из кантона Фрибур и начал оставлять вдоль популярных туристических троп свой «Горный Тиндер», такие специальные небольшие блокноты красного цвета. На данный момент он разложил их на шести горных вершинах в кантоне Фрибур: Ле Мерла, Тейсашо, Ла Вудалла, Ваниль-дю-Ван, Вандфлю и Ден-де-Брок (Les Merlas, Teysachaux, La Vudalla, Vanil du Van, Wandflue, Dent de Broc).

Как вспоминает Тибо Монни, все началось с шутки. «Я рассказал об этом своим коллегам, и так возникла идея оставлять в горах эти маленькие блокноты». Концепция оказалась, как ни странно, довольно действенной, первый любопытный горный турист наткнулся на один из блокнотов уже очень скоро.

«Я подумал, что это блестящая идея», — сказал себе этот турист, его звали Симон, и тут же добавил в красный блокнот свой номер телефона. Всего за шесть прошедших месяцев свои сообщения в этих блокнотах оставили десятки людей. Помогла эта идея и самому Тибо Монни, потому что именно так он и познакомился с 27-летней Леей, заядлой любительницей спортивного бега и шоколада.

«Познакомиться с кем-то на природе гораздо оригинальнее, чем листать Tinder или рыться в интернете». Keystone / Gian Ehrenzeller

Лея и Тибо жили недалеко друг от друга, даже не подозревая об этом, но именно «Горный Тиндер» и свёл их вместе. «Я думаю, что познакомиться с кем-то при помощи такого блокнота на природе гораздо оригинальнее, чем листать Tinder или рыться в интернете», — говорит Леа. За последние два месяца между ними завязалась тесная дружба. Перерастет ли она в любовное настроение? Время покажет. Но что бы ни случилось, похоже, у такого «Горного Тиндера» есть довольно многообещающее будущее.

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