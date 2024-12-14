Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Качество жизни

Швейцарец из кантона Фрибур создал «Горный Тиндер»

Лучше гор могут быть только горы, на которых ты побывал и нашел любовь своей жизни?
Лучше гор могут быть только горы, на которых ты побывал и нашел любовь своей жизни? Keystone / Valentin Flauraud

Лучше гор могут быть только горы, на которых ты побывал и нашел любовь своей жизни? Такой, по меньшей мере, была креативная идея одного молодого человека из швейцарского кантона Фрибур. И что из неё получилось?

Этот контент был опубликован на
3 минут
Хелен Крэенбюль (Hélène Krähenbühl), телеканал RTS / портал SWI
Показать больше
Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Показать больше

Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ.

Читать далее Дорогие друзья, получите нашу рассылку, посвященную еженедельному обзору прессы Швейцарии

Этот молодой человек из швейцарского франкоязычного кантона Фрибур любит путешествовать по горам и по время своих походов он организует везде, где только можно, способы оставить свои контактные данные с указанием, что такой-то или такая-то ищет свою «вторую половинку». Рассчитан данный «сервис» на всех тех, кто в настоящее время одинок, но хотел бы изменить свой статус «в поиске» на статус «в отношениях».

Зовут молодого человека Тибо Монни (Thibaud Monney), ему 28 лет и он, как уже стало понятно, заядлый любитель горных походов. Исследовать альпийские пейзажи в одиночку? Почему нет! Но при этом, скорее всего, разделить с кем-то самые удивительные и, так сказать, духоподъемные моменты с кем-то ещё было бы еще лучше. Но ведь в сети есть огромное количество «сайтов знакомств». Перепробовав их все, включая пресловутый «Тиндер», Тибо Монни понял, что все они не для него.

Показать больше
Традиционная модель семьи уже мертва? Ничего подобного. Добрая половина молодых взрослых швейцарцев и швейцарок хочет иметь семью с двумя детьми.

Показать больше

В Швейцарии изучили структуру брачно-семейных отношений

Этот контент был опубликован на Добрая половина молодых взрослых швейцарцев и швейцарок хочет иметь семью с двумя детьми.

Читать далее В Швейцарии изучили структуру брачно-семейных отношений

«Алгоритмы таких приложений вообще контролируют буквально всё. Но я предпочитаю (искать и находить знакомства) без алгоритмов, например в горах. Все те, кто путешествуют по горам, делают это от собственного чистого сердца, это не какой-то там цифровой параметр, и именно в горах и можно встретить (родную душу), — рассказывает Тибо Монни в интервью швейцарскому общественному телеканалу на французском языке RTS.

Рассчитан «Горный Тиндер» на всех тех, кто в настоящее время одинок, но хотел бы изменить свой статус «в поиске» на статус «в отношениях».
Рассчитан «Горный Тиндер» на всех тех, кто в настоящее время одинок, но хотел бы изменить свой статус «в поиске» на статус «в отношениях». Keystone / Gian Ehrenzeller

И вот так молодой человека из кантона Фрибур и начал оставлять вдоль популярных туристических троп свой «Горный Тиндер», такие специальные небольшие блокноты красного цвета. На данный момент он разложил их на шести горных вершинах в кантоне Фрибур: Ле Мерла, Тейсашо, Ла Вудалла, Ваниль-дю-Ван, Вандфлю и Ден-де-Брок (Les Merlas, Teysachaux, La Vudalla, Vanil du Van, Wandflue, Dent de Broc).

Как вспоминает Тибо Монни, все началось с шутки. «Я рассказал об этом своим коллегам, и так возникла идея оставлять в горах эти маленькие блокноты». Концепция оказалась, как ни странно, довольно действенной, первый любопытный горный турист наткнулся на один из блокнотов уже очень скоро.

«Я подумал, что это блестящая идея», — сказал себе этот турист, его звали Симон, и тут же добавил в красный блокнот свой номер телефона. Всего за шесть прошедших месяцев свои сообщения в этих блокнотах оставили десятки людей. Помогла эта идея и самому Тибо Монни, потому что именно так он и познакомился с 27-летней Леей, заядлой любительницей спортивного бега и шоколада.

«Познакомиться с кем-то на природе гораздо оригинальнее, чем листать Tinder или рыться в интернете».
«Познакомиться с кем-то на природе гораздо оригинальнее, чем листать Tinder или рыться в интернете». Keystone / Gian Ehrenzeller

Лея и Тибо жили недалеко друг от друга, даже не подозревая об этом, но именно «Горный Тиндер» и свёл их вместе. «Я думаю, что познакомиться с кем-то при помощи такого блокнота на природе гораздо оригинальнее, чем листать Tinder или рыться в интернете», — говорит Леа. За последние два месяца между ними завязалась тесная дружба. Перерастет ли она в любовное настроение? Время покажет. Но что бы ни случилось, похоже, у такого «Горного Тиндера» есть довольно многообещающее будущее.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Какое будущее ожидает швейцарскую модель нейтралитета?

В самом ли деле эта модель уже полностью устарела, с учетом того, что мир снова вступает в стадию блокового противостояния? А что думаете вы?

Присоединяйтесь к дискуссии
372 Отметки «мне нравится»
255 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как можно было бы избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
23 Отметки «мне нравится»
22 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
12 Отметки «мне нравится»
16 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Старинная фотография ребенка за колючей проволокой.

Показать больше

Выйти замуж за иностранца – и потерять швейцарское гражданство!

Этот контент был опубликован на Вплоть до середины 20 века многие женщины теряли швейцарское гражданство, выйдя замуж за иностранца. Почему?

Читать далее Выйти замуж за иностранца – и потерять швейцарское гражданство!
В Швейцарии представлены ещё две законодательные инициативы, направленные на устранение налоговой дискриминации супружеских пар.

Показать больше

В Швейцарии продолжается борьба с «брачным наказанием»

Этот контент был опубликован на В Швейцарии представлены ещё две законодательные инициативы, направленные на устранение налоговой дискриминации супружеских пар.

Читать далее В Швейцарии продолжается борьба с «брачным наказанием»
Более половины швейцарских семей сталкиваются с ростом стоимости жизни, с трудом сводя концы с концами. И это в богатой Швейцарии?

Показать больше

«Семейная политика в Швейцарии — это бедный родственник»

Этот контент был опубликован на Более половины швейцарских семей сталкиваются с ростом стоимости жизни, с трудом сводя концы с концами. И это в богатой Швейцарии?

Читать далее «Семейная политика в Швейцарии — это бедный родственник»
матери

Показать больше

Папа работает, мама у плиты? Швейцария и распределение гендерных ролей в семье

Этот контент был опубликован на Почему и как меняется, или не меняется, характер распределения гендерных ролей в швейцарских семьях и что такое «прогресс» в этой области?

Читать далее Папа работает, мама у плиты? Швейцария и распределение гендерных ролей в семье

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR