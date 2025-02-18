Швейцария больше не хочет платить за «суицидальный туризм»

Швейцария больше не хочет платить за «суицидальный туризм» Keystone / Gaetan Bally

После совершения добровольного ассистированного суицида возникают довольно немаленькие административные расходы. В кантоне Золотурн родственники иностранцев, прибегнувших к эвтаназии в этом регионе, теперь сами оплачивают похороны. Кроме того, они обязаны фиксировать весь процесс на видео. Это правило может стать реальностью по всей Швейцарии.

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Марк Лойтенэггер Критическая журналистика — это не продукт свободного общества, а его предпосылка. Марк Лойтенеггер пишет о политике и о социальных структурах и институтах, исходя именно из этого убеждения. В течение 15 лет он занимался этим в Цюрихе, а в ноябре 2020 года он перешел на работу в портал SWI swissinfo.ch в Берне в качестве руководителя трехъязычной швейцарской редакции. Доступно на 2 других языках Deutsch de Die Schweiz will nicht länger für den «Sterbetourismus» zahlen Оригинал Читать далее Die Schweiz will nicht länger für den «Sterbetourismus» zahlen

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На экране виден человек, лежащий на кровати. Он протягивает руку к капельнице и поворачивает регулирующее колесико. Смертельная доза пентобарбитала натрия начинает поступать в кровь. Подобные видеозаписи являются основным условием беспрецедентного пока соглашения, заключенного в Швейцарии между кантоном Золотурн и организацией по эвтаназии Pegasos: если Pegasos предоставит властям видеодоказательства того, что самоубийство было совершено самим человеком, а также всю необходимую дополнительную информацию, то полицию и судмедэкспертов вызывать не потребуется.

Вместо этого тело умершего будет переправляться в соседний кантон Базель-сельский, где в местном институте судебной медицины будет проведено вскрытие. Это позволит снизить расходы на 1 000 – 2 000 франков в каждом случае. Более того, эти затраты берет на себя организация, оказывающая услуги по эвтаназии, а значит, в конечном итоге — сам человек, желающий умереть. По данным Pegasos, они включены в общую стоимость ассистированного самоубийства, которая, как и у других подобных организаций в Швейцарии, составляет около 10 000 швейцарских франков на человека.

Соглашение, вступившее в силу в декабре 2024 года, позволило кантону Золотурн значительно сократить расходы. Ранее каждое ассистированное самоубийство человека, приехавшего в Швейцарию из-за границы, обходилось кантону примерно в 3 000 франков. «А теперь мы получаем более надежную доказательную базу. И в то же время мы снимаем лишнюю нагрузку с общественной казны и экономим кадровые ресурсы», — резюмирует прокурор Золотурна Ханс-Юрг Бродбек (Hansjürg Brodbeck). Власти Золотурна оставляют за собой право проводить выборочные проверки того, насколько точно соблюдается этот порядок.

В организации Pegasos считают, что главным преимуществом нового механизма является более спокойная и достойная обстановка для родственников. Теперь процесс прощания с усопшим не будет прерываться появлением представителей уголовного розыска. «Ранее это нарушало приватность интимного момента. Семье и друзьям приходилось ждать, пока завершатся официальные процедуры», — отмечает организация Pegasos.

Прогнозируемое удвоение числа ассистированных самоубийств

Модель, внедрённая в кантоне Золотурн, привлекла к себе в Швейцарии пристальное внимание. Это связано с тем, что другие кантоны также несут значительные расходы на проведение расследований и административного оформления случаев эвтаназии, одновременно испытывая нехватку кадровых ресурсов. В последние годы в Швейцарии ежегодно прибегают к эвтаназии более 1 700 человек. Кроме того, с той же целью в страну приезжают свыше 500 человек из-за рубежа. И это число продолжает расти: эксперты прогнозируют, что к 2035 году случаев ассистированного самоубийства в Швейцарии станет вдвое больше. Ранее кантоны уже предпринимали попытки освободиться от расходов, связанных с расследованием случаев эвтаназии.

Внешний контент

Однако все эти инициативы терпели неудачу, поскольку порядок оформления таких случаев регулируется Уголовно-процессуальным кодексом Швейцарии, то есть на федеральном уровне. Согласно общепринятой трактовке положений швейцарского УПКВнешняя ссылка, ассистированное самоубийство квалифицируется как экстраординарная смерть, которая подлежит обязательному расследованию властями. Тем временем несколько кантонов уже снизили требования, предъявляемые к проведению таких расследований, в некоторых случаях — в сотрудничестве с организациями, оказывающими услуги по эвтаназии.

Следует ли ввести «третий вид смерти»?

Уникальность модели, применяемой в Золотурне, заключается ещё в том, что организация Pegasos добровольно берёт на себя расходы, связанные с проведением всех административных и следственных мероприятий и процедур. С точки зрения многих организаций, занимающихся эвтаназией, ныне существующая в стране система не является идеальным решением, поскольку она делает эвтаназию более дорогостоящей.

Например, Exit Deutsche Schweiz, крупнейшая организация по эвтаназии, выступает за то, чтобы ассистированное самоубийство рассматривалось в качестве особой категории преступлений против жизни под названием «нерегулярный / экстраординарный вид смерти» (aussergewöhnlicher Todesfall, категория, которая дополняла бы такие категории, как «естественная смерть», «убийство», «причинение смерти по неосторожности», «доведение до самоубийства»).

«Полицейские расследования криминализируют эвтаназию, и эта практика должна прекратиться, — говорит Эрика Прайзиг. — Возникающие при этом расходы совершенно излишни». Её организация Lifecircle также фиксирует на видео процесс ассистированного самоубийства. Это, по словам Эрики Прайзиг, делает причину смерти абсолютно очевидной. «Наша цель — добиться, чтобы власти признали этот новый, внекатегориальный тип смерти».

Опыт Бельгии

В Бельгии — второй после Швейцарии стране, где иностранцы также могут воспользоваться эвтаназией — ещё в 2002 году в «Законе об эвтаназии» было зафиксировано, что эвтаназия считается «естественной смертью». «В основном это было сделано в интересах страховых компаний. На практике это означает, что врач вносит соответствующую запись в свидетельство о смерти», — объясняет эту особенность бельгийского законодательства юрист и президент Ассоциации за право на достойную смерть (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) Жаклин Херреманс (Jacqueline Herremans).

Контроль за ассистированным самоубийством в Бельгии, где, в отличие от Швейцарии, эта процедура чаще всего носит активный характер (врач сам вводит смертельную дозу специального препарата), осуществляет комитет по этике, избираемый парламентом. В его состав входят восемь врачей, четыре юриста и четыре человека, имеющие опыт общения с неизлечимо больными пациентами. Это чётко структурированный процесс: комитет проверяет, соблюдены ли все предварительные условия, и в случае подозрений он может передать дело в прокуратуру. Последняя также вправе начать расследование по собственной инициативе или в ответ на поданную жалобу. Как говорит Жаклин Херреманс, с момента принятия в 2002 году Закона об эвтаназииВнешняя ссылка в Бельгии было возбуждено лишь одно уголовное дело. Его итог: «Трое врачей, преданных суду присяжных в Генте, были оправданы».

Не хватает смелости

В Швейцарии все крупные организации, оказывающие помощь в ассистированном самоубийстве, выступают против принятия специального закона по этому вопросу. Считается, что минимального регулирования, предусмотренного Уголовным кодексом Швейцарии, в сочетании с прецедентным правом Федерального суда в Лозанне, вполне достаточно. В Швейцарии пассивная эвтаназия не является уголовно наказуемой, если только она не осуществляется «из корыстных побуждений». Организации Exit и Lifecircle считают, что и при нынешнем правовом регулировании судебно-медицинская экспертиза по итогам эвтаназии не является необходимой.

Дело в том, что Уголовно-процессуальный кодекс Швейцарии требует проведения судебно-медицинской экспертизы лишь в том случае, если имеются «признаки неестественной смерти», либо если личность умершего остаётся неустановленной. Ни то, ни другое к ассистированному самоубийству не относится. В юридическом заключении, подготовленном по заказу организации Exit, делается вывод, что, кроме медицинского осмотра тела и установления личности умершего, никаких дополнительных следственных мероприятий не требуется. Однако прокуратуры швейцарских кантонов продолжают трактовать нормы права в сторону ужесточения.

Эрика Прайзиг полагает, что единственным выходом остаётся политическое урегулирование вопросов, касающихся полномочий прокуратуры, а также других аспектов эвтаназии. Однако, по её словам, «в настоящее время Швейцарии не хватает смелости» для подобных решений. Поэтому модель, внедрённая в кантоне Золотурн, пока продолжит действовать. Неясно, при этом, создаст ли этот подход далеко идущий прецедент. Прокуратуры тех кантонов, где фиксируется наибольшее число случаев ассистированного самоубийства, оставили все соответствующие наши запросы без ответа, заявив, что не комментируют меры, принятые властями других субъектов федерации. Кроме того, в Швейцарии отсутствует единый государственный орган, координирующий вопросы эвтаназии на национальном уровне.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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Показать больше Намерена ли Швейцария изменить правовые основы эвтаназии? Этот контент был опубликован на В Швейцарии начался новый этап дебатов о правовом регулировании услуг ассистированного самоубийства. Читать далее Намерена ли Швейцария изменить правовые основы эвтаназии?

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