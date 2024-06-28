Швейцария завершает FM-вещание — что делать со старым радио?
Общественная медиакомпания SRG, в состав которой входит и наш портал иновещания SWI, решила окончательно отказаться от FM-вещания (на ультракоротких волнах) и отключить все FM-антенны уже к концу 2024 года.
Общественная (негосударственная) телерадиокомпания SRG обосновывает этот шаг тем, что в Швейцарии используется все меньше FM-приемников, а содержание FM-антенн слишком дорого. Холдинг SRG продолжит транслировать свои радиопрограммы посредством технологии DAB+ и через интернет.
В Швейцарии и в самом деле в употреблении остаётся всё меньше FM-приемников (их сейчас не более 10%), что лишний раз подтверждает ранее сделанный прогноз, что новым стандартом станет именно технология DAB+. По данным Федерального Ведомства связи (BACOM) по состоянию на весну 2023 года доля цифрового радио составила 81%. Кроме того содержание УКВ-антенн и инвестиции в их обновление являются дорогостоящими затратами, несоразмерными современным потребностям аудитории.
Учитывая напряженное финансовое положение холдинга SRG, причиной которого стали снижение доходов от рекламы и инфляция, дальнейшие инвестиции в устаревшие технологии вещания больше не оправданы. А вот благодаря DAB+ и интернету у потребителей в стране остаются два варианта приема радио-контента, предлагающие значительно лучшее качество звука, больший выбор программ, кроме того, они являются значительно более энергоэффективными и экономически рентабельными, предоставляя при этом дополнительную информацию в виде текста и изображений.
Чтобы принимать радио по каналам стандарта DAB+ необходимо иметь подходящее приёмное устройство или же запастись адаптером. Все новые автомобили в стране уже несколько лет стандартно оснащаются цифровыми технологиями приема радиопередач. Кроме того, до конца 2024 года Федеральное дорожное ведомство страны (Astra) намерено завершить проект соответствующей модернизации всех автотуннелей.
В октябре 2023 года Федеральный совет (кабмин) в последний раз продлил лицензии на право вести FM-радиовещание — официально они действуют до конца 2026 года, после чего радиостанции в Швейцарии больше не будут иметь права вещать в FM-диапазоне, им останется только цифровой формат. Как говорит BACOM, формальное продление лицензий до 2026 ода даст радиоиндустрии необходимое пространство для манёвра и обеспечит успешное завершение процесса перехода с аналогового на цифровое радио.
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Что такое DAB+? Digital Audio Broadcasting — это цифровой стандарт приема радиопрограмм. Является преемником стандарта FM / УКВ и уже широко используется в большинстве европейских стран.
Что это значит для моего автомобильного FM-радио? Новые автомобили, как правило, уже оснащены радиоприемниками DAB+ в стандартной комплектации. Есть решение и для старых FM-моделей: большинство FM-магнитол, которые до сих пор используются в машинах, имеют разъем AUX/IN, а значит, их можно легко переделать под стандарт DAB+ с помощью адаптера.
Что это значит для моей старой стереосистемы? Обычно стереосистемы также имеют разъем AUX/IN и через адаптер они смогут тоже принимать сигнал DAB+. В качестве альтернативы можно принимать интернет-радио.
Что это значит для моего радио, которое стоит на кухне? По данным Фонда защиты прав потребителей (Stiftung für Konsumentenschutz) покупать адаптер для переоборудования маленьких и простых бытовых радиоприемников не имеет смысла. Разумной заменой станут уже доступные сейчас дешевые радиоприемники стандарта DAB+.
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Швейцарские перспективы радиовещания в формате DAB+
На что следует обратить внимание при покупке нового радио? Сейчас в Швейцарии есть выбор между двумя типами радиоприемников: одни принимают только DAB+, другие можно использовать еще и как интернет-радио. Интернет-радио можно подключить по кабелю или по беспроводной сети (WLAN) к собственному домашнему роутеру, что позволит слушать радио через Интернет.
В чем преимущество стандарта DAB+? Ультракоротким волнам уже 75 лет, в рамках этого стандарта радиосигнал передаётся по воздуху на основе сети радиовышек. Преимущество DAB+ состоит в том, что он позволяет принимать куда больше радиостанций, чем в случае с FM, обеспечивая более широкий территориальный охват. По словам SRG, для покрытия всей страны ей нужно всего около 260 антенн DAB+, тогда как в настоящее время для обеспечения вещания в диапазоне УКВ требуются 850 ретрансляторов-передатчиков. Кроме того, DAB+ обеспечивает лучшее качество звука, чем FM.
Есть ли недостатки? Есть. В случае слишком слабого сигнала радиоприемники DAB+ просто умолкают, в то время как FM-радиостанции начинают шипеть, но расслышать еще что-то можно.
В чем преимущество интернет-радио? По сравнению с сигналом DAB+ интернет-радио даёт доступ к бесконечному числу радиостанций. Качество звука обычно хорошее — в зависимости, конечно, от интернет-провайдера, и от того, как передается сигнал, по кабелю или через WLAN, в целом соответствуя CD-качеству.
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