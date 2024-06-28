Швейцария завершает FM-вещание — что делать со старым радио?

С 2025 года медиахолдинг SRG больше не будет транслировать свои программы на ультракоротких волнах. Keystone / Peter Klaunzer

Общественная медиакомпания SRG, в состав которой входит и наш портал иновещания SWI, решила окончательно отказаться от FM-вещания (на ультракоротких волнах) и отключить все FM-антенны уже к концу 2024 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss Broadcasting Corporation to pull plug on FM radio Оригинал Читать далее Swiss Broadcasting Corporation to pull plug on FM radio

Общественная (негосударственная) телерадиокомпания SRG обосновывает этот шаг тем, что в Швейцарии используется все меньше FM-приемников, а содержание FM-антенн слишком дорого. Холдинг SRG продолжит транслировать свои радиопрограммы посредством технологии DAB+ и через интернет.

В Швейцарии и в самом деле в употреблении остаётся всё меньше FM-приемников (их сейчас не более 10%), что лишний раз подтверждает ранее сделанный прогноз, что новым стандартом станет именно технология DAB+. По данным Федерального Ведомства связи (BACOM) по состоянию на весну 2023 года доля цифрового радио составила 81%. Кроме того содержание УКВ-антенн и инвестиции в их обновление являются дорогостоящими затратами, несоразмерными современным потребностям аудитории.

Учитывая напряженное финансовое положение холдинга SRG, причиной которого стали снижение доходов от рекламы и инфляция, дальнейшие инвестиции в устаревшие технологии вещания больше не оправданы. А вот благодаря DAB+ и интернету у потребителей в стране остаются два варианта приема радио-контента, предлагающие значительно лучшее качество звука, больший выбор программ, кроме того, они являются значительно более энергоэффективными и экономически рентабельными, предоставляя при этом дополнительную информацию в виде текста и изображений.

Радио в Швейцарии относится к самым популярным видам СМИ. Keystone

Чтобы принимать радио по каналам стандарта DAB+ необходимо иметь подходящее приёмное устройство или же запастись адаптером. Все новые автомобили в стране уже несколько лет стандартно оснащаются цифровыми технологиями приема радиопередач. Кроме того, до конца 2024 года Федеральное дорожное ведомство страны (Astra) намерено завершить проект соответствующей модернизации всех автотуннелей.

В октябре 2023 года Федеральный совет (кабмин) в последний раз продлил лицензии на право вести FM-радиовещание — официально они действуют до конца 2026 года, после чего радиостанции в Швейцарии больше не будут иметь права вещать в FM-диапазоне, им останется только цифровой формат. Как говорит BACOM, формальное продление лицензий до 2026 ода даст радиоиндустрии необходимое пространство для манёвра и обеспечит успешное завершение процесса перехода с аналогового на цифровое радио.

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Что такое DAB+? Digital Audio Broadcasting — это цифровой стандарт приема радиопрограмм. Является преемником стандарта FM / УКВ и уже широко используется в большинстве европейских стран.

Что это значит для моего автомобильного FM-радио? Новые автомобили, как правило, уже оснащены радиоприемниками DAB+ в стандартной комплектации. Есть решение и для старых FM-моделей: большинство FM-магнитол, которые до сих пор используются в машинах, имеют разъем AUX/IN, а значит, их можно легко переделать под стандарт DAB+ с помощью адаптера.

Что это значит для моей старой стереосистемы? Обычно стереосистемы также имеют разъем AUX/IN и через адаптер они смогут тоже принимать сигнал DAB+. В качестве альтернативы можно принимать интернет-радио.

Что это значит для моего радио, которое стоит на кухне? По данным Фонда защиты прав потребителей (Stiftung für Konsumentenschutz) покупать адаптер для переоборудования маленьких и простых бытовых радиоприемников не имеет смысла. Разумной заменой станут уже доступные сейчас дешевые радиоприемники стандарта DAB+.

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На что следует обратить внимание при покупке нового радио? Сейчас в Швейцарии есть выбор между двумя типами радиоприемников: одни принимают только DAB+, другие можно использовать еще и как интернет-радио. Интернет-радио можно подключить по кабелю или по беспроводной сети (WLAN) к собственному домашнему роутеру, что позволит слушать радио через Интернет.

В чем преимущество стандарта DAB+? Ультракоротким волнам уже 75 лет, в рамках этого стандарта радиосигнал передаётся по воздуху на основе сети радиовышек. Преимущество DAB+ состоит в том, что он позволяет принимать куда больше радиостанций, чем в случае с FM, обеспечивая более широкий территориальный охват. По словам SRG, для покрытия всей страны ей нужно всего около 260 антенн DAB+, тогда как в настоящее время для обеспечения вещания в диапазоне УКВ требуются 850 ретрансляторов-передатчиков. Кроме того, DAB+ обеспечивает лучшее качество звука, чем FM.

Есть ли недостатки? Есть. В случае слишком слабого сигнала радиоприемники DAB+ просто умолкают, в то время как FM-радиостанции начинают шипеть, но расслышать еще что-то можно.

В чем преимущество интернет-радио? По сравнению с сигналом DAB+ интернет-радио даёт доступ к бесконечному числу радиостанций. Качество звука обычно хорошее — в зависимости, конечно, от интернет-провайдера, и от того, как передается сигнал, по кабелю или через WLAN, в целом соответствуя CD-качеству.

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