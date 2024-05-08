Швейцария не должна столкнуться зимой с дефицитом энергии

Федеральная комиссия по электроэнергетике (Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom) с оптимизмом оценивает предстоящую зиму. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Федеральная комиссия по электроэнергетике (Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom) с оптимизмом оценивает предстоящую зиму. Основания: хорошо заполненные газовые хранилища в Европе и наличие французских атомных электростанций, готовых экспортировать излишки энергии в Швейцарию.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss electricity supply outlook positive despite uncertainties Оригинал Читать далее Swiss electricity supply outlook positive despite uncertainties

Однако на мировом газовом рынке сохраняется неопределенность, не очень ясно, кто, кому и сколько, а главное по какой цене, будет поставлять газ. Поэтому, как отмечает Elcom, до полной безопасности в области электроснабжения Швейцарии еще далеко. Стране все равно нужно будет озаботиться созданием зимнего резерва энергоносителей.

С точки зрения долго- и среднесрочной ситуации с электроснабжением, то есть на период по меньшей мере до 2035 года, стране необходимо иметь резервные генерирующие мощности в масштабе от 700 до 1400 мегаватт. Но в принципе, несмотря на все эти оговорки, Швейцарии вполне сможет стартовать в зимний сезон 2024-2025 гг. в ситуации, которая гораздо лучше ситуации двух предыдущих лет.

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Прошлой зимой надежность снабжения страны была по многом гарантирована милостями природы и зарубежных партнёров, то есть благодаря умеренным температурам и излишкам энергии, произведенной за пределами страны. Более того, по данным Elcom, Швейцария стала даже нетто-экспортером электричества благодаря активной работе своих ГЭС и АЭС.

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Показать больше Швейцария удовлетворена перспективами энергоснабжения Этот контент был опубликован на Всем страшным прогнозам назло: Швейцария пережила зиму и не замерзла. Но почивать на лаврах не стоит. Читать далее Швейцария удовлетворена перспективами энергоснабжения