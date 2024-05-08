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Швейцария не должна столкнуться зимой с дефицитом энергии

Федеральная комиссия по электроэнергетике (Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom) с оптимизмом оценивает предстоящую зиму.
Федеральная комиссия по электроэнергетике (Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom) с оптимизмом оценивает предстоящую зиму. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

Федеральная комиссия по электроэнергетике (Eidgenössische Elektrizitätskommission Elcom) с оптимизмом оценивает предстоящую зиму. Основания: хорошо заполненные газовые хранилища в Европе и наличие французских атомных электростанций, готовых экспортировать излишки энергии в Швейцарию.  

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Однако на мировом газовом рынке сохраняется неопределенность, не очень ясно, кто, кому и сколько, а главное по какой цене, будет поставлять газ. Поэтому, как отмечает Elcom, до полной безопасности в области электроснабжения Швейцарии еще далеко. Стране все равно нужно будет озаботиться созданием зимнего резерва энергоносителей.

С точки зрения долго- и среднесрочной ситуации с электроснабжением, то есть на период по меньшей мере до 2035 года, стране необходимо иметь резервные генерирующие мощности в масштабе от 700 до 1400 мегаватт. Но в принципе, несмотря на все эти оговорки, Швейцарии вполне сможет стартовать в зимний сезон 2024-2025 гг. в ситуации, которая гораздо лучше ситуации двух предыдущих лет.

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Прошлой зимой надежность снабжения страны была по многом гарантирована милостями природы и зарубежных партнёров, то есть благодаря умеренным температурам и излишкам энергии, произведенной за пределами страны. Более того, по данным Elcom, Швейцария стала даже нетто-экспортером электричества благодаря активной работе своих ГЭС и АЭС.

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