Швейцария популярна у экспатов, пусть и трудна для знакомств

Иностранные специалисты охотно приезжают в Швейцарию в длительные командировки, но жалуются, что им трудно контактировать с местными жителями. Keystone / Martial Trezzini

Иностранные специалисты охотно приезжают в Швейцарию в длительные загранкомандировки. Их привлекают высокие заплаты и не менее высокое качество жизни. При этом они жалуются, что им трудно контактировать с местными жителями.

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Таков вполне ожидаемый результат очередного отчета платформы Internations. Согласно опубликованному в среду 3 июля 2024 года исследованию, традиционно организуемой этой сетевой платформой «глобальных кочевников», Швейцария заняла в списке 53 стран лишь 34-е место. В прошлом же 2023 году Швейцария занимала в этом рейтинге 23-е место.

Страна по-прежнему популярна по причине качества жизни и уровня зарплат, а вот социальные аспекты, включая поиск жилья и налаживание социальных контактов, постоянно отбрасывают Швейцарию назад. Особенно ситуация с жильем давно стала для многих экспатов настоящей головной болью. Около 63 процентов опрошенных негативно оценили ситуацию со стоимостью жилья в Швейцарии.

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Общий плохой результат Швейцарии в этом году также объясняется недостаточной открытостью местного населения, экспатам со своей стороны трудно привыкать к местной культуре, отчего они не чувствуют себя желанными гостями.

Только менее половины опрошенных, то есть примерно 46 процентов, считают, что люди в Швейцарии «вполне дружелюбно» относятся к иностранцам, 62 процента заявили, что завести местных друзей здесь «трудно». В финансовом же смысле большинство экспатов довольны своим положением в Швейцарии.

Целых 58 процентов заявили, что их годовой доход («грязными») составляет не менее 100 000 долларов. Иностранные профессионалы также положительно оценивают технические и административные аспекты жизни в Швейцарии. Например, они высоко оценили легкодоступный широкополосный интернет, доступ к онлайн-сервисам и наличие качественных госуслуг в интернете.

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