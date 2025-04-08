Швейцария урежет финансирование профилактики вензаболеваний

Программа Love Life, известная в Швейцарии своими смелыми, чтобы не сказать «провокационными», рекламными кампаниями, будет сохранена, но с уменьшенным бюджетом. Copyright: Vonier.ch

Федеральное Ведомство здравоохранения Швейцарии (BAG, подразделение МВД) сокращает Внешняя ссылка финансирование программ профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и это при том, что в последнее время число случаев венерических заболеваний неуклонного увеличивается.

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В феврале BAG объявило о сокращении финансирования ряда национальных стратегий противодействия и профилактики ИППП на 11 миллионов швейцарских франков (12,5 миллиона долларов) в год (начиная с 2026 года). Среди затронутых программ — инициативы по борьбе с ИППП и ВИЧ.

Запущенная в Швейцарии в ноябре 2023 года Национальная стратегия по борьбе с ИППП ставит перед собой задачу переломить тенденцию увеличения числа случаев заражения сифилисом и гонореей, а также полностью ликвидировать ВИЧ и гепатиты B и C (передающиеся, в частности, через употребление инъекционных наркотиков) уже к 2030 году.

Однако теперь в рамках национального плана по сокращению общественных бюджетных расходов, утвержденного парламентом и правительством, на эти инициативы выделят заметно меньше средств. Под меры экономии попадает и «Love Life» — ключевая информационная кампания, направленная на профилактику ИППП и просвещение народа относительно практик безопасного секса.

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Программа Love Life, известная в Швейцарии своими смелыми, чтобы не сказать «провокационными», рекламными кампаниями, будет сохранена, но с уменьшенным бюджетом. Основной фокус в ее рамках сделают на подростках и молодежь. Конкретные объемы сокращения финансирования пока не уточняются. Кроме того, BAG объявило о сокращении в своей структуре 19,5 штатных единиц.

Число случаев ИППП продолжает расти

Это заявление прозвучало на фоне многочисленных сообщений национальных и международных экспертов, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), об увеличении числа случаев заболеваний болезнями, передающихся половым путем (ИППП). В Швейцарии число зарегистрированных случаев таких заболеваний неуклонно растет с начала 2000-х годов.

Во время пандемии COVID-19, весной 2020 года, в результате мер социального дистанцирования эти показатели временно снизились, но уже к концу того же года вернулись к допандемическому уровню. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), всплеск ИППП связан с нарушениями в системах профилактики и медицинского ухода, вызванными пандемией. Среди ключевых факторов:

сокращение программ профилактического скрининга,

перенаправление ресурсов на борьбу с COVID-19,

общее замедление работы программ профилактики.

В ноябре 2023 года CDC сообщило о замедлении темпов роста эпидемии ИППП в США — число случаев снизилось на 1,8 % по сравнению с 2022 годом. Однако, несмотря на этот положительный тренд, уровень заболеваемости остается неприемлемо высоким. Серьезную обеспокоенность у специалистов вызывает и политика новой администрации в США, точнее, сокращение финансирования сферы здравоохранения и научных исследований.

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Американская Ассоциация изучения заболеваний, передающихся половым путем (American Sexually Transmitted Diseases Association, ASTDA), заявляет, что такие шаги наносят удар по сбору, анализу и распространению данных, необходимых для эффективного противодействия ИППП. США также играют ключевую роль в Чрезвычайном плане Президента по оказанию помощи в связи со СПИД (President’s Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR). С момента запуска программы в 2003 году она финансировала 70 % всех глобальных мер по борьбе с ВИЧ/СПИД.

Если программа, срок действия которой истекает 25 марта 2024 года, не будет продлена еще на четыре года, тот это может привести к 6,3 миллиона смертей от СПИД. Таково мнение Кристин Стеглинг (Christine Stegling), заместителя исполнительного директора UNAIDSВнешняя ссылка — Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД.

Масштабы использование презервативов сокращается

С начала 2000-х годов в Европе фиксируется устойчивый рост числа заражения инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). Согласно опубликованным в феврале 2025 года последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), число случаев заражения гонореей в 2023 году увеличилось по сравнению с 2022 годом на 31 % и более чем на 300 % по сравнению с 2014 годом.

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Хотя увеличение этих показателей частично можно объяснить улучшением ситуации в области скрининга и более точной отчетностью, в ECDC предупреждают, что эта тенденция может привести к развитию устойчивости гонореи к антибиотикам и к возникновению лекарственно-устойчивых штаммов, что угрожает эффективности всех существующих методов терапии этого ИППП. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большинство ИППП можно лечить антибиотиками, предотвращая заражения путем «правильного и постоянного» использования презервативов.

Однако исследования Европейского бюро ВОЗ показали, что с 2014 по 2022 год масштабы использование презервативов среди подростков старше 15 лет в Европе значительно сократились. В Швейцарии в период с 2014 по 2022 год среди 15-летних мальчиков наблюдался самый значительный масштаб использования презервативов в Европе (77%). Тем не менее в 2023 году было зафиксировано увеличение числа случаев заражения гонореей на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Положение на постсоветском пространстве Ситуация с инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), в России и Украине демонстрирует тревожные тенденции. Россия В период с 1998 по 2020 годы в России наблюдалось стабильное снижение заболеваемости сифилисом, достигнув 10,4 случая на 100 тысяч населения в 2020 году. Однако в 2022 году зафиксирован рост заболеваемости сифилисом до 18,9 случая на 100 тысяч населения, что свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации. Мужчины заболевали чаще женщин: 17,5 тысяч случаев против 9,8 тысяч соответственно. Заболеваемость гонореей также возросла, составив 17,1 случая на 100 тысяч населения в 2022 году. Кроме того, отмечен рост заболеваемости острыми гепатитами: в 2022 году диагноз «острый гепатит C» был поставлен 1,1 миллиону человек, тогда как в 2021 году — 0,9 миллионам. Украина В Украине в 2006–2007 годах было зарегистрировано 432 054 новых случая ИППП, что ставит страну на одно из первых мест в Европе по распространенности этих инфекций. За этот период сифилисом заболели 29 964 человека, что соответствует 32,1 случая на 100 тысяч населения. Эпидемия ВИЧ-инфекции остается серьезной проблемой: по разным оценкам на начало 2018 года, на Украине проживало около 244 000 людей, имеющих ВИЧ, что составляет 0,9% населения в возрасте от 15 до 49 лет. Распространенность ВИЧ среди мужчин, имеющих секс с мужчинами (МСМ), составляет 7,5%, а среди людей, употребляющих наркотики инъекционно — 22,6%. Источники: по этойВнешняя ссылка и этойВнешняя ссылка ссылкам.

Согласно данным Федерального Ведомства здравоохранения Швейцарии (BAG) в стране за отчетный период количество случаев заражения сифилисом и ВИЧ немного снизилось, но зато незначительно увеличились масштабы распространения хламидиоза. Сокращение финансирования программ профилактики ИППП вызывает обеспокоенность почти всех профильных швейцарских организаций.

Необходима поддержка BAG

Кристоф Катин, директор женевского отделения ЛГБТ-центра Checkpoint, заявил недавно, что «пропаганда и профилактика ИППП остаются важной проблемой сферы общественного здравоохранения. Для обеспечения доступных медицинских услуг сообществу ЛГБТ по-прежнему необходима поддержка BAG — как финансовая, так и в плане информирования о планах действия властей в данной сфере».

Кроме того, как показывают последние исследования, непропорционально сильно проблемой ИППП затронуто не только сообщество ЛГБТ, но и старшее поколение. Так, в Швейцарии с 2019 по 2023 год среди гетеросексуалов 55–64 лет было зарегистрировано больше случаев сифилиса, чем среди молодежи 15–24 лет.

В США, по данным CDC, в период с 2012 по 2022 год число случаев гонореи, хламидиоза и сифилиса среди людей старше 55 лет увеличилось более чем в два раза. Основной причиной называют недостаточную осведомленность о рисках в этой возрастной группе.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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