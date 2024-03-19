Швейцарские железные дороги заработали прибыль

Показатели работы швейцарского национального железнодорожного перевозчика SBB впервые вышли на допандемический уровень. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

Впервые показатели работы швейцарского национального железнодорожного перевозчика SBB вышли на допандемический уровень. В 2023 году его услугами воспользовалось рекордное количество путешественников и пассажиров — 1,32 млн человек.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swiss Federal Railways returns to profit for first time since Covid Оригинал Читать далее Swiss Federal Railways returns to profit for first time since Covid

Для сравнения, в 2022 году этот показатель находился на уровне в 1,16 млн. Тем не менее, несмотря на прибыль, финансовое положение госконцерна SBB остается напряженным. В 2022 году компания все еще находилась в минусе, зарегистрировав убыток в 245 млн франков. В прошлом же 2023 году SBB впервые за три года заработал прибыль, причем прибыльными оказались даже подразделения, занимающиеся как недвижимостью (SBB Real Estate, 281 млн франков), так и энергетикой (SBB Energy, 78 млн франков).

Однако главным источником прибыли оказались пассажирские перевозки, которые снова вышли на уровень рекордного 2019 года. По словам Моники Рибар (Monika Ribar), председателя Совета директоров госконцерна SBB, зафиксированные 1,3 млн пассажиров в день — это даже больше, чем до пандемии. «Люди хотят пользоваться железной дорогой, и у них есть соответствующие предложения. Мы видим, что все больше людей снова путешествуют на поездах».

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Тем не менее, полученной прибыли в 267 млн явно недостаточно, чтобы качественно сократить степень задолженности SBB. Госконцерн по-прежнему имеет долгов на сумму 11,26 млрд франков, о чем он объявил на своей ежегодной конференции для СМИ на этой неделе.

Долги ставят под угрозу программы инвестиций, в том числе в новый подвижной состав. Есть и другая проблема: переполненные поезда и увеличение числа задержек, опозданий или даже отмены поездов привели к снижению среднего уровня удовлетворенности клиентов до 78,7 балла (в 2022 году этот показатель находился на уровне в 80,5 балла).

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«Увеличение числа пассажиров в поезде означает, что теперь я не могу просто так положить свои вещи на соседнее сиденье. Ситуация в этой области изменилась, и люди это чувствуют», — говорит Моника Рибар. Кроме того, в период с 2020 по 2022 год убытки компании составили более одного миллиарда франков, в основном из-за спада числа поездок во время пандемии. Поэтому госконцерн SBB все еще зависит от бюджетной поддержки. Проблемной сферой остаются грузовые перевозки. Перевозка грузов по Швейцарии в 2023 году привела к убыткам в размере 40 млн франков. Объем железнодорожных грузоперевозок по Швейцарии продолжает сокращаться и здесь SBB также зависит от бюджетной помощи.

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