Швейцарские клиники далеко не всегда стерильны

Очередная проверка пришла к выводу, что недостатки в области гигиены характерны для многих швейцарских больниц. Keystone / Gaetan Bally

По данным швейцарского регулятора Swissmedic в швейцарских клиниках и больницах все ещё имеют место заметные недостатки в том, что касается дезинфекции помещений, стерилизации, упаковки и хранения медицинских инструментов и препаратов. Сфера здравоохранения просит общество проявить понимание и обещает устранить упущения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Report exposes widespread hygiene issues in Swiss hospitals Оригинал Читать далее Report exposes widespread hygiene issues in Swiss hospitals

Швейцария знаменита своей чистотой? Это так. На улицах чисто, в домах ни пылинки, в больницах всё стерильно. В конце концов чистота – это залог здоровья именно в клиниках, там, где вредоносные микробы и бактерии способны быстро стать опасными для пациентов. Но как показал недавний доклад швейцарского Ведомства по контролю за оборотом лекарственных препаратов Swissmedic, в швейцарских клиниках и больницах все ещё имеют место заметные недостатки в том, что касается дезинфекции помещений, стерилизации, упаковки и хранения медицинских инструментов и препаратов

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Проверкам были подвергнуты два с половиной десятка швейцарских больниц, и почти везде были обнаружены недостатки в области соблюдения норм гигиены. Причем если сравнивать с предыдущей такой проверкой, проведенной в 2021/2022 годах, то ситуация скорее ухудшилась, чем улучшилась. В 2023 году критические недостатки в области уборки были выявлены на 91% обследованных объектов сферы здравоохранения. В сфере упаковки и хранения медицинских инструментов и препаратов этот показатель составил 82%.

Как говорит Каролина Матис (Karoline Mathys) из ведомства Swissmedic в интервью телеканалу SRF, «мы постоянно сталкиваемся с тем, что медперсонал у нас квалифицирован в совершенно недостаточной степени. Было бы целесообразно регулярно направлять сотрудников на соответствующие курсы переобучения, наше ведомство могло бы предоставить соответствующие рекомендации». Кристиан Шнайдер (Kristian Schneider) — директор клиники в городе Биль/Бьен и вице-президент Ассоциации лечебно-медицинских предприятий Spitalverband H+.

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По его словам, идеалы и нормы не всегда соответствуют реальной жизни, но это несоответствие не всегда имеет критический характер. «В повседневной жизни так бывает: продукт или блюдо готовят не всегда «по школе», но это вовсе не значит, что данное блюдо приготовлено не должным образом. Швейцария была и остается одной из ведущих стран в мире, особенно когда речь идет о гигиенических стандартах и об их соблюдении применительно к медицинской области».

Тем не менее Swissmedic считает, что недостатки скрываются не в сфере нормативного регулирования, а как раз в области практического соблюдения этих норм, а ведь такие «недостатки могут негативно повлиять на ситуацию с безопасностью пациентов». Кристиан Шнайдер в целом приветствует указанный отчет Swissmedic, так как такие документы и проверки «помогают нам совершенствоваться. Однако безопасность пациентов в Швейцарии под угрозой не находится. У нас чисто, мы не выглядим отталкивающе и не подвергаем пациентов рискам. Мы отлично справляемся со своей работой».

Все больницы, получившие выговор от Swissmedic, будут обязаны скорейшим образом исправить положение. © Keystone / Gaetan Bally

Так или иначе, но все больницы, получившие выговор от Swissmedic, будут обязаны скорейшим образом исправить положение. Та же больница города Биля уже получала в прошлом замечания, стараясь затем реализовывать все необходимые меры по улучшению положения — и всегда это происходило под пристальным контролем Swissmedic.

Процесс исправления ошибок может занять до года и более, тем более что уборка помещений и соблюдение стандартов в области стерилизации хирургических инструментов всё чаще передается на аутсорсинг частным компаниям. Одна из таких фирм – компания Sermax. По словам Конни Ингольд (Connie Ingold), заместителя руководителя операционного отдела фирмы, спрос на услуги компании сейчас высок как никогда.

«Многие клиники сталкиваются в настоящее время с нехваткой персонала, кроме того, они вынуждены экономить и сокращать расходы». Со своей стороны Ассоциация лечебно-медицинских предприятий Spitalverband H+ заключила в мае 2024 года со страховыми медицинскими компаниями специальное соглашение в области стандартов качества в больницах. И есть надежда, что такое сотрудничество станет дополнительным вкладом в решение данной проблемы.

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