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Швейцарские клиники далеко не всегда стерильны

Очередная проверка пришла к выводу, что недостатки в области гигиены характерны для многих швейцарских больниц.
Очередная проверка пришла к выводу, что недостатки в области гигиены характерны для многих швейцарских больниц. Keystone / Gaetan Bally

По данным швейцарского регулятора Swissmedic в швейцарских клиниках и больницах все ещё имеют место заметные недостатки в том, что касается дезинфекции помещений, стерилизации, упаковки и хранения медицинских инструментов и препаратов. Сфера здравоохранения просит общество проявить понимание и обещает устранить упущения.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Швейцария знаменита своей чистотой? Это так. На улицах чисто, в домах ни пылинки, в больницах всё стерильно. В конце концов чистота – это залог здоровья именно в клиниках, там, где вредоносные микробы и бактерии способны быстро стать опасными для пациентов. Но как показал недавний доклад швейцарского Ведомства по контролю за оборотом лекарственных препаратов Swissmedic, в швейцарских клиниках и больницах все ещё имеют место заметные недостатки в том, что касается дезинфекции помещений, стерилизации, упаковки и хранения медицинских инструментов и препаратов

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Проверкам были подвергнуты два с половиной десятка швейцарских больниц, и почти везде были обнаружены недостатки в области соблюдения норм гигиены. Причем если сравнивать с предыдущей такой проверкой, проведенной в 2021/2022 годах, то ситуация скорее ухудшилась, чем улучшилась. В 2023 году критические недостатки в области уборки были выявлены на 91% обследованных объектов сферы здравоохранения. В сфере упаковки и хранения медицинских инструментов и препаратов этот показатель составил 82%.

Как говорит Каролина Матис (Karoline Mathys) из ведомства Swissmedic в интервью телеканалу SRF, «мы постоянно сталкиваемся с тем, что медперсонал у нас квалифицирован в совершенно недостаточной степени. Было бы целесообразно регулярно направлять сотрудников на соответствующие курсы переобучения, наше ведомство могло бы предоставить соответствующие рекомендации». Кристиан Шнайдер (Kristian Schneider) — директор клиники в городе Биль/Бьен и вице-президент Ассоциации лечебно-медицинских предприятий Spitalverband H+.

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По его словам, идеалы и нормы не всегда соответствуют реальной жизни, но это несоответствие не всегда имеет критический характер. «В повседневной жизни так бывает: продукт или блюдо готовят не всегда «по школе», но это вовсе не значит, что данное блюдо приготовлено не должным образом. Швейцария была и остается одной из ведущих стран в мире, особенно когда речь идет о гигиенических стандартах и об их соблюдении применительно к медицинской области».

Тем не менее Swissmedic считает, что недостатки скрываются не в сфере нормативного регулирования, а как раз в области практического соблюдения этих норм, а ведь такие «недостатки могут негативно повлиять на ситуацию с безопасностью пациентов». Кристиан Шнайдер в целом приветствует указанный отчет Swissmedic, так как такие документы и проверки «помогают нам совершенствоваться. Однако безопасность пациентов в Швейцарии под угрозой не находится. У нас чисто, мы не выглядим отталкивающе и не подвергаем пациентов рискам. Мы отлично справляемся со своей работой».

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Все больницы, получившие выговор от Swissmedic, будут обязаны скорейшим образом исправить положение. © Keystone / Gaetan Bally

Так или иначе, но все больницы, получившие выговор от Swissmedic, будут обязаны скорейшим образом исправить положение. Та же больница города Биля уже получала в прошлом замечания, стараясь затем реализовывать все необходимые меры по улучшению положения — и всегда это происходило под пристальным контролем Swissmedic.

Процесс исправления ошибок может занять до года и более, тем более что уборка помещений и соблюдение стандартов в области стерилизации хирургических инструментов всё чаще передается на аутсорсинг частным компаниям. Одна из таких фирм – компания Sermax. По словам Конни Ингольд (Connie Ingold), заместителя руководителя операционного отдела фирмы, спрос на услуги компании сейчас высок как никогда.

«Многие клиники сталкиваются в настоящее время с нехваткой персонала, кроме того, они вынуждены экономить и сокращать расходы». Со своей стороны Ассоциация лечебно-медицинских предприятий Spitalverband H+ заключила в мае 2024 года со страховыми медицинскими компаниями специальное соглашение в области стандартов качества в больницах. И есть надежда, что такое сотрудничество станет дополнительным вкладом в решение данной проблемы.

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