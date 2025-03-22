Швейцарские круассаны не всегда выпекаются в Швейцарии

После одногодичного переходного периода в Швейцарии начали действовать более строгие правила декларирования происхождения хлебобулочных изделий. Они обязательны для всех предприятий розничной торговли, продающих данный вид продукции, включая рестораны и отели. Keystone / Steffen Schmidt.

С 1 февраля 2025 года в Швейцарии в отношении всех хлебобулочных изделий должна быть указана страна-производитель. Как эта норма реализуется на практике?

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Откуда родом круассан, которым жители Швейцарии наслаждаются за утренним кофе? Ответ на этот вопрос не всегда очевиден. Согласно данным Швейцарской ассоциации пекарей за последние 20 лет объем импорта хлебобулочных изделий в Конфедерацию вырос почти в три раза. В связи с этим с 1 февраля 2025 года каждая пекарня, магазин и ресторан, продающие такую продукцию, обязаны информировать покупателей о стране-производителе.

После одногодичного переходного периода в Швейцарии начали действовать более строгие правила декларирования происхождения хлебобулочных изделий. Они обязательны для всех предприятий розничной торговли, включая рестораны и отели. Крупнейшие ритейлеры и дисконтные сети заявили, что уже полностью соблюдают новые требования регулятора.

Чаще всего страна-производитель указывается на электронных ценниках на полках магазинов или непосредственно на упаковке. Журналисты телепрограммы Espresso, выходящей на канале SRF и посвященной защите прав потребителей, провели проверку торговых точек и подтвердили, что в целом новые нормы соблюдаются.

Однако не все предприятия подошли к их выполнению одинаково. Например, в сети Manor Food применили особый подход: по данным компании, 95% продающейся в сети выпечки производится с использованием швейцарских ингредиентов, но вместо указания страны-производителя Manor маркирует продукцию по месту расположения конкретного супермаркета (например, Marin-Epagnier).

предыдущий следующий Доля швейцарских ингредиентов в выпечке: данные от крупнейших ритейлеров страны: Volg: «Для наших хлебобулочных изделий некоторые полуфабрикаты производятся за границей, но в целом 96% нашей продукции имеют швейцарское происхождение. Что касается хлеба, то он на 100% состоит из швейцарских ингредиентов». (imago / pond5images) Manor (продуктовые супермаркеты): «Доля нашей выпечки, произведенной в Швейцарии с использованием местных ингредиентов, превышает 95%. Оставшиеся максимум 5% — это специализированная продукция европейского происхождения». (imago / pond5images) Migros: «Около 95 % нашего ассортимента хлебобулочных изделий производится в Швейцарии. Импортная продукция представлена в минимальном объеме и используется только в случае специализированных видов продукции, не имеющих местных аналогов». (Reuters / Arnd Wiegmann) Denner: «Где это возможно, мы всегда отдаем предпочтение швейцарским ингредиентам. Мы импортируем только продукцию с региональной привязкой, такую как круассаны из Франции или ингредиенты для пиццы из Италии. В целом доля импортной выпечки составляет около 15%». (Genossenschaft Migros Zürich) Aldi Suisse: «Около 80% нашего ассортимента хлебобулочных изделий поступает от швейцарских производителей». (Reuters / Toby Melville) Coop: «Практически весь хлеб и хлебобулочные изделия, продающиеся в сети Coop, производятся в Швейцарии. По соображениям защиты информации в условиях конкуренции мы не раскрываем точные данные по отдельным категориям продукции». (Coop) Avec / K-Kiosk: «Все наши поставщики свежей выпечки подтвердили, что их продукция производится в Швейцарии». (valora.com) (valora.com) Spar: «83% нашего хлеба производится в Швейцарии. Что касается сладких и соленых закусок, то доля продукции швейцарского происхождения составляет 60%». (imago / sopa images) Caffè Spettacolo: «Около половины выпечки, представленной в наших заведениях, поступает из Италии. Остальная часть производится в Швейцарии и других странах ЕС». (valora.com) Brezelkönig: «Вся продукция на основе дрожжевого теста на 100 % производится в швейцарском городе Эмменбрюке. Исключение составляют круассаны, поставляемые нашим дочерним предприятием Ditsch в Германии, а также сливочные круассаны из Франции». (valora.com) Lidl Switzerland: «Более половины нашего свежего хлеба поставляется швейцарскими производителями. Ассортимент швейцарской выпечки дополняется специализированными продуктами из ЕС, такими как французский багет или итальянское кальцоне». (Reuters / Regis Duvignau) Backwerk: «В настоящий момент у нас работают два филиала в Швейцарии — в Берне и Базеле. Будучи на этапе стартапа, мы пока используем существующие логистические цепочки, поэтому основная часть нашей выпечки поступает из стран ЕС. Доля продукции швейцарского происхождения составляет около 12%». (valora.com) Картина 1

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Федеральное ведомство по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, BLV, подразделение Минэкономики страны) считает, что этого недостаточно. Даже если швейцарское происхождение продукции очевидно, страна-производитель должна быть указана четко и однозначно. При этом BLV признает, что в отдельных случаях кантональные власти могут интерпретировать эту норму с учетом конкретной ситуации. В сети Manor утверждают, что их метод маркировки был согласован с соответствующими региональными надзорными органами.

Информацию о стране происхождения не всегда легко найти

Команда журналистов Espresso посетила также филиалы крупных швейцарских пекарен и обнаружила, что в некоторых случаях информация о стране-производителе представлена недостаточно ясно. Например, в одной из пекарен сети Kuhn маркировка оказалась спрятана за дозатором дезинфицирующего средства. После обращения журналистов компания оперативно исправила ситуацию и подчеркнула свою приверженность прозрачности.

В пекарне бренда Hug указание на страну-производителя также оказалось не сразу заметным. Компания пообещала в скором времени вывести эту информацию на дисплеи касс и увеличить размер шрифта, чтобы сделать маркировку более читаемой. Некоторые заведения решили подойти к задаче творчески и начали указывать не название страны, а географические координаты пекарни. Соответствует ли это нормативным требованиям, будут решать кантональные власти, отвечающие за контроль соблюдения законодательства.

Как отреагировали производители?

Новое требование в целом получило положительные отклики. Швейцарская Ассоциация пекарей (Schweizerischer Bäcker-Confiseurmeister-Verband, SBC) поддерживает это нововведение, поскольку «даже наша отрасль испытывает сложности по причине увеличения объемов импорта хлебобулочных изделий». Компании Kuhn и Hug также положительно оценили новые правила. В Kuhn считают, что они «повышают прозрачность и лучше информируют потребителей», а в Hug отмечают, что швейцарское происхождение их продукции всегда было «знаком качества», который лишний раз подчеркнуть было бы полезно.

Справка: новые требования по маркировке страны-производителя

Обязанность указывать страну-производителя была введена в Швейцарии с 1 февраля 2024 года, однако предприятиям розничной торговли и промышленным производителям был дан год на адаптацию к новым требованиям, и с 1 февраля 2025 года они стали обязательными. Теперь информация должна быть представлена в явном виде. Формулировки вроде «Произведено в Берне» или «Эту булочку испекли в Цюрихе» недостаточны — необходимо указывать именно страну производства.

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Исключение составляют только продукты, происхождение которых регулируется специальными швейцарскими нормативами. Для всех остальных изделий страна-производитель должна быть четко обозначена. Федеральное Ведомство по безопасности пищевых продуктов (BLV) требует, чтобы информация была «разборчивой, понятной и хорошо заметной, например, на табличке на полке, в меню ресторана или на специальной вывеске у входа». Это касается прежде всего хлебобулочных изделий, продающихся без упаковки.

Новое требование не распространяется на изделия, которые в Швейцарии подвергаются лишь доработке, например, начиняются джемом. Так, если тесто для пончиков произведено в Германии, но начинка добавляется уже в Швейцарии, то в качестве страны производства может быть указана «Швейцария». Закон допускает такую маркировку для продуктов, которые в стране переработки «приобретают свои характерные свойства или новое наименование». Но по мнению BLV, это означает, что товар действительно должен претерпеть очень существенные изменения, определяющие его конечные характеристики.

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