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Качество жизни

Швейцарский туризм отчитался об успешном зимнем сезоне 

Швейцарская туристическая индустрия сообщила о том, что зимний сезон 2023/24 года она смогла завершить при положительном балансе.
Швейцарская туристическая индустрия сообщила о том, что зимний сезон 2023/24 года она смогла завершить при положительном балансе. KEYSTONE/© KEYSTONE/ VALENTIN FLAURAUD

Швейцарская туристическая индустрия сообщила о том, что зимний сезон 2023/24 года она смогла завершить в ситуации положительного баланса, прежде всего благодаря раннему наступлению холодов в ноябре 2023 года и высокой заполняемости отелей в праздничный Рождественский и Новогодний период.  

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Большинство опрошенных туристических направлений оценили завершившийся сезон в качестве вполне успешного. Во многих регионах он даже превзошел успех зимнего сезона 2022/23 года. Об этом во вторник 2 апреля 2024 года сообщило национальное туристическое ведомство Schweiz Tourismus.

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В некоторых регионах из-за периодов плохой погоды в феврале и начале марта наблюдался, правда, спад туристической и деловой активности. Типичная для апреля переменчивая погода, включая снег на юге в Тичино, также сделали длинные пасхальные выходные не столь удачными, как ожидалось.

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В зимний сезон, как отмечает Schweiz Tourismus, Швейцария традиционно отмечает наплыв европейских туристов, при этом в последнее время страна становится излюбленным местом для зимних каникул для молодых американцев. Все эти выводы были сделаны по результатам опроса структур швейцарской туристической отрасли, представляющих как горнолыжные курорты, так и городские направления.

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