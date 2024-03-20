Швейцарцы в целом довольны жизнью
Опрос, проведенный в период с 14 по 28 февраля 2024 года на сайте швейцарского аналитического онлайн-портала YouGovВнешняя ссылка накануне Всемирного дня счастья, отмечаемого 20 марта, был организован на немецком, французском и итальянском языках. Всего было опрошено 1 253 человека из числа лиц, представляющих возрастной диапазон от 18 до 79 лет и постоянно проживающих в Швейцарии.
По данным YouGov эта группа вполне является репрезентативной для всего населения страны. Таким образом, согласно результатам этого опроса, большинство швейцарцев в целом очень довольны своей жизнью. Однако существуют заметные различия между возрастными группами. Кроме того, как оказалось, пятая часть 18-29-летних респондентов страдает от какого-то официально диагностированного психологического заболевания или расстройства.
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В возрастной группе старше 29 лет такими расстройствами страдают только 8% опрошенных, то есть почти в два с половиной раза меньше. Разница между возрастными группами также отражается и в том, как участники опроса относятся к необходимости получать психологическую или психиатрическую помощь: среди респондентов в возрасте от 60 до 79 лет почти три четверти (71%) никогда не проходили никаких терапий и даже не чувствуют в ней необходимости. Однако в средних возрастных группах доля таких людей возрастает.
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Так или иначе, большинство швейцарцев в основном счастливы и вполне довольны своей жизнью. По шкале от нуля (очень недоволен) до десяти (очень доволен) подавляющее большинство участников опроса (73%) ответили, что они очень довольны своей жизнью, что соответствует оценке в семь и более баллов. Эта удовлетворенность также ведет к тому, что почти каждый второй опрошенный уверенно смотрит в завтрашний день, исходя из стабильных долгосрочных перспектив.
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Участников также спросили о том, как часто они занимаются тем или иным видами деятельности, способствующими повышению ощущения общего счастья. Треть респондентов указали, что источником счастья для них является общение с друзьями или семьей. Примерно 15% указали, что им для счастья нужно иметь «время для себя». Занятия спортом (11%) стоят на третьем месте.
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