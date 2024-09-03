Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Качество жизни

Швейцарцы живут в социальных «пузырях»

В основе швейцарский модели находится принцип «единства во многообразии». Но как этот принцип реализуется на практике?
В основе швейцарский модели находится принцип «единства во многообразии». Но как этот принцип реализуется на практике? Keystone-SDA

Швейцария гордится своим разнообразием — у неё есть четыре национальных языка, 26 кантонов (субъектов федерации), немецкий язык бытует в формате десятков различных диалектов. В основе швейцарской модели находится принцип «единства во многообразии». Но как этот принцип реализуется на практике?

Этот контент был опубликован на
6 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В Конституции этой страны нет понятия «нейтралитет», но понятие «единство во многообразии» там есть, оно указано в преамбуле. Но что нам говорит социальная реальность? Как показало репрезентативное исследование Института Готлиба Дуттвайлера (GDIВнешняя ссылка)*, в реальности швейцарцы организуют свое социальное бытие и планируют свои «социальные действия»Внешняя ссылка (Парсонс, Вебер) в соответствии с дихотомией «нравится / не нравится».

Люди выстраивают вокруг себя круг знакомых, в каждый из которых входят «свои» (по уровню дохода, по образованию или политическим взглядам) и эти круги мало когда пересекаются. Но для начала, каковы были методология и ключевые понятия данного исследования? Оно опиралось на конституционный запрет любой дискриминации (Статья 8 Конституции), то есть дискриминировать людей на основании происхождения, внешности, гендерной идентичности, возраста, языкового региона, уровня достатка и образования, сексуальной ориентации, привычек в питании, религиозности, политической ориентации, психических заболеваний и инвалидности в Швейцарии нельзя.

Показать больше
Läden geschlossen, zu, aus: Wenn Restaurants schliessen, verarmt auch das soziale Leben. Gerade in einem Dorf auf dem Land.

Показать больше

Гражданская апатия угрожает демократии в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Активная общественная жизнь на локальном / муниципальном уровне в любой стране есть основа демократии. Стал район спальным — прощай народоправство!

Читать далее Гражданская апатия угрожает демократии в Швейцарии

Ключевым понятием исследования было понятие Bekanntenkreis или «круг знакомых». В этот «ближний круг» входят «люди, чьи имена респонденты знают и с которыми респонденты коротко поговорили бы, если бы встретили их на улице или в магазине». Методология исследования исходила из проведения качественных интервью на тему «социального разнообразия» с восемью разнополыми фокус-группами по четыре-пять человек (например, две группы, структурированные в зависимости от уровня образования). Кроме того, начиная с 19 и по 30 апреля 2024 года был проведен количественный онлайн-опрос, в котором приняли участие 3 460 человек в возрасте от 16 до 80 лет из немецко-, франко- и италоязычной Швейцарии.

Каковы итоги?

Согласно итогам исследования наименьшая частота контактов между людьми с противоположными характеристиками наблюдается между группами, структурированными по уровню дохода. Четверть состоятельных людей не знают никого, кто жил бы в бедности, а половина бедных не знает ни одного богатого человека. Этот результат частично объясняется тем, что богатство легче скрыть, чем бедность, и люди с небольшим количеством денег не всегда понимают, что на самом деле некоторые из их знакомых довольно богаты. То, что считается богатым или бедным, также варьируется от человека к человеку.

Показать больше
Feuerwehr

Показать больше

Всеобщая обязательная гражданская служба: законно ли это в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на В Швейцарии предлагают привлекать каждого гражданина к обязательной службе на благо общества. Создадут ли здесь трудармии? И законно ли это?

Читать далее Всеобщая обязательная гражданская служба: законно ли это в Швейцарии?

Что касается образования, то исследование показывает несколько меньший, но все же тоже заметный разрыв. Две трети высокообразованных людей практически не общаются с людьми с более низким уровнем образования. Для четверти выпускников университетов круг знакомых состоит в основном из других выпускников университетов. Четверть людей без высшего образования знают мало или вообще не знают людей с университетским образованием.

Нечто похожее наблюдается, когда речь заходит о политических взглядах. У 50 процентов респондентов в их окружении нет ни одного или только всего несколько человек, придерживающихся иных политических взглядов. Тем не менее, похоже, что в полностью замкнутых «политических пузырях» находится не так уж и много людей: среди тех, кто отдает предпочтение левым социалистам / «Зелёным» или, наоборот, правой Швейцарской народной партии (SVP), лишь шестая часть вообще не знает никого из представителей противоположной политической стороны.

Жить в «пузыре» не есть преднамеренное решение

Согласно исследованию, в теории швейцарцы проявляют большой интерес к вопросам социального разнообразия, большинство респондентов считают смешанную социальную среду «личностно обогащающей». Однако почти половина участников опроса считает, что возможностей знакомиться с людьми других взглядов у них нет или их не хватает. Жить в «пузыре» не есть их преднамеренное решение.

Это подчеркивает руководитель указанного исследования Якуб Самоховец (Jakub SamochowiecВнешняя ссылка). Но порой такая «сегрегация» происходит автоматически. «Тебя определяют в школьный класс с похожими на тебя людьми или ты живешь в городском районе, где люди похожи в плане происхождения или финансового положения. И чтобы вырваться из этой „зоны комфорта“, нужно прилагать активные усилия», — говорит Якуб Самоховец.

Показать больше
Der Trachtenchor Stans.

Показать больше

Клуб по интересам как школа швейцарской демократии

Этот контент был опубликован на В Швейцарии существует около 100 тыс. объединений и клубов. Они составляют ДНК швейцарской демократии. А главное – их никто (!) не контролирует.

Читать далее Клуб по интересам как школа швейцарской демократии

Самыми распространенными местами, способами и форматами знакомства с «другими» респонденты называли работу, сферу образования и круг друзей. По словам руководителя исследования, будучи индивидуумом, ты можешь, чтобы выйти из «пузыря», вступить в какую-нибудь ассоциацию или общественное объединение (Verein). По словам самих опрошенных, более разнообразным делают их собственный круг знакомств, например, все формы социальной или волонтёрской работы.

Примечание:

*Институт Готлиба Дуттвайлера (GDI) — независимый исследовательский институт, расположенный в городе Рюшликон под Цюрихом, первый и старейший в Швейцарии «мозговой центр». Основан 1 сентября 1963 года. Он был назван в честь основателя сети магазинов Migros Готлиба Дуттвайлера. Основываясь на его главном принципе «В центре люди, а не капитал», GDI исследует и обсуждает вопросы торговли, питания и здоровья, а также актуальные экономические и социальные проблемы.

Показать больше
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Кати Роми

Какова ситуация биологическим разнообразием в вашей стране?

На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране?

Присоединяйтесь к дискуссии
42 Отметки «мне нравится»
37 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Саймон Бредли

Почему мы отказываемся читать новости?

Рекордное количество людей отказывается сейчас по всему миру от потребления новостного контента. Но почему? В чем причина?

Присоединяйтесь к дискуссии
50 Отметки «мне нравится»
72 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Донелл О`Салливан

Чего сможет добиться швейцарец Ален Берсе на должности главы Совета Европы?

Насколько эффективно Совет Европы защищает европейские ценности? На каких направлениях должен будет сосредоточиться новый Генсекретарь?

Присоединяйтесь к дискуссии
43 Отметки «мне нравится»
49 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

В смысле толерантности жители Швейцарии обнаруживают интересные различия между разными гендерными и избирательными группами и слоями общества

Показать больше

Насколько толерантны швейцарцы?

Этот контент был опубликован на В смысле толерантности жители Швейцарии обнаруживают интересные различия между разными гендерными и избирательными группами и слоями общества

Читать далее Насколько толерантны швейцарцы?
Она может дополнительно ухудшить их социальное положение, дав творческим людям, с другой стороны, новые форматы репрезентации и дистрибуции.

Показать больше

Цифровая революция подрывает позиции творческой интеллигенции

Этот контент был опубликован на Цифровая революция способна дополнительно ухудшить их социальное положение, дав творческим людям, с другой стороны, новые форматы репрезентации и дистрибуции.

Читать далее Цифровая революция подрывает позиции творческой интеллигенции
В 2024 году в Швейцарии урожай яблок и груш в стране будет даже ещё более щедрым, чем в прошлом 2023 году

Показать больше

Швейцарию ожидает щедрый урожай яблок и груш

Этот контент был опубликован на По крайней мере если верить прогнозам новой программы-приложения, использующей искусственный интеллект.

Читать далее Швейцарию ожидает щедрый урожай яблок и груш
Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов (Alpenhorn) сыграли вместе на холме в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден.

Показать больше

В Швейцарии побили мировой рекорд по игре на альпгорнах

Этот контент был опубликован на Старый мировой рекорд побит: более тысячи альпгорнов (Alpenhorn) сыграли вместе на холме в регионе Клевенальп (Klewenalp) в кантоне Нидвальден.

Читать далее В Швейцарии побили мировой рекорд по игре на альпгорнах
Конкурс «Евровидение-2025» пройдет в Базеле, в конкурсе участвовала Женева, но она не прошла процедуру обора. Об этом сообщил швейцарский медиахолдинг SRG.

Показать больше

«Евровидение-2025» пройдет в Базеле, Швейцария

Этот контент был опубликован на Конкурс «Евровидение-2025» пройдет в Базеле, в конкурсе участвовала Женева, но она не прошла процедуру обора. Об этом сообщил швейцарский медиахолдинг SRG.

Читать далее «Евровидение-2025» пройдет в Базеле, Швейцария
Рабочая группа экспертов считает необходимым пересмотреть основы швейцарской политики в сфере безопасности.

Показать больше

Эксперты советуют Швейцарии пересмотреть свою политику безопасности

Этот контент был опубликован на Рабочая группа экспертов считает необходимым пересмотреть основы швейцарской политики в сфере безопасности.

Читать далее Эксперты советуют Швейцарии пересмотреть свою политику безопасности
По данным Федерального статистического Ведомства страны (BfS) темпы увеличения численности населения в Швейцарии находятся на самом высоком уровне с начала 1960-х годов. При этом население становится все более пожилым.

Показать больше

Население Швейцарии увеличивается и стареет

Этот контент был опубликован на В конце прошлого 2023 года в Швейцарии проживало более 8,9 миллиона человек. Таковы данные Федерального статистического Ведомства страны (BfS).

Читать далее Население Швейцарии увеличивается и стареет
Граждане Швейцарии не хотят вступать в ЕС, они поддерживают «двусторонний» формат кооперации с Брюсселем и даже готовы на уступки ему.

Показать больше

Швейцарские избиратели готовы идти на уступки Евросоюзу

Этот контент был опубликован на Граждане Швейцарии не хотят вступать в ЕС, они поддерживают «двусторонний» формат кооперации с Брюсселем и даже готовы на уступки ему.

Читать далее Швейцарские избиратели готовы идти на уступки Евросоюзу
Швейцарский издательский холдинг TX Group объявил о сокращении около 200 штатных единиц в типографиях своей дочерней компании Tamedia.

Показать больше

Издательский концерн Tamedia сократит рабочие места

Этот контент был опубликован на Холдинг TX Group объявил о сокращении около 200 штатных единиц в типографиях своей дочерней компании Tamedia. Еще 90 мест будут сокращены в редакциях.

Читать далее Издательский концерн Tamedia сократит рабочие места

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Kleine Parlamentskammer

Показать больше

Почему Швейцария является «советской республикой»?

Этот контент был опубликован на Палаты швейцарского парламента совершенно равноправны, однако само по себе равенство еще не гарантирует гармонии отношений. Скорее, наоборот!

Читать далее Почему Швейцария является «советской республикой»?
Gruppe von Jugendlichen vor einem Eingang in ein älteres Haus

Показать больше

Как молодежные парламенты в Швейцарии учат школьников демократии

Этот контент был опубликован на Примерно восемь десятков молодежных парламентов в Швейцарии готовят детей и подростков к активному участию в политике.

Читать далее Как молодежные парламенты в Швейцарии учат школьников демократии
«Да что случилось?». Смешной момент во время урока в тайваньском Тайбэе.

Показать больше

Учиться демократии играючи: опыт тайваньских школ

Этот контент был опубликован на Швейцария от Тайваня в этом смысле отстает еще довольно значительно. Что Тайвань делает иначе и чему у него можно поучиться?

Читать далее Учиться демократии играючи: опыт тайваньских школ
Kuh mit Glocke

Показать больше

Как швейцарская деревня вступилась за коровьи колокольчики

Этот контент был опубликован на Ясно одно: с проблемами социальной интеграции сталкиваются в Швейцарии отнюдь не только одни иностранцы.

Читать далее Как швейцарская деревня вступилась за коровьи колокольчики
Значок рукопожатия
Клод Лоншан на балконе ратуши Аарау

Показать больше

Этапы истории демократии в Швейцарии: Гельветическая республика

Этот контент был опубликован на Демократия в Швейцарии не сразу строилась. Часть 1 новой серии исторических материалов.

Читать далее Этапы истории демократии в Швейцарии: Гельветическая республика
women work prepare the check-outs at a Migros store

Показать больше

Магазинам самообслуживания в Швейцарии — 70 лет!

Этот контент был опубликован на В марте 1948 года в Швейцарии открылся первый магазин самообслуживания Migros, который стал настоящей революцией в области шоппинга.

Читать далее Магазинам самообслуживания в Швейцарии — 70 лет!

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR