Швейцарцы живут в социальных «пузырях»

В основе швейцарский модели находится принцип «единства во многообразии». Но как этот принцип реализуется на практике? Keystone-SDA

Швейцария гордится своим разнообразием — у неё есть четыре национальных языка, 26 кантонов (субъектов федерации), немецкий язык бытует в формате десятков различных диалектов. В основе швейцарской модели находится принцип «единства во многообразии». Но как этот принцип реализуется на практике?

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В Конституции этой страны нет понятия «нейтралитет», но понятие «единство во многообразии» там есть, оно указано в преамбуле. Но что нам говорит социальная реальность? Как показало репрезентативное исследование Института Готлиба Дуттвайлера (GDIВнешняя ссылка)*, в реальности швейцарцы организуют свое социальное бытие и планируют свои «социальные действия»Внешняя ссылка (Парсонс, Вебер) в соответствии с дихотомией «нравится / не нравится».

Люди выстраивают вокруг себя круг знакомых, в каждый из которых входят «свои» (по уровню дохода, по образованию или политическим взглядам) и эти круги мало когда пересекаются. Но для начала, каковы были методология и ключевые понятия данного исследования? Оно опиралось на конституционный запрет любой дискриминации (Статья 8 Конституции), то есть дискриминировать людей на основании происхождения, внешности, гендерной идентичности, возраста, языкового региона, уровня достатка и образования, сексуальной ориентации, привычек в питании, религиозности, политической ориентации, психических заболеваний и инвалидности в Швейцарии нельзя.

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Ключевым понятием исследования было понятие Bekanntenkreis или «круг знакомых». В этот «ближний круг» входят «люди, чьи имена респонденты знают и с которыми респонденты коротко поговорили бы, если бы встретили их на улице или в магазине». Методология исследования исходила из проведения качественных интервью на тему «социального разнообразия» с восемью разнополыми фокус-группами по четыре-пять человек (например, две группы, структурированные в зависимости от уровня образования). Кроме того, начиная с 19 и по 30 апреля 2024 года был проведен количественный онлайн-опрос, в котором приняли участие 3 460 человек в возрасте от 16 до 80 лет из немецко-, франко- и италоязычной Швейцарии.

Каковы итоги?

Согласно итогам исследования наименьшая частота контактов между людьми с противоположными характеристиками наблюдается между группами, структурированными по уровню дохода. Четверть состоятельных людей не знают никого, кто жил бы в бедности, а половина бедных не знает ни одного богатого человека. Этот результат частично объясняется тем, что богатство легче скрыть, чем бедность, и люди с небольшим количеством денег не всегда понимают, что на самом деле некоторые из их знакомых довольно богаты. То, что считается богатым или бедным, также варьируется от человека к человеку.

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Что касается образования, то исследование показывает несколько меньший, но все же тоже заметный разрыв. Две трети высокообразованных людей практически не общаются с людьми с более низким уровнем образования. Для четверти выпускников университетов круг знакомых состоит в основном из других выпускников университетов. Четверть людей без высшего образования знают мало или вообще не знают людей с университетским образованием.

Нечто похожее наблюдается, когда речь заходит о политических взглядах. У 50 процентов респондентов в их окружении нет ни одного или только всего несколько человек, придерживающихся иных политических взглядов. Тем не менее, похоже, что в полностью замкнутых «политических пузырях» находится не так уж и много людей: среди тех, кто отдает предпочтение левым социалистам / «Зелёным» или, наоборот, правой Швейцарской народной партии (SVP), лишь шестая часть вообще не знает никого из представителей противоположной политической стороны.

Жить в «пузыре» не есть преднамеренное решение

Согласно исследованию, в теории швейцарцы проявляют большой интерес к вопросам социального разнообразия, большинство респондентов считают смешанную социальную среду «личностно обогащающей». Однако почти половина участников опроса считает, что возможностей знакомиться с людьми других взглядов у них нет или их не хватает. Жить в «пузыре» не есть их преднамеренное решение.

Это подчеркивает руководитель указанного исследования Якуб Самоховец (Jakub SamochowiecВнешняя ссылка). Но порой такая «сегрегация» происходит автоматически. «Тебя определяют в школьный класс с похожими на тебя людьми или ты живешь в городском районе, где люди похожи в плане происхождения или финансового положения. И чтобы вырваться из этой „зоны комфорта“, нужно прилагать активные усилия», — говорит Якуб Самоховец.

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Самыми распространенными местами, способами и форматами знакомства с «другими» респонденты называли работу, сферу образования и круг друзей. По словам руководителя исследования, будучи индивидуумом, ты можешь, чтобы выйти из «пузыря», вступить в какую-нибудь ассоциацию или общественное объединение (Verein). По словам самих опрошенных, более разнообразным делают их собственный круг знакомств, например, все формы социальной или волонтёрской работы.

Примечание:

*Институт Готлиба Дуттвайлера (GDI) — независимый исследовательский институт, расположенный в городе Рюшликон под Цюрихом, первый и старейший в Швейцарии «мозговой центр». Основан 1 сентября 1963 года. Он был назван в честь основателя сети магазинов Migros Готлиба Дуттвайлера. Основываясь на его главном принципе «В центре люди, а не капитал», GDI исследует и обсуждает вопросы торговли, питания и здоровья, а также актуальные экономические и социальные проблемы.

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