Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Качество жизни

Швейцарцы опасаются снижения качества жизни на пенсии

Многие швейцарцы считают, что после выхода на пенсию качество их жизни заметно снизится
Многие швейцарцы считают, что после выхода на пенсию качество их жизни заметно снизится Keystone-SDA

Более четверти швейцарцев (27%) считают, что не смогут сохранить свой уровень жизни после выхода на пенсию. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу страховой компании Axa (без учета италоязычного кантона Тичино).

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Более четверти швейцарцев (27%) считают, что не смогут сохранить свой уровень жизни после выхода на пенсию. Эта доля увеличивается до 46% во франкоязычной Швейцарии и снижается до 21% в немецкоязычной Швейцарии. Демографический опрос, в котором приняли участие 1009 человек, показал, что возрастной группой, в наибольшей степени обеспокоенной своими перспективами и возможностями после выхода на пенсию, являются люди старше 60 лет.

В этой среде доля тех, кто считает, что на пенсии им придется заметно урезать свои расходы, составляет 37 %. Среди женщин этого возраста таковых насчитывается 36%, среди мужчин 22%. При этом примерно две трети жителей страны в возрасте от 50 до 65 лет (64 %) уже так или иначе позаботились о своем пенсионном обеспечении, однако о том, как он будет финансировать новый этап своей жизни, пока вообще не задумывался каждый пятый (19 %) респондент, приближающийся к возрасту выхода на пенсию (т. е. находящийся в возрасте старше 60 лет). Основная причина — отсутствие свободных финансовых ресурсов.

Читайте также:

Показать больше
Самое пожилое население мира – в Японии. Токио, 2022 г.

Показать больше

После пенсионной реформы: грозит ли Швейцарии конфликт поколений?

Этот контент был опубликован на Вопрос не праздный: в Японии, например, где старшие поколения откровенно диктуют политикам свою волю, такой конфликт давно стал реальностью.

Читать далее После пенсионной реформы: грозит ли Швейцарии конфликт поколений?

Сложное устройство швейцарской пенсионной системы напрямую отражается на том, как лица в предпенсионном возрасте планируют свою пенсию и насколько они осведомлены о находящихся в их распоряжении опциях. Например, при выходе на пенсию в Швейцарии вы можете или перечислить все свои накопленные средства в специальный фонд и он рассчитает вам сумму вашей пенсионной выплаты. А можно все эти деньги получить «на руки» и потом уже решать самому, что с ними делать: жить на них, инвестировать и жить на проценты и так далее.

Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется.

Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

И вот выяснилось, что лишь 65% респондентов в возрасте 50-65 лет точно осведомлены обо всех этих особенностях и о том, что это будет означать для них в налоговом смысле. Какой будет точно сумма их пенсии? Информацию об этом имеют только 36% опрошенных. При этом считают, что финансировать свою пенсию можно будет исключительно за счет первого и второго компонентов (AHV / BVG) пенсионной системы чуть менее четверти (23%) опрошенных.

Остальные (77 %) точно знают, что без «третьего компонента» (компонент 3a) на пенсии будет, мягко говоря, жить непросто. Три четверти респондентов в возрасте от 18 до 65 лет (75 %) реально уже выбрали какое-то решение в рамках «третьей составляющей». «Мы с удовольствием отмечаем, что значительные слои населения наконец осознали, что планирование выхода на пенсию — это ещё и личная ответственность каждого», — говорит Герберт Голл (Herbert Goll), руководитель указанного исследования.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
126 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
44 Отметки «мне нравится»
35 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Мэтью Аллен

Как избежать монополизации ИИ влиятельными странами и компаниями?

Развитием ИИ занимаются прежде всего развитые страны и ТНК. Как можно было бы избежать монополизации ИИ? Сообщите нам о своих мыслях.

Присоединяйтесь к дискуссии
40 Отметки «мне нравится»
25 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Швейцарская гуманитарная организация Swiss Solidarity / Glückskette продолжает сбор пожертвований для Украины.

Показать больше

«Швейцарская солидарность» призывает к пожертвованиям для Украины

Этот контент был опубликован на Швейцарская гуманитарная организация Swiss Solidarity / Glückskette продолжает сбор пожертвований для Украины.

Читать далее «Швейцарская солидарность» призывает к пожертвованиям для Украины
Самую мощную в Европе центрифугу создали и запустили в действие эксперты и ученые Швейцарской Высшей технической школы (ВТШ / ETH).

Показать больше

В Швейцарии запустили самую мощную в Европе центрифугу

Этот контент был опубликован на Самую мощную в Европе центрифугу создали и запустили в действие эксперты и ученые Швейцарской Высшей технической школы (ВТШ / ETH).

Читать далее В Швейцарии запустили самую мощную в Европе центрифугу
Парадокс: 90% жителей страны довольны своей жизнью, но при этом 71% скептически оценивают перспективы будущего.

Показать больше

Швейцарцы довольны жизнью, но с тревогой смотрят в будущее

Этот контент был опубликован на Парадокс: 90% жителей страны довольны своей жизнью, но при этом 71% скептически оценивают перспективы будущего.

Читать далее Швейцарцы довольны жизнью, но с тревогой смотрят в будущее
Рейтинг популярности министров кабмина возглавила президент Конфедерации в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

Показать больше

Карин Келлер-Зуттер получила наивысшие оценки от населения

Этот контент был опубликован на Рейтинг популярности министров кабмина возглавила президент Конфедерации в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

Читать далее Карин Келлер-Зуттер получила наивысшие оценки от населения
Стоимость досуга в Швейцарии резко возросла

Показать больше

Стоимость досуга в Швейцарии резко возросла

Этот контент был опубликован на В частности, значительно выросли цены на апартаменты для отдыха и пакетные туры, подорожали и билеты на горные канатные дороги.

Читать далее Стоимость досуга в Швейцарии резко возросла
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер ответила на критику своих высказываний по поводу речи вице-президента США в Мюнхене.

Показать больше

Келлер-Зуттер уточняет свои комментарии по поводу речи Вэнса

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер ответила на критику своих высказываний по поводу речи вице-президента США в Мюнхене.

Читать далее Келлер-Зуттер уточняет свои комментарии по поводу речи Вэнса
Симплонский туннель, соединяющий регион Вале с Италией, будет следующие четыре года подвергаться перестройке и реконструкции.

Показать больше

Началась реконструкция Симплонского туннеля

Этот контент был опубликован на Симплонский туннель, соединяющий регион Вале с Италией, будет следующие четыре года подвергаться перестройке и реконструкции.

Читать далее Началась реконструкция Симплонского туннеля
Оба кандидата на должность министра обороны Швейцарии пройдут процесс внутрипартийной проверки. Что это означает?

Показать больше

Кандидатов в правительство Швейцарии «разденут до белья»

Этот контент был опубликован на Оба кандидата на должность министра обороны Швейцарии пройдут процесс внутрипартийной проверки. Что это означает?

Читать далее Кандидатов в правительство Швейцарии «разденут до белья»
Спустя три года после начала агрессии России против Украины видом на жительство (ВНЖ) категории S обладают 68 000 украинцев.

Показать больше

Три года войны в Украине: данные по беженцам в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Спустя три года после начала агрессии России против Украины видом на жительство (ВНЖ) категории S обладают 68 000 украинцев.

Читать далее Три года войны в Украине: данные по беженцам в Швейцарии
Доля жителей Швейцарии, основной язык которых не является одним из национальных, продолжает увеличиваться.

Показать больше

На каких языках говорят в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Доля жителей Швейцарии, основной язык которых не является одним из национальных, продолжает увеличиваться.

Читать далее На каких языках говорят в Швейцарии

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Швейцария хочет увеличить себе пенсию по старости, в той ее части, по крайней мере, в которой пенсия зависит от государства. А откуда взять на это деньги?

Показать больше

Швейцарцы и 13-я пенсия: «Это было протестное голосование» 

Этот контент был опубликован на Швейцария хочет увеличить себе пенсию по старости, в той ее части, по крайней мере, в которой пенсия зависит от государства. А откуда взять на это деньги?

Читать далее Швейцарцы и 13-я пенсия: «Это было протестное голосование» 
Федеральный совет отмечает, что даже без учета дополнительных расходов на 13-ю пенсию система пенсий AHV уже сталкивается со значительными финансовыми проблемами.

Показать больше

Кабмин Швейцарии предложил варианты финансирования 13-й пенсии

Этот контент был опубликован на Федеральный совет, правительство Швейцарии, определил ключевые параметры реализации инициативы о введении 13-й пенсии по старости.

Читать далее Кабмин Швейцарии предложил варианты финансирования 13-й пенсии
Вплоть до сегодняшнего дня ни одна инициатива с предложениями реформировать пенсионную систему (AHV) успеха на референдумах не имела.

Показать больше

Одобрение 13-й пенсии в Швейцарии — историческое событие

Этот контент был опубликован на Вплоть до сегодняшнего дня ни одна инициатива с предложениями реформировать пенсионную систему (AHV) успеха на референдумах не имела.

Читать далее Одобрение 13-й пенсии в Швейцарии — историческое событие
пенсионеры

Показать больше

Как удержать швейцарских пенсионеров на рынке труда?

Этот контент был опубликован на Гибкие форматы выхода на пенсию могли бы помочь восполнить дефицит рабочей силы в целом ряде ключевых отраслей Швейцарии.

Читать далее Как удержать швейцарских пенсионеров на рынке труда?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR