Швейцарцы опасаются снижения качества жизни на пенсии
Более четверти швейцарцев (27%) считают, что не смогут сохранить свой уровень жизни после выхода на пенсию. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу страховой компании Axa (без учета италоязычного кантона Тичино).
Более четверти швейцарцев (27%) считают, что не смогут сохранить свой уровень жизни после выхода на пенсию. Эта доля увеличивается до 46% во франкоязычной Швейцарии и снижается до 21% в немецкоязычной Швейцарии. Демографический опрос, в котором приняли участие 1009 человек, показал, что возрастной группой, в наибольшей степени обеспокоенной своими перспективами и возможностями после выхода на пенсию, являются люди старше 60 лет.
В этой среде доля тех, кто считает, что на пенсии им придется заметно урезать свои расходы, составляет 37 %. Среди женщин этого возраста таковых насчитывается 36%, среди мужчин 22%. При этом примерно две трети жителей страны в возрасте от 50 до 65 лет (64 %) уже так или иначе позаботились о своем пенсионном обеспечении, однако о том, как он будет финансировать новый этап своей жизни, пока вообще не задумывался каждый пятый (19 %) респондент, приближающийся к возрасту выхода на пенсию (т. е. находящийся в возрасте старше 60 лет). Основная причина — отсутствие свободных финансовых ресурсов.
Читайте также:
Показать больше
После пенсионной реформы: грозит ли Швейцарии конфликт поколений?
Сложное устройство швейцарской пенсионной системы напрямую отражается на том, как лица в предпенсионном возрасте планируют свою пенсию и насколько они осведомлены о находящихся в их распоряжении опциях. Например, при выходе на пенсию в Швейцарии вы можете или перечислить все свои накопленные средства в специальный фонд и он рассчитает вам сумму вашей пенсионной выплаты. А можно все эти деньги получить «на руки» и потом уже решать самому, что с ними делать: жить на них, инвестировать и жить на проценты и так далее.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
И вот выяснилось, что лишь 65% респондентов в возрасте 50-65 лет точно осведомлены обо всех этих особенностях и о том, что это будет означать для них в налоговом смысле. Какой будет точно сумма их пенсии? Информацию об этом имеют только 36% опрошенных. При этом считают, что финансировать свою пенсию можно будет исключительно за счет первого и второго компонентов (AHV / BVG) пенсионной системы чуть менее четверти (23%) опрошенных.
Остальные (77 %) точно знают, что без «третьего компонента» (компонент 3a) на пенсии будет, мягко говоря, жить непросто. Три четверти респондентов в возрасте от 18 до 65 лет (75 %) реально уже выбрали какое-то решение в рамках «третьей составляющей». «Мы с удовольствием отмечаем, что значительные слои населения наконец осознали, что планирование выхода на пенсию — это ещё и личная ответственность каждого», — говорит Герберт Голл (Herbert Goll), руководитель указанного исследования.
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.