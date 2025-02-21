Швейцарцы опасаются снижения качества жизни на пенсии

Многие швейцарцы считают, что после выхода на пенсию качество их жизни заметно снизится Keystone-SDA

Более четверти швейцарцев (27%) считают, что не смогут сохранить свой уровень жизни после выхода на пенсию. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу страховой компании Axa (без учета италоязычного кантона Тичино).

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Более четверти швейцарцев (27%) считают, что не смогут сохранить свой уровень жизни после выхода на пенсию. Эта доля увеличивается до 46% во франкоязычной Швейцарии и снижается до 21% в немецкоязычной Швейцарии. Демографический опрос, в котором приняли участие 1009 человек, показал, что возрастной группой, в наибольшей степени обеспокоенной своими перспективами и возможностями после выхода на пенсию, являются люди старше 60 лет.

В этой среде доля тех, кто считает, что на пенсии им придется заметно урезать свои расходы, составляет 37 %. Среди женщин этого возраста таковых насчитывается 36%, среди мужчин 22%. При этом примерно две трети жителей страны в возрасте от 50 до 65 лет (64 %) уже так или иначе позаботились о своем пенсионном обеспечении, однако о том, как он будет финансировать новый этап своей жизни, пока вообще не задумывался каждый пятый (19 %) респондент, приближающийся к возрасту выхода на пенсию (т. е. находящийся в возрасте старше 60 лет). Основная причина — отсутствие свободных финансовых ресурсов.

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Сложное устройство швейцарской пенсионной системы напрямую отражается на том, как лица в предпенсионном возрасте планируют свою пенсию и насколько они осведомлены о находящихся в их распоряжении опциях. Например, при выходе на пенсию в Швейцарии вы можете или перечислить все свои накопленные средства в специальный фонд и он рассчитает вам сумму вашей пенсионной выплаты. А можно все эти деньги получить «на руки» и потом уже решать самому, что с ними делать: жить на них, инвестировать и жить на проценты и так далее.

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И вот выяснилось, что лишь 65% респондентов в возрасте 50-65 лет точно осведомлены обо всех этих особенностях и о том, что это будет означать для них в налоговом смысле. Какой будет точно сумма их пенсии? Информацию об этом имеют только 36% опрошенных. При этом считают, что финансировать свою пенсию можно будет исключительно за счет первого и второго компонентов (AHV / BVG) пенсионной системы чуть менее четверти (23%) опрошенных.

Остальные (77 %) точно знают, что без «третьего компонента» (компонент 3a) на пенсии будет, мягко говоря, жить непросто. Три четверти респондентов в возрасте от 18 до 65 лет (75 %) реально уже выбрали какое-то решение в рамках «третьей составляющей». «Мы с удовольствием отмечаем, что значительные слои населения наконец осознали, что планирование выхода на пенсию — это ещё и личная ответственность каждого», — говорит Герберт Голл (Herbert Goll), руководитель указанного исследования.