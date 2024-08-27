Швейцарцы ощущают себя старыми только начиная с 80 лет

Субъективно воспринимаемое начало старости увеличилось в Швейцарии в среднем с 69 лет в 1990-х годах до примерно 80 лет. Keystone-SDA

Сегодня пожилые люди чувствуют себя старыми гораздо позже. Субъективно воспринимаемое начало «старости» увеличилось в Швейцарии в среднем с 69 лет в 1990-х годах до примерно 80 лет.

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Об этом сообщило в понедельник 26 августа 2024 года Федеральное Ведомство статистики (Bundesamt für Statistik) в докладе Panorama Gesellschaft SchweizВнешняя ссылка («Панорама общества Швейцарии»). Помимо статистического Ведомства в работе над докладом принимали участие университеты городов Фрибур и Невшатель, а также Швейцарская Академия гуманитарных и социальных наук (Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW).

В докладе отмечено, что жизненная ситуация в «третьем возрасте», то есть в период между 65 и 80 годами, резко отличается от ситуации в «четвертом возрасте», то есть после 80 лет. Люди «четвертого возраста» все чаще сталкиваются с серьезными болезнями и зависимостями, при этом увеличение этой возрастной группы в Швейцарии идет самыми высокими темпами. Эксперты и исследователи отметили и увеличение степени разнообразие в форматах проживания такими лицами и ведения ими домашнего хозяйства, а также в общей организации их жизни после выхода на пенсию.

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С одной стороны, у людей после ухода на «заслуженный отдых» появляется больше возможностей для маневра, но с другой они сталкиваются с неравенством в плане материального положения и здоровья. Несмотря на в целом хорошее положение пожилого населения страны, бедность в старости в Швейцарии все еще присутствует.

Согласно публикации, на фоне увеличения общей продолжительности жизни изменилась и ситуация в плане спроса на услуги долгосрочного сопровождения и ухода за пожилыми людьми «четвертого возраста». Популярность жизни в домах престарелых идет на спад, более востребованы сейчас амбулаторный уход, а в самих домах престарелых и в домах по уходу за престарелыми все более популярным становится дневной, ночной и кратковременный уход.

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В конце прошлого 2023 года в Швейцарии проживало более 8,9 миллиона человек. Это означает, что в прошлом году население страны продолжало увеличиваться. Таковы данные Федерального статистического Ведомства страны (BfS). Их приводит телеканал SRF.

Численность постоянных жителей страны увеличилась за отчетный период на 147 000 человек. Основной источник увеличения численности постоянного населения страны — иммиграция. Увеличение численности населения отмечено во всех кантонах (субъектах федерации) Швейцарии. Значительную часть вновь прибывших составляют выходцы из Украины с особым ВНЖ «защитной» категории S, прожившие в Швейцарии больше года и теперь официально являющиеся постоянным населением.

Без них прирост населения был бы меньше и составил только +1,1 процента, а не +1,7%, как теперь. По данным Федерального статистического Ведомства страны (BfS) темпы увеличения численности населения в Швейцарии находятся на самом высоком уровне с начала 1960-х годов. При этом население становится все более пожилым. На конец 2023 года в Швейцарии проживало 1,73 миллиона человек старше 65 лет, годом ранее их было только 1,69 миллиона.

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