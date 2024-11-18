«Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей»
«Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей». Таково мнение Ивонн Гилли, президента Ассоциации швейцарских врачей Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte / FMH. В интервью газете Neue Zürcher Zeitung она заявила, что в рамках структур ассистированного самоубийства медики должны играть центральную роль, потому что только так можно по-настоящему защитить человеческое достоинство.
Ивонн Гилли призвала далее, учитывая либеральную швейцарскую систему, к особой осторожности, с тем чтобы не допускать злоупотреблений. Предоставление права и возможности совершать эвтаназию здоровым людям, просто «уставшим от жизни», она оценивает отрицательно.
«В прошлом такие права предоставлялись только терминальным больным с неизбежным летальным исходом, сегодня решающим критерием являются невыносимые боли для пациентов с некупирующимся болевым синдромом».
На вопрос, не опасается ли она, что на швейцарских врачей могут оказать давление, с тем чтобы они обязательно оказывали помощь при самоубийстве, Ивонн Гилли ответила, что не исключает развития общества в этом направлении.
Однако у каждого врача должно быть право сказать «нет», особенно если речь идет его личных этических медицинских убеждениях. «Для меня очевидно, что ассистированное самоубийство не является подлинно врачебной задачей, хотя я ценю тех врачей, которые готовы этим заниматься».
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Напомним, что недавно вокруг практики ассистированного самоубийства в Швейцарии вновь разгорелись дебаты, связанные с так называемой капсулой для самоубийства Sarco. По данным организации The Last Resort, владеющей капсулой, ею уже в Швейцарии воспользовалась 64-летняя гражданка США, много лет страдавшая от последствий иммунодефицита человека.
По словам министра внутренних дел Швейцарии (курирует здравоохранение) Элизабет Бом-Шнайдер, такая капсула для самоубийства не соответствует законодательству страны. Несколько человек, связанных с организацией The Last Resort, были временно задержаны, в их отношении было возбуждено уголовное дело по обвинению в пособничестве самоубийству.
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