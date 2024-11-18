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«Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей»

«Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей». Таково мнение Ивонн Гилли (Yvonne Gilli), президента профессиональной ассоциации швейцарских врачей Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte / FMH.
«Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей». Таково мнение Ивонн Гилли (Yvonne Gilli), президента профессиональной ассоциации швейцарских врачей Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte / FMH. Keystone-SDA

«Эвтаназия не является по природе своей задачей врачей». Таково мнение Ивонн Гилли, президента Ассоциации швейцарских врачей Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte / FMH. В интервью газете Neue Zürcher Zeitung она заявила, что в рамках структур ассистированного самоубийства медики должны играть центральную роль, потому что только так можно по-настоящему защитить человеческое достоинство.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Ивонн Гилли призвала далее, учитывая либеральную швейцарскую систему, к особой осторожности, с тем чтобы не допускать злоупотреблений. Предоставление права и возможности совершать эвтаназию здоровым людям, просто «уставшим от жизни», она оценивает отрицательно.

«В прошлом такие права предоставлялись только терминальным больным с неизбежным летальным исходом, сегодня решающим критерием являются невыносимые боли для пациентов с некупирующимся болевым синдромом».

На вопрос, не опасается ли она, что на швейцарских врачей могут оказать давление, с тем чтобы они обязательно оказывали помощь при самоубийстве, Ивонн Гилли ответила, что не исключает развития общества в этом направлении.

Однако у каждого врача должно быть право сказать «нет», особенно если речь идет его личных этических медицинских убеждениях. «Для меня очевидно, что ассистированное самоубийство не является подлинно врачебной задачей, хотя я ценю тех врачей, которые готовы этим заниматься».

Напомним, что недавно вокруг практики ассистированного самоубийства в Швейцарии вновь разгорелись дебаты, связанные с так называемой капсулой для самоубийства Sarco. По данным организации The Last Resort, владеющей капсулой, ею уже в Швейцарии воспользовалась 64-летняя гражданка США, много лет страдавшая от последствий иммунодефицита человека.

По словам министра внутренних дел Швейцарии (курирует здравоохранение) Элизабет Бом-Шнайдер, такая капсула для самоубийства не соответствует законодательству страны. Несколько человек, связанных с организацией The Last Resort, были временно задержаны, в их отношении было возбуждено уголовное дело по обвинению в пособничестве самоубийству.

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