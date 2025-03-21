Кто на свете всех счастливей? Это не Швейцария

Лидерство в рейтинге счастья сохраняет Финляндия, Швейцария — на 13-м месте. Keystone-SDA

Согласно ежегодному «Докладу о счастье» (World Happiness Report), подготовленному под эгидой Организации Объединенных Наций, Финляндия восьмой год подряд признана самой счастливой страной в мире.

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Швейцария занимает 13-е место, Соединенные Штаты достигли самого низкого результата за всю историю наблюдений: они опустились на 24-е место, что является худшим показателем с момента первой публикации доклада в 2012 году. Тогда эта страна занимала 11-е место.

Эксперты отмечают, очень тесно с субъективным чувством благополучия связаны традиции совместного приема пищи. В 2023 году четверть жителей США заявила, что накануне обедала или ужинала в одиночестве. Этот тренд рассматривается как один из факторов ухудшения общего субъективного самочувствия населения.

Кроме того, США остаются одной из немногих стран, где увеличивается число так называемых «смертей от отчаяния» — случаев самоубийств или летальных исходов, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя или наркотиков. В большинстве стран этот показатель снижается.

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Доклад охватывает период с 2022 по 2024 год, поэтому характер его итоговых данных никак не связан с политическими изменениями, включая возвращение Дональда Трампа на должность президента США. Скандинавские страны продолжают доминировать в рейтинге: Дания, Исландия и Швеция следуют за Финляндией, которая увеличила разрыв с Данией, занявшей второе место. Впервые в топ-10 вошли Коста-Рика (6-е место) и Мексика (10-е место).

Франция занимает 33-е место, уступая Швейцарии (13-е), Бельгии (14-е) и Канаде (18-е). Афганистан, переживающий гуманитарный кризис с 2021 года после прихода к власти «Талибана», вновь оказался среди стран с самым низким уровнем счастья. Литва занимает самую высокую позицию среди бывших советских республик, расположившись на 16-м месте. Россия находится на 66-й позиции, уступая Казахстану и Узбекистану. Украина занимает 111-е место в рейтинге.

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«Индекс счастья» рассчитывается на основе трехлетнего среднего значения удовлетворенности жизнью, оцениваемой самими жителями данных стран. При этом учитываются ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность здоровой жизни, политические свободы и ситуация с коррупцией.

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