Бернский паровой трамвай стал памятником культуры
Паровой трамвай, ходивший по улицам Берна с 1894 по 1902 год, получил статус охраняемого памятника культуры. Это первое транспортное средство данного типа в Швейцарии, получившее такой статус. После масштабного ремонта трамвай недавно снова отправился в путь.
Решение взять его под охрану стало признанием его исключительного исторического, культурного и технического значения. Об этом сообщил в понедельник 22 июня 2026 года фонд Bernmobil historiqueВнешняя ссылка. «Это большое признание: „наш“ паровой трамвай стал первым в Швейцарии транспортным средством такого рода, взятым под охрану в качестве памятника культуры. Одновременно это накладывает на нас и очевидные обязательства».
Об этом заявила председатель попечительского совета фонда Bernmobil historique Коринн Рибели (Corinne Ribeli). Присвоению охранного статуса предшествовал полный ремонт механизмов 132-летнего паровоза, продолжавшийся больше года. Работы выполняли волонтёры фонда. Отдельные детали восстановили в мастерской «Ретийской железной дороги» (Rhätische Bahn) в городе Ландкварт (Landquart), кантон Граубюнден.
Сегодня паровой трамвай снова можно увидеть в Берне. Его также можно забронировать для особых мероприятий. Фонд Bernmobil historique, по его собственным данным, занимается сохранением и эксплуатацией исторических транспортных средств в сфере общественного транспорта Берна. В его коллекции около десяти трамвайных составов и десять старинных автобусов.
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Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.
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