В Локарно отказываются делить кино на элитарное и массовое
В преддверии кинофестиваля в ЛокарноВнешняя ссылка его художественный директор Джиона А. Наццаро (Giona A. Nazzaro) выступил в защиту кино, обращённого к широкой публике. По его словам, отношения между авторским кино и зрителями не должны строиться по принципу культурной иерархии.
Представление о том, будто фестиваль в Локарно предназначен только для посвящённых синефилов, остаётся весьма живучим. Однако художественный директор фестиваля Джиона А. Наццаро с этим не согласен. Накануне открытия 79-го кинофестиваля он вновь подчёркивает: мнение о том, что показанные в Локарно фильмы не находят своего зрителя за пределами Швейцарии, ошибочно и всегда было ошибочным.
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По его словам, картины, впервые представленные публике именно в Локарно, довольно часто получают международное признание и выходят в широкий прокат. В качестве примера Джиона А. Наццаро приводит картину Blue Heron — первый полнометражный фильм канадской режиссёра Софи Ромвари (Sophy Romvari), камерную семейную хронику, которую после фестиваля приобрела американская прокатная компания Janus Films. А вот и другой пример: лента Gioia Mia итальянки Маргериты Спампинато (Margherita Spampinato). «Этот снятый с крошечным бюджетом портрет современной итальянской молодёжи стал одним из главных успехов нынешнего сезона у кинокритиков».
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«Проблема не в том, что Локарно теряет влияние в глазах любителей кино. Скорее, прокатчикам порой не хватает любопытства», — говорит Джиона А. Наццаро. По его словам, организаторы выбирают фильм для включения в программу фестиваля не потому, что ожидают от него громкого резонанса. Для него не существует границы между популярным и авторским кино: «Кино по самой своей природе всегда популярно». По мнению Джионы А. Наццаро, сам ярлык «элитарное кино» — это продукт рынка, нужный только для того, чтобы заранее распределять режиссёров и их фильмы по определённым коммерческим категориям.
При этом Джиона А. Наццаро ссылается на французского режиссёра Жан-Мари Штрауба (Jean-Marie Straub, 1933–2022), одного из наиболее радикальных представителей европейского авторского кино. Сам Жан-Мари Штрауб, однако, отвергал ярлык элитарности и утверждал, что снимает «популярное кино для трудящихся масс». Идеальный фестивальный день Джиона А. Наццаро представляет себе так: один и тот же зритель сначала смотрит фильм Жан-Мари Штрауба, затем хоррор, а после него — вьетнамскую документальную картину.
Без страха перед ИИ
Джиона А. Наццаро не испытывает принципиального неприятия и по отношению к искусственному интеллекту. В Локарно уже показывали фильм Dracula румынского режиссёра Раду Жуде (Radu Jude), переосмысляющий возможности визуального материала, созданного при помощи ИИ, а также картину Cartas Telepáticas португальского режиссёра Эдгара Пэры (Edgar Pêra) — воображаемую переписку между классиком португальской литературы Фернанду Пессоа (Fernando Pessoa) и американским писателем-фантастом Говардом Филлипсом Лавкрафтом (H. P. Lovecraft), задуманную и реализованную с использованием таких технологий.
Новый фильм Эдгара Пэры, в котором также применяется ИИ, включён и в программу нынешнего фестиваля. «У нас нет никаких идеологических предубеждений», — говорит Джиона А. Наццаро. По его словам, это прежде всего политический вопрос. Он ссылается на недавно опубликованную Папой Римским Львом XIV энциклику об искусственном интеллекте, называя её «необыкновенным текстом»: «Проблема не в искусственном интеллекте как таковом, а в том, что мы с ним делаем».
На вопрос о том, кого он выбрал бы в качестве идеальных спутников для просмотра фильма на площади Пьяцца-Гранде, Джиона А. Наццаро называет Роберто Росселлини и Ингрид Бергман. Их дочь Изабелла Росселлини (Isabella Rossellini) в этом году будет удостоена в Локарно специальной награды. Фильмы, говорит Джиона А. Наццаро, существуют не для того, чтобы успокаивать публику, а для того, чтобы начинать разговор. «Кино, которое встряхивает зрителя, тоже может стать формой утешения. Оно напоминает людям, что они не одиноки со своими тревогами по поводу всего того, что происходит сейчас в мире».
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Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.
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