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В немецкоязычной Швейцарии покупают меньше книг

Книжный рынок немецкоязычной Швейцарии сократился в 2024 голду на 1,8 процента.
Книжный рынок немецкоязычной Швейцарии сократился в 2024 голду на 1,8 процента. Keystone-SDA

В 2024 году объем продаж на рынке книг в немецкоязычной Швейцарии составил 575,7 миллиона франков, что соответствует снижению на 1,8 процента по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила отраслевая Швейцарская ассоциация книготорговцев и издателей (Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband, SBVV).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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Как отмечается в пресс-релизе этой организации, особенно сильно сократился объем торговли с компаниями и учреждениями, такими как школы и библиотеки. В этом сегменте оборот снизился на 5,1 процента по сравнению с предыдущим годом.

Розничная торговля, как в традиционных книжных магазинах, так и в интернете, продемонстрировала незначительное снижение на 0,2 процента. В 2024 году в книжных и онлайн-магазинах было продано 18,5 миллиона экземпляров, что на 1,1 процента меньше, чем в 2023 году. Однако книготорговля сумела частично компенсировать этот спад за счет повышения цен примерно на один процент.

Хотя электронные книги ранее рассматривались как наиболее перспективное направление развития книжного рынка, их продажи продолжили снижаться. Согласно пресс-релизу SBVV в 2024 году объем продаж цифровых книг уменьшился примерно на три процента по сравнению с 2023 годом.

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По данным Швейцарской ассоциации книготорговцев и издателей, читатели продолжают отдавать предпочтение печатным книгам. На книги, изданные в Швейцарии, в 2024 году пришлось 16,8 процента продаж в сегменте традиционной розничной торговли. Этот показатель остался стабильным по сравнению с предыдущими годами.

Большая часть книг, продаваемых в Швейцарии, то есть более 80%, поступает из Германии и Австрии. В то же время, по оценкам маркетологов, каждая 25-я книга, продаваемая в Германии, выпущена швейцарским издательством.

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