В немецкоязычной Швейцарии покупают меньше книг

В 2024 году объем продаж на рынке книг в немецкоязычной Швейцарии составил 575,7 миллиона франков, что соответствует снижению на 1,8 процента по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила отраслевая Швейцарская ассоциация книготорговцев и издателей (Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband, SBVV).
Как отмечается в пресс-релизе этой организации, особенно сильно сократился объем торговли с компаниями и учреждениями, такими как школы и библиотеки. В этом сегменте оборот снизился на 5,1 процента по сравнению с предыдущим годом.
Розничная торговля, как в традиционных книжных магазинах, так и в интернете, продемонстрировала незначительное снижение на 0,2 процента. В 2024 году в книжных и онлайн-магазинах было продано 18,5 миллиона экземпляров, что на 1,1 процента меньше, чем в 2023 году. Однако книготорговля сумела частично компенсировать этот спад за счет повышения цен примерно на один процент.
Хотя электронные книги ранее рассматривались как наиболее перспективное направление развития книжного рынка, их продажи продолжили снижаться. Согласно пресс-релизу SBVV в 2024 году объем продаж цифровых книг уменьшился примерно на три процента по сравнению с 2023 годом.
Показать больше
Показать больше
Кто продал в Швейцарии больше всего книг?
Этот контент был опубликован на
Книготорговля подводит итоги 2024 года: кто в немецкой Швейцарии продал больше всего книг и в каком жанре?
По данным Швейцарской ассоциации книготорговцев и издателей, читатели продолжают отдавать предпочтение печатным книгам. На книги, изданные в Швейцарии, в 2024 году пришлось 16,8 процента продаж в сегменте традиционной розничной торговли. Этот показатель остался стабильным по сравнению с предыдущими годами.
Большая часть книг, продаваемых в Швейцарии, то есть более 80%, поступает из Германии и Австрии. В то же время, по оценкам маркетологов, каждая 25-я книга, продаваемая в Германии, выпущена швейцарским издательством.
Показать больше
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.