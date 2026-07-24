В Швейцарии снова стали чаще ходить в кино
За первое полугодие 2026 года кинотеатры Швейцарии зафиксировали 5,3 миллиона посещений: это лучший результат начиная с 2023 года. Особенно заметно, на 33%, число зрителей увеличилось в италоязычной части страны.
Такие данные приводит Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (BFS) в своем новом обзоре состояния кинопроката в стране. Впрочем, до показателей, зафиксированных до пандемии, ещё далеко: напомним, что в первой половине 2019 года кинотеатры страны посетили около 6 млн человек.
За отчетный период в италоязычном кантоне Тичино число посещений кинотеатров увеличилось на 33%, во франкоязычной части — на 29%, а в немецкоязычной на 16%. Среди разных типов кинотеатров особенно удачным первое полугодие оказалось для мультиплексов с восемью и более залами: они приняли на 22% больше зрителей, чем годом ранее.
В первой половине 2025 года заметный вклад в кассовые сборы внёс швейцарский фильм режиссера Петры Вольпе (Petra Volpe) Heldin («Ночная смена»). В 2026 году обратили на себя внимание и зарубежные блокбастеры: число билетов, проданных на такие фильмы, увеличилось на 39 процентов. Европейские и швейцарские фильмы, напротив, потеряли часть аудитории.
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По сравнению с первой половиной 2025 года посещаемость европейских картин уменьшилась на 5%, а швейцарских — на 27%. Зато фильмы, отнесённые статистикой к категории «другие страны», привлекли на 49% больше зрителей. Особенно успешными оказались марокканская картина Calle Málaga и японский фильм Rental Family («Семья в аренду»). Вместе на них пришлось более трети всех посещений кинотеатров в этой категории.
Больше всего зрителей пришло в кинотеатры в выходные в середине мая 2026 года: тогда было зафиксировано почти 365 000 посещений кинозалов. В прокате в это время шёл, в частности, байопик о Майкле Джексоне Michael. Для сравнения: за аналогичные выходные 2025 года кинотеатры посетили менее 100 000 человек.
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