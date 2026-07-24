В Швейцарии снова стали чаще ходить в кино

Особенно заметно, на 33%, число зрителей увеличилось в италоязычной части страны. Keystone-SDA

За первое полугодие 2026 года кинотеатры Швейцарии зафиксировали 5,3 миллиона посещений: это лучший результат начиная с 2023 года. Особенно заметно, на 33%, число зрителей увеличилось в италоязычной части страны.

Поделиться

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Cinema attendance is on the rise in Switzerland Читать далее Cinema attendance is on the rise in Switzerland

Italiano it Cresce affluenza nei cinema elvetici, soprattutto in Ticino Оригинал Читать далее Cresce affluenza nei cinema elvetici, soprattutto in Ticino

Такие данные приводит Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (BFS) в своем новом обзоре состояния кинопроката в стране. Впрочем, до показателей, зафиксированных до пандемии, ещё далеко: напомним, что в первой половине 2019 года кинотеатры страны посетили около 6 млн человек.

За отчетный период в италоязычном кантоне Тичино число посещений кинотеатров увеличилось на 33%, во франкоязычной части — на 29%, а в немецкоязычной на 16%. Среди разных типов кинотеатров особенно удачным первое полугодие оказалось для мультиплексов с восемью и более залами: они приняли на 22% больше зрителей, чем годом ранее.

В первой половине 2025 года заметный вклад в кассовые сборы внёс швейцарский фильм режиссера Петры Вольпе (Petra Volpe) Heldin («Ночная смена»). В 2026 году обратили на себя внимание и зарубежные блокбастеры: число билетов, проданных на такие фильмы, увеличилось на 39 процентов. Европейские и швейцарские фильмы, напротив, потеряли часть аудитории.

Показать больше

Показать больше Культура Швейцарский режиссер написал сценарий при помощи нейросети Этот контент был опубликован на Если сценарий написан программой на основе искусственного интеллекта, то что это такое: еще искусство, или уже что-то другое? И кто им владеет? Читать далее Швейцарский режиссер написал сценарий при помощи нейросети

По сравнению с первой половиной 2025 года посещаемость европейских картин уменьшилась на 5%, а швейцарских — на 27%. Зато фильмы, отнесённые статистикой к категории «другие страны», привлекли на 49% больше зрителей. Особенно успешными оказались марокканская картина Calle Málaga и японский фильм Rental Family («Семья в аренду»). Вместе на них пришлось более трети всех посещений кинотеатров в этой категории.

Больше всего зрителей пришло в кинотеатры в выходные в середине мая 2026 года: тогда было зафиксировано почти 365 000 посещений кинозалов. В прокате в это время шёл, в частности, байопик о Майкле Джексоне Michael. Для сравнения: за аналогичные выходные 2025 года кинотеатры посетили менее 100 000 человек.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарское кино Сергей Лозница: признанный на Западе, неудобный для Украины Этот контент был опубликован на Сергей Лозница стал одним из самых признанных кинематографистов своего поколения, но в Украине он остаётся очень спорной фигурой. Читать далее Сергей Лозница: признанный на Западе, неудобный для Украины

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Перевод с английского. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch