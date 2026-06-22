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Культура

В Швейцарии стало меньше занятых в сфере культуры

В 2025 году в культурном секторе Швейцарии работали около 282 тыс. человек. Это на 4,8% меньше, чем годом ранее.
В 2025 году в культурном секторе Швейцарии работали около 282 тыс. человек. Это на 4,8% меньше, чем годом ранее. Keystone-SDA

В 2025 году в культурном секторе Швейцарии работали около 282 тыс. человек. Это на 4,8% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство Швейцарии (Bundesamt für Statistik, BFS).

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

По данным BFS, сокращение числа лиц, занятых в культуре, сопоставимо с падением данного показателя, наблюдавшимся во время пандемии Covid-19 в 2019–2020 годах. Сильнее всего этот тренд затронул мужчин, граждан Швейцарии и «латинскую» Швейцарию, то есть франко-, итало- и ретороманоязычные регионы страны.

При этом BFS довольно широко понимает, что есть вообще работа в секторе культуры. В него входят не только собственно представители творческих профессий, например, музыканты или художники, но и люди без творческой специальности, работающие в культурных учреждениях, например бухгалтеры в музеях. Кроме того, к этому сектору относятся творческие специалисты, занятые за пределами культурной сферы, например графические дизайнеры в компаниях, напрямую не связанных с культурой.

Согласно сообщению BFS, в 2024 году занятые в сфере культуры были куда менее довольны своим доходом и условиями жизни, чем работающие в среднем по экономике. Среди всех занятых каждый пятый сообщил, что «мало» или «совсем» не удовлетворён своим материальным положением. Среди работников культуры таких было больше четверти. Подробные данные BFS опубликует 25 июня.

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Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.

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