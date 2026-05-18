Завершились 48-е Дни литературы в Золотурне

Главный литературный смотр Швейцарии, Золотурнские дни литературы, собрал в этом году больше гостей, чем в прошлом.

Несмотря на холодную и дождливую погоду, 48-е Золотурнские дни литературы зафиксировали более 17 500 посещений. Исполнительный директор фестиваля Катрин Шлумбергер остаётся на своей должности.

В воскресенье 17 мая 2026 года завершились 48-е Золотурнские Дни литературы. Интерес к фестивалю оказался выше, чем годом ранее. Согласно сообщению организаторов главного литературного смотра страны, в этом году фестиваль зафиксировал более 17 500 посещений, примерно на тысячу больше, чем в прошлом году. Холодная погода и дождь, особенно сильный в пятницу, не отпугнули публику, интересующуюся литературой.

Сохраняется и управленческая преемственность фестиваля. Исполнительный директор Золотурнских дней литературы Катрин Шлумбергер (Catherine Schlumberger) занимает эту должность уже два года. Изначально её контракт был рассчитан именно на этот период. «Теперь мой трудовой договор действует бессрочно», — сказала Катрин Шлумбергер в воскресенье новостному агентству Keystone-SDA.

Много языков…

Итогами завершившегося фестиваля она осталась вполне довольна. По её словам, на фестивале были зафиксированы «очень ценные моменты», особенно когда посетители сами вступали в диалог друг с другом, причем даже если раньше они не были знакомы. «Моя надежда на то, что литературные пространства станут полем совместного опыта, оправдалась», — сказала она.

Этот тезис учитывал и фактор многоязычия. Как и каждый год, фестиваль предлагал мероприятия на четырех национальных языках Швейцарии, а, кроме того, он принимал гостей из Украины, арабского мира и Африки. Публика могла услышать тексты из Сирии, Палестины и Судана, прочитанные на соответствующих языках. Так, сирийская писательница и поэтесса Нур Альабдулла (Nour Alabdullah) читала стихи с параллельным переводом и в сопровождении уда и скрипки. Интерес к этому мероприятию оказался настолько большим, что части посетителей пришлось отказать во входе: кинозал в здании Uferbau был переполнен.

…обширная программа…

Катрин Шлумбергер также отметила участие в работе Дней уже вполне известных авторов, таких как Доротее Эльмигер (Dorothee Elmiger) и Лукас Берфус (Lukas Bärfuss), который представил свой новый роман «Королева ночи. Короткий роман о моей матери» (Königin der Nacht. Ein kurzes Buch über meine Mutter), а также в целом разнообразие новых голосов. Среди них были и такие дебюты, как Кати Фрю (Katja Früh), которая выступила со своей книгой «Vielleicht ist die Liebe so» («Любовь наверное такая»), Кат Сплиттерберг (Kat Splitterberg) с книгой «Die Wirbellosen» («Беспозвоночные») и Каттинки Рюффьё (Kattinka Ruffieux) с текстом «Zu wenig vom Guten» («Дефицит добра»).

Эти примеры, указала Катрин Шлумбергер, показывают всю тематическую и стилистическую широту современной швейцарской и мировой литературы. В международной программе она отдельно упомянула Димитре Динева (Димитър Динев), который представил свой новый роман «Времето на смелите» («Время смелых»). За эту книгу писатель, родившийся в Болгарии, получил Австрийскую книжную премию 2025 года. Чтение отрывков из романа и последующая беседа с автором прошли при полном аншлаге.

…и политически заострённая литература

Как Димитре Динев, так и Стелла Гайтано (Stella Gaitano) и Ишрага Мустафа Хамид (Ishraga Mustafa Hamid) из Судана, а также писательницы из Украины Таня Малярчук и Палестины Асма Азайзе (Asmaa Azaizeh) представляли на фестивале ярко выраженную политически заострённую литературу. Она на некоторое время позволила мирному Золотурну ощутить, в каком непростом положении находится мир за пределами Швейцарии.

После завершения 48-го фестиваля Катрин Шлумбергер намерена вместе с правлением дальше работать над профилем Золотурнских дней литературы, которые одновременно являются фестивалем и смотром современного литературного творчества. «Наши отличительные черты — это фокус на многоязычной швейцарской литературе и на искусстве перевода. Цель: повысить степень нашего влияния, в том числе и за рубежом», — указала исполнительный директор фестиваля.

Как мы используем ИИ Русскоязычная версия материала создана с использованием систем искусственного интеллекта (таких как Deepl или Google Translate), затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch. Использование инструментов автоматического перевода дает нам время для написания большего количества оригинальных аналитических статей. Подробнее по ссылке в этом материале.

