Кто станет в 2030 году культурной столицей Швейцарии?
Шесть швейцарских городов вступили в борьбу за статус «Культурной столицы страны 2030 года». Заявки на участие в этом конкурсе подали города Аарау, Беллинцона, Лугано, Шаффхаузен, Тун и Цуг. Победителя объявят в июне 2026 года.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
«Интерес, проявленный (к конкурсу) сразу шестью городами, не только усиливает степень разнообразия возможных кандидатов, но и доказывает, что концепция культурной столицы получила признание по всей стране», — отметил Даниэль Росселла (Daniel Rossellat), президент Ассоциации «Культурная столица Швейцарии» (Verein Kulturhauptstadt Schweiz | Capitale Culturelle Suisse).
По его словам, участие в этом конкурсе уже само по себе способно стать мощным катализатором культурной и социальной жизни на локальном уровне. Выбирая победителя, жюри будет учитывать целый ряд факторов: степень вовлечённости сферы культуры в общественную жизнь города, реалистичность проекта, наличие утверждённого бюджета и степень общей способности города реализовать такой проект. После подачи официальных заявок жюри посетит все города-кандидаты уже весной 2026 года. Победитель будет объявлен в июне того же года.
В состав жюри входят одиннадцать видных представителей культуры, бизнеса и политики Швейцарии, в том числе Анн Бизанг (Anne Bisang), директор театра Théâtre populaire romand (TPR) в городе Ла-Шо-Де-Фон, комик Венсан Кушолль (Vincent Kucholl), Рафаэль Бруншвиг (Raphaël Brunschwig), директор кинофестиваля в Локарно, Кэти Флавиано (Cathy Flaviano), руководительница стриминговой платформы Play Suisse SRG SSR, а также Карин Цубер (Karin Zuber), директор музыкального фестиваля Stimmungen в Цюрихе.
Показать больше
В 2027 году у Швейцарии появится культурная столица
Культурная столица будет теперь выбираться в Швейцарии каждые три года из числа швейцарских городов с населением от 20 000 человек и больше. Данная инициатива, запущенная Даниэлем Росселла, входит в Федеральную культурную программу на 2025–2028 годы. Первой культурной столицей Швейцарии станет в 2027 году город Ла-Шо-де-Фон в кантоне Невшатель. Последствия номинации уже стали в городе вполне заметными, частности, бывший животноводческий комплекс будет перепрофилирован в культурный центр, который и станет центром всех будущих культурных мероприятий.
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.