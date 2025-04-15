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Культура

Кто станет в 2030 году культурной столицей Швейцарии?

Заявки на участие в этом конкурсе подали города Аарау, Беллинцона, Лугано, Шаффхаузен, Тун и Цуг.
Заявки на участие в этом конкурсе подали города Аарау, Беллинцона, Лугано, Шаффхаузен, Тун (на фото) и Цуг. Keystone-SDA

Шесть швейцарских городов вступили в борьбу за статус «Культурной столицы страны 2030 года». Заявки на участие в этом конкурсе подали города Аарау, Беллинцона, Лугано, Шаффхаузен, Тун и Цуг. Победителя объявят в июне 2026 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
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«Интерес, проявленный (к конкурсу) сразу шестью городами, не только усиливает степень разнообразия возможных кандидатов, но и доказывает, что концепция культурной столицы получила признание по всей стране», — отметил Даниэль Росселла (Daniel Rossellat), президент Ассоциации «Культурная столица Швейцарии» (Verein Kulturhauptstadt Schweiz | Capitale Culturelle Suisse).

По его словам, участие в этом конкурсе уже само по себе способно стать мощным катализатором культурной и социальной жизни на локальном уровне. Выбирая победителя, жюри будет учитывать целый ряд факторов: степень вовлечённости сферы культуры в общественную жизнь города, реалистичность проекта, наличие утверждённого бюджета и степень общей способности города реализовать такой проект. После подачи официальных заявок жюри посетит все города-кандидаты уже весной 2026 года. Победитель будет объявлен в июне того же года.

В состав жюри входят одиннадцать видных представителей культуры, бизнеса и политики Швейцарии, в том числе Анн Бизанг (Anne Bisang), директор театра Théâtre populaire romand (TPR) в городе Ла-Шо-Де-Фон, комик Венсан Кушолль (Vincent Kucholl), Рафаэль Бруншвиг (Raphaël Brunschwig), директор кинофестиваля в Локарно, Кэти Флавиано (Cathy Flaviano), руководительница стриминговой платформы Play Suisse SRG SSR, а также Карин Цубер (Karin Zuber), директор музыкального фестиваля Stimmungen в Цюрихе.

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