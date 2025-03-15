«Мечтай о чём-нибудь великом»: Netflix и будущее швейцарских сериалов

Швейцарские Альпы, 1899 год. Молодой предприниматель задумал нечто революционное — пятизвездочный отель, который будет работать на протяжении всей зимы. Но сможет ли его амбициозный проект устоять в условиях суровой погоды, справится ли он со своевольным персоналом и не рассердит ли требовательных гостей? Кстати, а вам этот кадр ничего не напоминает? RTS

Созданный совместно Netflix и RTS сериал «Зимний дворец» стал первым, но явно не последним примером нового формата швейцарского телепроизводства. Что это значит для индустрии развлечений в Швейцарии?

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Швейцарский народ сам открыл новую эру в национальном кинопроизводстве, одобрив на референдуме так называемый Lex Netflix. Это привело к появлению новых проектов, таких как сериал «Зимний дворец», созданный в сотрудничестве между международной стриминговой платформой Netflix и швейцарским общественным телеканалом RTS, вещающим на французском языке. Однако вопрос остаётся открытым: как изменится телеиндустрия страны в свете этих новшеств?

«Каков наш национальный девиз?» — задаётся вопросом главный герой «Зимнего дворца» Андре Морель, которого сыграл франко-швейцарский актёр Сирил Метцгер (Cyril Metzger). И сам же отвечает: «Главное — не высовываться!». Однако на протяжении восьми эпизодов минисериала он делает всё возможное, чтобы избавить Швейцарию от этой привычки. Сюжет разворачивается в 1899 году. Главный герой, предприниматель Андре Морель, мечтает превратить свою деревню в центр элитного международного туризма, открыв там роскошный отель. Ирония в том, что зрители, смотрящие сериал в 2025 году, уже знают: его мечты обречены на успех.

Внешний контент

Смысл «Зимнего дворца» выходит за рамки простой исторической драмы: стремление Мореля преодолеть швейцарскую осторожность и «неприметность» служит отличной метафорой для самого проекта. Если некогда фешенебельные отели открыли Швейцарию внешнему миру, то теперь сотрудничество общественного вещателя SRG SSR (в который входит RTS) с мировым гигантом Netflix символически выводит швейцарскую телеиндустрию на новый международный уровень.

Не первый проект Netflix на материале из Швейцарии

На самом деле «Зимний дворец» — это не первый проект Netflix в Швейцарии. Ещё в 2023 году компания участвовала в создании триллера «Ранние пташки» (Early Birds) совместно с продюсерской компанией hugofilm и режиссёром Михаэлем Штайнером. Однако новый сериал стал знаковым проектом, демонстрирующим новую модель сотрудничества между Netflix и швейцарскими телекомпаниями. Это стало возможным благодаря принятому в 2022 году закону Lex Netflix, который вступил в силу с января 2024 года.

Первый совместный проект швейцарской общественной телерадиокомпании RTS и Netflix — «Зимний дворец» — вышла в эфир на Рождество 2024 года. RTS

В соответствии с ним все международные стриминговые платформы, доступные в Швейцарии (Netflix, Disney+, Sky, Prime Video и другие), обязаны реинвестировать 4% своей выручки, заработанной в Швейцарии, в национальную теле- и киноиндустрию. Этот механизм уже работает во Франции и Италии, но для Швейцарии он стал революционным шагом. «Зимний дворец» можно рассматривать в качестве пилотного проекта, в рамках которого были отработаны творческие, финансовые и организационные алгоритмы.

Продукт для массового зрителя

Создание сериала, снятого по идее сценариста Жана-Марка Фрёле (Jean-Marc Fröhle) и реализованного продюсером Линдси Шаперо (Lindsay Shapero), началось задолго до принятия Lex Netflix. «Мы вели переговоры с Netflix с 2020 года, обсуждая разные возможные проекты», — говорит главный продюсер RTS Патрик Зунер (Patrick Suhner). Хотя «Зимний дворец» предлагает увлекательную концепцию, сериал явно нацелен на самую широкую международную аудиторию. В нём можно встретить целую коллекцию стереотипных персонажей: консервативных швейцарских горцев, чопорного английского лорда и его дочь-суфражистку, высокомерную австрийскую актрису, техасского ковбоя-нефтяника.

Съемки сериала проходили в Замке Мерсье в городе Сьерр (Sierre, кантон Вале). На фото: съемочная площадка во время работы над проектом. Keystone / Jean-Christophe Bott

На первый взгляд, это явное влияние Netflix, но, как отмечает немецкоязычный телеканал SRF, на самом деле этот стриминговый гигант не так уж и активно вмешивался в процесс создания сериала. Единственное принципиальное требование Netflix заключалось в том, что каждая серия должна завершаться «финалом с интригой», удерживающим зрителей перед экранами. По словам Патрика Зюнера, Netflix подключился к проекту уже на этапе готового сценария, внёс лишь небольшие корректировки и в целом поддержал концепцию.

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Ориентируясь на успех «Зимнего дворца» телеканал RTS уже планирует новые совместные проекты не только с Netflix, но и с такими компаниями, как TF1, Arte, France Télévisions и Radio Canada. По мнению Патрика Зюнера, успех подобных проектов может вывести всю швейцарскую киноиндустрию на новый уровень. Если сериал оправдает ожидания, швейцарские проекты начнут привлекать внимание международных продюсеров.

Когда фондю еще считалось экзотикой: гастрономические открытия и потрясения в эпоху становления швейцарской индустрии роскошных отелей — всё это и многое другое: «Зимний дворец». RTS

Однако для реализации таких амбициозных целей потребуются новые формы финансирования, в которых как раз Netflix и другие стриминговые платформы и смогут сыграть ключевую роль. «Мы изначально понимали, что для сериала, действие которого происходит в 1899 году, потребуется больше средств, чем обычно. Телеканал RTS и медиахолдинг SRG SSR вложили в проект около семи миллионов франков, но этих денег было недостаточно, поэтому-то мы и искали сильного международного партнёра», — рассказывает Патрик Зюнер.

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Конечно, успех таких проектов зависит не только от коммерческих, но и от художественных факторов. Однако «Зимний дворец» уже доказал, что швейцарское телевидение готово двигаться в сторону более амбициозных проектов. Возможно, это первый шаг к отказу от привычной для страны осторожности. И если главный герой сериала хотел поместить Швейцарию на карту мирового туризма, то его создатели стремятся поставить швейцарские сериалы в один ряд с лучшими мировыми проектами. Время пришло — мечтать о чём-нибудь великом.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.