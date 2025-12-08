The Swiss voice in the world since 1935
Онлайн-аукцион номерного знака SO 1 будет проведён заново

Аукцион по продаже автомобильных номеров SO 1 будет возобновлен
Онлайн-аукцион автомобильного номера SO 1 будет перезапущен. Причиной стали недобросовестные ставки, поступившие поздно вечером в четверг 4 декабря. Keystone-SDA

Онлайн-аукцион автомобильного номера SO 1 будет перезапущен. Причиной стали недобросовестные ставки, поступившие поздно вечером в четверг 4 декабря 2025 года.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Как сообщила в пятницу 5 декабря Государственная канцелярия кантона Золотурн, в течение дня на аукцион поступали вполне обоснованные предложения, и цена номера достигла 357 000 франков. Однако позднее вечером максимальная ставка резко подскочила и превысила один миллион франков.

Из-за столь необычных скачков возникло подозрение о несерьёзных предложениях; контакт с ведущими участниками торгов в пятницу это подтвердил. Аукцион будет назначен на более поздний, пока не определённый срок.

В связи с этим кантональное ведомство Золотурна по контролю за транспортными средствами (Motorfahrzeugkontrolle, MFK) разрабатывает изменения и дополнения к процедуре регистрации участников таких торгов.

Все участники отменённого аукциона о решении провести торги заново были уведомлены персонально. Кроме того, MFK изучает возможность применения уголовно-правовых мер к тем, кто размещал недобросовестные ставки.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

