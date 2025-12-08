Онлайн-аукцион номерного знака SO 1 будет проведён заново

Онлайн-аукцион автомобильного номера SO 1 будет перезапущен. Причиной стали недобросовестные ставки, поступившие поздно вечером в четверг 4 декабря 2025 года.

Как сообщила в пятницу 5 декабря Государственная канцелярия кантона Золотурн, в течение дня на аукцион поступали вполне обоснованные предложения, и цена номера достигла 357 000 франков. Однако позднее вечером максимальная ставка резко подскочила и превысила один миллион франков.

Из-за столь необычных скачков возникло подозрение о несерьёзных предложениях; контакт с ведущими участниками торгов в пятницу это подтвердил. Аукцион будет назначен на более поздний, пока не определённый срок.

В связи с этим кантональное ведомство Золотурна по контролю за транспортными средствами (Motorfahrzeugkontrolle, MFK) разрабатывает изменения и дополнения к процедуре регистрации участников таких торгов.

Все участники отменённого аукциона о решении провести торги заново были уведомлены персонально. Кроме того, MFK изучает возможность применения уголовно-правовых мер к тем, кто размещал недобросовестные ставки.

