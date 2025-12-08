Онлайн-аукцион номерного знака SO 1 будет проведён заново
Онлайн-аукцион автомобильного номера SO 1 будет перезапущен. Причиной стали недобросовестные ставки, поступившие поздно вечером в четверг 4 декабря 2025 года.
Как сообщила в пятницу 5 декабря Государственная канцелярия кантона Золотурн, в течение дня на аукцион поступали вполне обоснованные предложения, и цена номера достигла 357 000 франков. Однако позднее вечером максимальная ставка резко подскочила и превысила один миллион франков.
Из-за столь необычных скачков возникло подозрение о несерьёзных предложениях; контакт с ведущими участниками торгов в пятницу это подтвердил. Аукцион будет назначен на более поздний, пока не определённый срок.
Показать больше
В Швейцарии ушел с молотка номерной знак «ZH 50»
В связи с этим кантональное ведомство Золотурна по контролю за транспортными средствами (Motorfahrzeugkontrolle, MFK) разрабатывает изменения и дополнения к процедуре регистрации участников таких торгов.
Все участники отменённого аукциона о решении провести торги заново были уведомлены персонально. Кроме того, MFK изучает возможность применения уголовно-правовых мер к тем, кто размещал недобросовестные ставки.
Показать больше
Кратко общественные темы от swissinfo.ch
Показать больше
Электрические велосипеды в Цюрихе не соблюдают скорость
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.