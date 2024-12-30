Почему некоторые швейцарцы закапывают свое золото в саду

В швейцарских садах и палисадниках можно найти не только капусту и розы, но и золото. И не потому что там вдруг открылась золотая жила. Keystone / Gaetan Bally

В швейцарских садах и палисадниках можно найти не только капусту и розы, но и золото. И не потому что там вдруг открылась золотая жила. Золото в Швейцарии добывали в свое время на востоке страны, но потом прекратили, хотя все-таки нашли пару самородков. Нет, дело в другом.

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Золото считается надежным убежищем для активов и традиционным инвестиционным товаром, часто рассматривающимся в качестве своеобразной страховки от разных жизненных форс-мажоров. Так что неудивительно, что и в Швейцарии, — известной своими банками, страховыми компаниями и Женевой, выступающей в качестве ведущей мировой площадки для торговли сырьём и золотом в частности, — хранение активов в виде монет или золотых слитков распространено весьма широко.

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Но золото в Швейцарии было и в естественной форме. Всего в ней действовало четыре золотых приискаВнешняя ссылка: два в кантоне Вале возле городов Саланфе и Гондо (Salanfe / Gondo), в кантоне Граубюнден, а именно в регионе Фельсберг (Felsberg), и четвертый – в регионе Сесса / Малькантоне (Sessa / Malcantone) в италоязычном кантоне Тичино. Запасы золота во всех этих четырех шахтах на данный момент исчерпаны или слишком малы для промышленной рентабельной добычи. Их все в итоге закрыли, хотя шахты в Гондо и в Тичино все еще открыты для туристов и для всех, кто хочет примерить на себя шляпу отважного золотоискателя.

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Показать больше Откуда берётся золото, обогащаемое в Швейцарии? Этот контент был опубликован на Золотой импорт в Конфедерацию может достигать 70-90 млрд франков в год. В Швейцарии золото мира проходит процесс обогащения и… отмывания? Читать далее Откуда берётся золото, обогащаемое в Швейцарии?

С тех пор основное сырье страны – это техническое ноу-хау и политическая стабильность. Часы – идеальное воплощение такой ситуации. Требуя минимум сырья и максимум технического искусства, они являют собой едва ли не единственное на свете идеальное сочетание максимума прибыли на минимум сырьевой инвестиции. Но вот новое исследование (PDFВнешняя ссылка), проведенное недавно Университетом Сент-Галлена, показало, что, несмотря ни на что, швейцарцы продолжают «неровно дышать» к желтому металлу. Репрезентативный опрос 3000 человек показал в частности, что 65,2 процента респондентов считают инвестиции в драгоценные металлы «разумным вложением активов».

Больше инвестиций, хороших и разных

Золото и сегодня является одним из самых популярных в Швейцарии форматов инвестиций — отставая от недвижимости, но далеко опережая традиционные финансовые продукты, такие, как акции или облигации. Серджио Росси (Sergio RossiВнешняя ссылка), профессор экономики Фрибурского университета, таким энтузиазмом по отношению к золоту не удивлен. «Изменения в мире как на политическом, так и на макроэкономическом уровне вызывают беспокойство, в том числе и у населения Швейцарии», — говорит он в интервью порталу SWI swissinfo.ch.

Внешний контент

Кроме того, существует и такой феномен, как инфляционное давление, люди опасаются, что покупательная способность их сбережений, находящихся, как правило, на обычном банковском депозите, начнет падать. «Золото же считается безопасной инвестицией, которая никогда не теряет в цене. Поэтому те, кто может себе это позволить, покупают золото, чтобы сохранить или даже приумножить свои активы. А средний уровень благосостояния в Швейцарии гораздо выше, чем в других странах.

Поэтому население Швейцарии обладает достаточными финансовыми ресурсами, с тем чтобы покупать тонны золота. В других странах не так просто или даже вообще невозможно», — подчеркивает профессор Росси. Исследование Университета Сент-Галлена оценивает, сколько конкретно золота в виде монет или слитков принадлежит среднему господину швейцарцу или госпоже швейцарке — ювелирные украшения не учитываются.

Эти оценки были проведены на основе метода экстраполяции результатов опроса. И полученные цифры, надо сказать, впечатляют: примерно 22% респондентов владеют в среднем 100,83 грамма золота, что соответствует сумме в 7500 швейцарских франков (100 франков = 113 долларов США, по состоянию на начало ноября 2024 года).

Швейцарские пираты

Если же распространить такой показатель на все население страны (9 млн человека), то это будет соответствовать 200 тоннам золота стоимостью 14,9 миллиарда швейцарских франков. Как и дядюшка Скрудж, швейцарцы тоже предпочитают хранить свое золото у себя дома, в большинстве случаев (43%) люди продают золото только в самых крайних экстренных случаях.

Швейцарцев также вполне можно сравнить с пиратами, которые прячут свои сокровища в сундуках, а потом зарывают из на каком-нибудь необитаемом острове. И это не шутка: в ходе указанного опроса выяснилось, что целых 5% респондентов реально… закапывают свое золото у себя под окном в саду.

Внешний контент

И если опять же экстраполировать этот факт на все население, то это означает, что под землей в Швейцарии может находиться одномоментно около 10 тонн золота стоимостью 750 миллионов франков. Но чаще всего драгоценный металл все-таки хранится в собственных четырех стенах — либо спрятанным куда подальше (15%), либо конкретно в сейфе (18%). Банкам хранение золота доверяют 39%, то есть ненамного больше.

«Я был удивлен, услышав, что люди до сих пор закапывают свое золото в землю. Однако при ближайшем рассмотрении это показывает, что часть населения просто уже не так, как в прошлом, доверяет банковскому сектору или даже уже совсем не доверяет ему. И это признак, к которому финансовый сектор должен отнестись со всей серьёзностью, хотя как тут упрекнёшь кого-то, если учесть, какие истории происходили в последнее время с крупными банками», — резюмирует профессор Росси.

Показать больше Швейцария и новые стандарты торговли золотом Швейцария является бесспорным мировым лидером в области переработки и торговли золотом. Читать далее Швейцария и новые стандарты торговли золотом

Франкоязычный оригинал материала вышел под редакцией Самуэля Жабера (Samuel Jaberg), перевод с французского на немецкий: Камилла Кюндиг (Camille Kündig), подготовка русскоязычного оригинала и дополнительная информация: русскоязычная редакция SWI / ип / ап.

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