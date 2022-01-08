Челестино Пьятти, «человек с совами»

Позже он стал принимать деятельное участие в политической жизни. «Утром 2 августа 1968 года стало известно, что Чехословакия оккупирована Советским Союзом. Отец и мать были в ужасе. Отец сразу же нарисовал плакат, и мои родители — он тогда уже был женат на журналистке Урсуле Пьятти — инициировали сбор подписей: в советское посольство в Берне ими было передано 75 000 подписей», — рассказывает их дочь Барбара Пьятти. Справа: Ч. Пьятти участвовал в создании обложек сатирического журнала Nebelspalter с 1968 по 1978 год.

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