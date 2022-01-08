Челестино Пьятти, «человек с совами»
Его графика украшает обложки более 200 миллионов изданных в Европе книг, а его плакаты были неотъемлемой частью Швейцарии на протяжении нескольких десятилетий. В январе 2022 года художнику-графику Челестино Пьятти исполнилось бы 100 лет. Кем был этот «человек с совами» и в чем секрет его невероятного успеха?
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