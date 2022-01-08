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Культура

Челестино Пьятти, «человек с совами»

Atelier
В архивах Ч. Пьятти хранятся картины, плакаты, книги, свитки, карты и скульптуры. «Ваш отец был трудоголиком?» — спрашиваю я Барбабару Пьятти, дочь Челестино Пьятти, показывающую мне мастерскую. «Да, для него не существовало четкой границы между работой и семейной жизнью. Но двери находившейся прямо в доме мастерской всегда были открыты, и нам не запрещалось бывать там». Celestino Piatti
Skizzenbücher
«Отца невозможно было увидеть без блокнота, он постоянно делал зарисовки. Как, например, вот эти первые шаги человека на луне, которые он нарисовал перед экраном телевизора, позаимствованного для этого случая». Ester Unterfinger/swissinfo.ch
Plakate
Неподражаемый стиль Ч. Пьятти. Плакат, посвященный скачкам в Базеле в 1960 году, был очень популярен. Коллекционеры шли прямо в типографию, чтобы заказать его. Настоящей легендой стал плакат The Fight («Бой») к Чемпионату мира по боксу 1971 года в супертяжёлом весе. www.celestino-piatti.ch
Plakate
«Когда в послевоенные годы Челестино с его первой супругой Марианной Штрикер открыли собственный бизнес, они зависели от каждого полученного заказа. Основным источником дохода для них вначале была реклама потребительских товаров». Ester Unterfinger/swissinfo.ch
Plakate mit Panzern
Позже он стал принимать деятельное участие в политической жизни. «Утром 2 августа 1968 года стало известно, что Чехословакия оккупирована Советским Союзом. Отец и мать были в ужасе. Отец сразу же нарисовал плакат, и мои родители — он тогда уже был женат на журналистке Урсуле Пьятти — инициировали сбор подписей: в советское посольство в Берне ими было передано 75 000 подписей», — рассказывает их дочь Барбара Пьятти. Справа: Ч. Пьятти участвовал в создании обложек сатирического журнала Nebelspalter с 1968 по 1978 год. www.celestino-piatti.ch
Selbstporträt in jungen Jahren
Автопортрет в молодые годы. Ester Unterfinger/swissinfo.ch
Bücherstapel
Челестино Пьятти нарисовал эскизы более 6 300 книжных обложек для немецкого издательства dtv. Неужто он прочитал все эти книги? «Да, мы получали книги в твердом переплете коробками. Часто мы видели его с книгой в руке, а позже находили его заметки. Единственным исключением являются научные книги, для которых он разрабатывал типографику и создавал определенный цветовой код, причем для каждой серии отдельно». Ester Unterfinger/swissinfo.ch
Buchcover
«Для того, чтобы мой отец создал изображение для обложки, он должен был хотя бы пролистать каждую книгу. Ему это было необходимо». www.celestino-piatti.ch
Eulen
Ч. Пьятти известен своими совами. Почему он постоянно рисовал их? «Когда сова смотрит прямо на вас, она может выражать любое чувство. Она может смотреть на вас с любовью, грустью, раздражением или гневом - всё это может отражается на ее "лице"». Изображение из детской книги Eulenglück (Совиное счастье). www.celestino-piatti.ch
Eulenbild
«Это мои любимые совы, они долгие годы висели на стене моей детской. Глаза совы несоразмерно большие, и эта черта делала их особенно привлекательными для моего отца. Однако лично мне больше нравятся тигры или львы Челестино. Я нахожу их более энергичными, нарисованными с большим юмором», — говорит Барбара Пьятти. Ester Unterfinger/swissinfo.ch
Schnecke und Löwe
Челестино Пьятти создал иллюстрации к семи детским книгам. «Если бы я могла что-то спросить у отца сейчас, я спросила бы, почему он не иллюстрировал больше детских книг», — размышляет Барбара Пьятти. Двухстраничный разворот переведенной на многие языки детской книги «Азбука животных». www.celestino-piatti.ch
Piatti am Arbeiten
Детская азбука была создана в студии Ч. Пьятти в Париже, где он всецело посвятил себя творчеству. «Челестино Пьятти никогда не испытывал творческого кризиса»? — «Нет, никогда. Но он часто разрывался между „свободным“ творчеством и работой на заказ». www.celestino-piatti.ch
Jungfrau Plakat
В интервью 1992 года Челестино Пьятти сказал: «Каждый раз, когда я хотел рисовать, на моем пути вставал непримиримый художник-график! И когда я занимался графикой, я хотел рисовать». Плакат выставки Пьятти в «Галерее А» (Gallery A) в Сиднее, 1968 год. www.celestino-piatti.ch
Piatti vor Gemälde mit Kind
В 1982 году он написал масштабную фреску в старом городе Туна в рамках длившейся несколько дней акции, призывающей к защите окружающей среды: «Заботиться о земле, воде и воздухе — сейчас и в будущем». www.celestino-piatti.ch
Arbeitstisch
Челестино Пьятти был творчески активен в течение 67 лет, до самой своей смерти в 2007 году. В марте 2022 года Швейцарской почтой будет выпущена посвященная Пьятти юбилейная почтовая марка. Не исключено, что на ней будет изображена сова. www.celestino-piatti.ch

Его графика украшает обложки более 200 миллионов изданных в Европе книг, а его плакаты были неотъемлемой частью Швейцарии на протяжении нескольких десятилетий. В январе 2022 года художнику-графику Челестино Пьятти исполнилось бы 100 лет. Кем был этот «человек с совами» и в чем секрет его невероятного успеха?  

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Mann und Eulenbilder

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Челестино Пьятти — человек с совами

Этот контент был опубликован на Его графика украшает обложки 200 млн изданных в Европе книг: кем был этот «человек с совами» и в чем секрет его успеха?

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