Швейцария получит в 2027 году культурную столицу
В Швейцарии решили ежегодно присуждать городам статус «Культурной столицы». В 2027 году первым этот титул получит Ла-Шо-де-Фон — город, известный своим часовым производством. Федеральное Ведомство по делам культуры (BAK) выделит на этот проект из федерального бюджета 2 млн франков.
В Швейцарии начнут регулярно вручать городам титул «Культурной столицы», этот проект учтен в программе работы Федерального ведомства по культуре (BAK) на период с 2025 по 2028 год. Проект станет калькой с европейской традиции назначать города на символическую должность «культурных столиц». В Швейцарии нет ни политической, ни какой-либо другой столицы, так что и этот проект будет иметь скорее просветительское и культурно-мемориальное значение.
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Какой город является столицей Швейцарии?
Выбор самой первой «столицы» вполне логичен: город часовщиков Ла-Шо-де-Фон входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Став первой культурной столицей Швейцарии в 2027 году, он должен будет привлечь до миллиона гостей из Швейцарии и из-за рубежа, для чего планируется разработать программу культурных мероприятий, рассчитанную на целый год. Чиновники BAK считают, что «для такой многоязычной и многокультурной страны, как Швейцария, такой проект имеет особенное значение».
По мнению властей, проект «Культурная столица Швейцарии» поможет расширить культурное разнообразие страны и донести этот факт до более широкой аудитории. Карин Бахманн (Carine Bachmann), директор BAK, подчеркивает, что в такие нестабильные времена, как сейчас, важно, чтобы мы объединялись, а не изолировались друг от друга. В основе философии проекта культурной столицы Швейцарии лежит взгляд на открытую и щедрую культуру и город Ла-Шо-де-Фон (вполне подходит в этом смысле на роль первой культурной столицы).
Бюджет проекта в целом оценивается в 18,5 млн франков. Руководство проектом осуществляет «Ассоциация культурной столицы Швейцарии Ла-Шо-де-ФонВнешняя ссылка» (Verein La Chaux-de-Fonds Kulturhauptstadt Schweiz / La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027). Президент этой общественной ассоциации Жан Штудер (Jean Studer) приветствует щедрый жест федерального правительства, выделившего проекту из бюджета 2 млн франков. «На данном этапе мы уже собрали 14,5 миллиона из необходимых 18,5 миллиона», — указал он в интервью агентству Keystone-SDA.
Помимо двух миллионов франков из федерального бюджета по 2,5 миллиона франков Ла-Шо-де-Фон получил от кантона Невшатель и от компании Loterie Romande («Лотереи франкоязычной Швейцарии»). Ещё пять миллионов франков дали спонсоры. «Тенденция в плане сбора средств вполне положительна. Но теперь нам необходимо сосредоточить все усилия на работе с частными спонсорами, поскольку от госбюджета на больше ничего не предвидится», — говорит Жан Штудер.
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Кратко о Культуре от swissinfo.ch
По словам пресс-секретаря BAK Анны Вайбель (Anne Weibel), по итогам этого первого опыта необходимо будет провести оценку результатов и только потом будет принято решение, стоит ли федеральному бюджету поддерживать проекты культурных столиц в 2030 и 2033 годах.
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