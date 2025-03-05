Швейцария получит в 2027 году культурную столицу

В Швейцарии начнут раз в три года вручать городам титул «Культурной столицы». Выбор самой первой «столицы» вполне логичен. Keystone-SDA

В Швейцарии решили ежегодно присуждать городам статус «Культурной столицы». В 2027 году первым этот титул получит Ла-Шо-де-Фон — город, известный своим часовым производством. Федеральное Ведомство по делам культуры (BAK) выделит на этот проект из федерального бюджета 2 млн франков.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en La Chaux-de-Fonds receives funds for first ‘Swiss Capital of Culture’ project Читать далее La Chaux-de-Fonds receives funds for first ‘Swiss Capital of Culture’ project

Deutsch de Erste Kulturhauptstadt Schweiz erhält 2 Millionen Franken vom Bund Оригинал Читать далее Erste Kulturhauptstadt Schweiz erhält 2 Millionen Franken vom Bund

В Швейцарии начнут регулярно вручать городам титул «Культурной столицы», этот проект учтен в программе работы Федерального ведомства по культуре (BAK) на период с 2025 по 2028 год. Проект станет калькой с европейской традиции назначать города на символическую должность «культурных столиц». В Швейцарии нет ни политической, ни какой-либо другой столицы, так что и этот проект будет иметь скорее просветительское и культурно-мемориальное значение.

Почему Берн не является столицей Швейцарии: читайте в материале ниже по ссылке.

Показать больше

Показать больше Какой город является столицей Швейцарии? Этот контент был опубликован на Ровно 170 лет назад город Берн получил статус политического центра новой Швейцарии. Столицей он от этого не стал. Читать далее Какой город является столицей Швейцарии?

Выбор самой первой «столицы» вполне логичен: город часовщиков Ла-Шо-де-Фон входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Став первой культурной столицей Швейцарии в 2027 году, он должен будет привлечь до миллиона гостей из Швейцарии и из-за рубежа, для чего планируется разработать программу культурных мероприятий, рассчитанную на целый год. Чиновники BAK считают, что «для такой многоязычной и многокультурной страны, как Швейцария, такой проект имеет особенное значение».

По мнению властей, проект «Культурная столица Швейцарии» поможет расширить культурное разнообразие страны и донести этот факт до более широкой аудитории. Карин Бахманн (Carine Bachmann), директор BAK, подчеркивает, что в такие нестабильные времена, как сейчас, важно, чтобы мы объединялись, а не изолировались друг от друга. В основе философии проекта культурной столицы Швейцарии лежит взгляд на открытую и щедрую культуру и город Ла-Шо-де-Фон (вполне подходит в этом смысле на роль первой культурной столицы).

Город часовщиков Ла-Шо-де-Фон отличается нетипичными для Швейцарии прямыми и широкими улицами. Это было сделано специально, чтобы в мастерских часовщиков было больше света. Keystone / Jean-Christophe Bott

Бюджет проекта в целом оценивается в 18,5 млн франков. Руководство проектом осуществляет «Ассоциация культурной столицы Швейцарии Ла-Шо-де-ФонВнешняя ссылка» (Verein La Chaux-de-Fonds Kulturhauptstadt Schweiz / La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse 2027). Президент этой общественной ассоциации Жан Штудер (Jean Studer) приветствует щедрый жест федерального правительства, выделившего проекту из бюджета 2 млн франков. «На данном этапе мы уже собрали 14,5 миллиона из необходимых 18,5 миллиона», — указал он в интервью агентству Keystone-SDA.

Помимо двух миллионов франков из федерального бюджета по 2,5 миллиона франков Ла-Шо-де-Фон получил от кантона Невшатель и от компании Loterie Romande («Лотереи франкоязычной Швейцарии»). Ещё пять миллионов франков дали спонсоры. «Тенденция в плане сбора средств вполне положительна. Но теперь нам необходимо сосредоточить все усилия на работе с частными спонсорами, поскольку от госбюджета на больше ничего не предвидится», — говорит Жан Штудер.

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

По словам пресс-секретаря BAK Анны Вайбель (Anne Weibel), по итогам этого первого опыта необходимо будет провести оценку результатов и только потом будет принято решение, стоит ли федеральному бюджету поддерживать проекты культурных столиц в 2030 и 2033 годах.