The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Культура

В Давосе впервые объединили в одной выставке Пикассо и Кирхнера

Долгожданная выставка в Давосе объединяет Кирхнера и Пикассо
В Давосе впервые объединили в одном выставочном проекте работы Пабло Пикассо и Эрнста Людвига Кирхнера. Keystone-SDA

В Давосе впервые объединили в одном выставочном проектеВнешняя ссылка работы Пабло Пикассо и Эрнста Людвига Кирхнера. По словам директора Музея Кирхнера в Давосе (Kirchner Museum Davos) Катарины Байзигель (Katharina Beisiegel), это один из самых амбициозных проектов в истории музея.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

«Часто можно услышать мнение, что художественный язык Пикассо настолько силён и выразителен, что все другие произведения изобразительного искусства рядом с ним невольно отходят на второй план. Но этой выставкой мы показываем, насколько плодотворным и равноправным может быть такое сопоставление», — указала Катарина Байзигель агентству Keystone-SDA.

В залах музея представлено около ста артефактов — это и живопись, и скульптура, и рисунки и печатная графика двух художников. При этом выставка не ставит задачу определить, кто из них был лучше. Директор музея в Давосе и куратор проекта подчеркивает это особо. А началось всё с пожелания, которое Эрнст Людвиг Кирхнер сформулировал в 1933 году, за пять лет до своего самоубийства: он очень хотел бы организовать выставку, «где Пикассо и я будем висеть рядом».

Прошло 93 года, и вот эта идея стала реальностью

Проект был весьма сложен: только три года занял процесс оформления заимствований работ Пикассо, которые прибыли в Давос из крупнейших музеев Барселоны, Мадрида, Берлина и Парижа. Художники были современниками. Эрнст Людвиг Кирхнер родился в 1880 году в немецком городе Ашаффенбург, Пабло Пикассо — в 1881 году в Малаге на юге Испании. Уже в юности оба они проявили свой выдающийся талант, а родители поддержали их выбор.

становится пестрым мировым перекрёстком языков и культур.
Давос: пёстрый мировой перекрёсток языков и культур. Gian Ehrenzeller / Keystone

В одном из залов представлены их юношеские рисунки — в них у обоих заметно влияние импрессионизма. Но со временем оба мастера выработали собственный художественный язык. «Кирхнер рано стал выразительным живописцем с интенсивной цветовой палитрой, тогда как Пикассо в своей кубистической фазе работал с заметно более ограниченной гаммой цветов», — пояснила Катарина Байзигель. После Первой мировой войны их художественные поиски вновь сблизились: оба стали использовать более плоские, округлые и органичные формы.

Выставка «Kirchner.Picasso», которая продлится до 3 мая 2026 года в Давосе, имеет и важное искусствоведческое значение. «Оба художника сыграли большую роль в развитии современного искусства и оказали значительное влияние на последующие поколения художников. И теперь мы можем сопоставить их и представить себе их творческий масштаб (в рамках единой экспозиции)», — подчеркивает Катарина Байзигель.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Показать больше
Четырехметровую картину "Воскресенье горных фермеров" (Sonntag der Bergbauern, 1923-24/26) для выставки в Берне пришлось вывозить краном из канцелярии Германии в Берлине.

Показать больше

Швейцарское изобразительное искусство

Эрнст Кирхнер: «истинно немецкий художник», его жизнь и смерть в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Последние 20 двадцать лет своей жизни этот живописец и скульптор-экспрессионист провёл в швейцарском горном курорте Давос.

Читать далее Эрнст Кирхнер: «истинно немецкий художник», его жизнь и смерть в Швейцарии

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR