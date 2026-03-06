В Давосе впервые объединили в одной выставке Пикассо и Кирхнера

В Давосе впервые объединили в одном выставочном проекте работы Пабло Пикассо и Эрнста Людвига Кирхнера. Keystone-SDA

В Давосе впервые объединили в одном выставочном проекте Внешняя ссылка работы Пабло Пикассо и Эрнста Людвига Кирхнера. По словам директора Музея Кирхнера в Давосе (Kirchner Museum Davos) Катарины Байзигель (Katharina Beisiegel), это один из самых амбициозных проектов в истории музея.

«Часто можно услышать мнение, что художественный язык Пикассо настолько силён и выразителен, что все другие произведения изобразительного искусства рядом с ним невольно отходят на второй план. Но этой выставкой мы показываем, насколько плодотворным и равноправным может быть такое сопоставление», — указала Катарина Байзигель агентству Keystone-SDA.

В залах музея представлено около ста артефактов — это и живопись, и скульптура, и рисунки и печатная графика двух художников. При этом выставка не ставит задачу определить, кто из них был лучше. Директор музея в Давосе и куратор проекта подчеркивает это особо. А началось всё с пожелания, которое Эрнст Людвиг Кирхнер сформулировал в 1933 году, за пять лет до своего самоубийства: он очень хотел бы организовать выставку, «где Пикассо и я будем висеть рядом».

Прошло 93 года, и вот эта идея стала реальностью

Проект был весьма сложен: только три года занял процесс оформления заимствований работ Пикассо, которые прибыли в Давос из крупнейших музеев Барселоны, Мадрида, Берлина и Парижа. Художники были современниками. Эрнст Людвиг Кирхнер родился в 1880 году в немецком городе Ашаффенбург, Пабло Пикассо — в 1881 году в Малаге на юге Испании. Уже в юности оба они проявили свой выдающийся талант, а родители поддержали их выбор.

Давос: пёстрый мировой перекрёсток языков и культур. Gian Ehrenzeller / Keystone

В одном из залов представлены их юношеские рисунки — в них у обоих заметно влияние импрессионизма. Но со временем оба мастера выработали собственный художественный язык. «Кирхнер рано стал выразительным живописцем с интенсивной цветовой палитрой, тогда как Пикассо в своей кубистической фазе работал с заметно более ограниченной гаммой цветов», — пояснила Катарина Байзигель. После Первой мировой войны их художественные поиски вновь сблизились: оба стали использовать более плоские, округлые и органичные формы.

Выставка «Kirchner.Picasso», которая продлится до 3 мая 2026 года в Давосе, имеет и важное искусствоведческое значение. «Оба художника сыграли большую роль в развитии современного искусства и оказали значительное влияние на последующие поколения художников. И теперь мы можем сопоставить их и представить себе их творческий масштаб (в рамках единой экспозиции)», — подчеркивает Катарина Байзигель.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

