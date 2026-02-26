Сергей Лозница станет специальным гостем фестиваля Visions du Réel

Украинский режиссёр Сергей Лозница приглашён в качестве специального гостя на 57-й фестиваль документального кино Visions du Réel в Ньоне. Keystone-SDA Украинский режиссёр Сергей Лозница приглашён в качестве специального гостя на 57-й фестиваль документального кино Visions du Réel Внешняя ссылка в Ньоне. Как сообщили организаторы, в рамках фестиваля он проведёт мастер-класс, а также будет представлена ретроспектива его фильмов. 2 минут Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Sergei Loznitsa ist Spezialgast des Filmfestivals Visions du Réel Оригинал Читать далее Sergei Loznitsa ist Spezialgast des Filmfestivals Visions du Réel Творчество этого видного сценариста и режиссёра посвящено различным аспектам постсоветской эпохи. Широкую известность он получил благодаря документальным фильмам, в центре которых находится тема последствий распада Советского Союза. В его работах, как отметила художественный директор фестиваля Эмили Бюжес (Emilie Bujès), «прослеживаются ключевые этапы истории 20 века, а структуры власти и коллективной памяти подвергаются анализу средствами строгого и точного киноязыка». Фильмы Сергея Лозницы обращаются как к историческим темам, так и к актуальным событиям. Три его картины посвящены политической ситуации в Украине. В фильме Maïdan (2014) он задокументировал протесты, приведшие к украинской революции. В ленте Donbass (2018), сценарий которой основан на любительских видеозаписях, найденных на YouTube, режиссёр инсценировал захват власти в регионе Донбасса российскими вооружёнными формированиями, вступившими в конфликт с украинской армией. Внешний контент В фильме The Invasion (2024) Лозница тематизирует жизнь украинского гражданского населения в ситуации российской агрессии. Съёмки этой ленты продолжались в течение двух лет. Сергей Лозница родился в 1964 году. До начала кинокарьеры изучал математику и инженерные науки и занимался в Киеве исследованиями в области искусственного интеллекта. В период распада Советского Союза он обратился к кинематографу и с тех пор снял 28 полнометражных документальных фильмов и пять игровых картин. Режиссёр живёт в Германии и Литве. Фестиваль Visions du Réel пройдёт с 17 по 26 апреля в городе Ньон (кантон Во).