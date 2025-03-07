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Зои Ми представит Швейцарию на «Евровидении»

Швейцарию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году представит певица Зои Ми
Швейцарию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году представит певица Зои Ми. Keystone-SDA

Швейцарию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году представит певица Зои Ми (Zoë Më), родом из Базеля. Об этом объявила общественная (негосударственная) телерадиокомпания SRG SSR.

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Keystone-SDA
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Композиция, с которой артистка выступит на конкурсе, будет представлена публике в понедельник 10 марта 2025 года. «Представлять Швейцарию на Eurovision Song Contest в год, когда Базель принимает крупнейшее музыкальное событие мира, — это большая честь и немного даже сюрреалистично», — поделилась своими эмоциями 24-летняя певица в эфире телеканала SRF.

Как отмечается на ее официальном сайте, стиль Зои Ми формируется «на границе между кинематографичной музыкой и современными ритмами». Она называет его Chill Noir — направление, которое передает характер современной молодой женщины, принимающей все свои несовершенства.

Зои Ми начала писать собственные песни уже в 10 лет. Сейчас она исполняет композиции на немецком и французском языках. Хотя ее семья не двуязычна, французский язык она освоила в школе. Родившись в Базеле, певица провела часть детства в Германии, отсюда у нее нехарактерный для швейцарцев чистый «сценический немецкий говор», а в 2009 году с семьей переехала во Фрибур.

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Ее умение музыкально соединять разные культуры не раз отмечалось различными премиями. В 2024 году она стала лауреатом премии радиостанции SRF 3 Best Talent и награды телеканала RTS Artiste Radar. Двуязычный мини-альбом Dorienne Gris дал ей возможность выступать на крупнейших музыкальных фестивалях, таких как Montreux Jazz Festival и Luzern Live.

Будучи страной-хозяйкой «Евровидения», Швейцария автоматически проходит в финал конкурса, который состоится 17 мая 2025 года. Однако Зои Ми также выйдет на сцену 13 мая в первом полуфинале. В этом году в «Евровидении» примут участие исполнители из 37 стран. Конкурс традиционно собирает у экранов более 160 миллионов зрителей и остается одним из крупнейших телевизионных событий в мире.

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