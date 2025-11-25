Грамм кокаина за украденный электровелосипед

Всё чаще похищенные электровелосипеды всплывают на чёрном рынке на Балканах, где за один украденный байк нередко предлагают грамм кокаина. SRF

В Швейцарии ежегодно совершаются десятки тысяч краж велосипедов, как обычных, так и электрических. И всё чаще похищенные электровелосипеды всплывают на чёрном рынке на Балканах, где за один украденный байк нередко предлагают грамм кокаина. Как исчезают электровелосипеды? Как работает теневой рынок? И кто на нём зарабатывает? Разбиралась в проблеме новостная телепрограмма швейцарского ТВ Rundschau.

8 минут

Каждый год в Швейцарии крадут десятки тысяч велосипедов. Но возникает вопрос: куда потом попадают эти украденные средства передвижения? Новостная телепрограмма швейцарского телевидения Rundschau поставила перед собой задачу найти ответ на этот более чем актуальный вопрос. С этой целью в Базеле журналисты оставили на улице наживку: дорогой электробайк со встроенным в него GPS-трекером. Спойлер: путь у велосипеда оказался неблизок, и завершился он в Албании. Но все по порядку.

Ждать кражи нам пришлось чуть более двух недель. Мы уж совсем было отчаялись, но потом в поле зрения нашей видеокамеры оказался молодой человек, который после недолгих манипуляций с замком утащил-таки наш электровелосипед. Вскрытый им замок позже был найден нами в квартале от места преступления. Вор не знал только одного: этот велосипед принадлежал телепрограмме Rundschau, и был он оснащён как GPS- и Bluetooth-передатчиками, что должно было помочь нам выяснить, куда на самом деле попадают украденные в Швейцарии электровелосипеды.

Проверьте свой немецкий и посмотрите репортаж наших коллег с телеканала SRF в оригинале:

Внешний контент

В Швейцарии в последнее время кражи велосипедов стали настоящей пандемией: за последние пять лет число украденных педальных машин выросло на 50 процентов, причём всё больше среди них — дорогие модели электровелосипедов. Особенно страдает пограничный регион города Базель. В 2024 году по всей Швейцарии было зарегистрировано 54 308 украденных как просто велосипедов, так и электровелосипедов. Каждый девятый из них был украден в кантоне Базель-городской (Basel-Stadt). По данным местной полиции, причиной такой вспышки стали как большое число велосипедов в обороте, так и близость к границе: многие украденные велосипеды сразу же вывозятся во Францию.

«Краж велосипедов стало столько, что мы уже должны исходить из того, что данное явление давно перестало быть неким мелким правонарушением и что за ним скрываются организованные преступные структуры», — говорит в беседе программой Rundschau Кристиан Плюсс (Christian Plüss), сотрудник кантональной полиции кантона Базель-сельский (Kantonspolizei Basel-Landschaft), ответственный за связи с Францией. Впрочем, очень часто конечным пунктом назначения украденных велосипедов становится вовсе не она.

В Швейцарии ежегодно совершаются десятки тысяч краж велосипедов — как обычных, так и электрических. SRF

«Мы видим, что украденные в Швейцарии велосипеды часто сначала попадают в Сен-Луи (Saint-Louis) или Мюлуз (Mulhouse) и зачастую они какое-то время в самом деле остаются там, — продолжает Кристиан Плюсс. Но затем их нередко переправляют дальше, прежде всего в страны Магриба или на Балканы». Была ли кража конкретно нашего велосипеда организована преступной группировкой? Пока ничего конкретного на этот счет сказать нельзя. Так или иначе, наше расследование привело нас к базельским наркоманским кругам, и там несколько лиц, зависимых от психоактивных веществ, рассказали нам, что они крадут электровелосипеды, чтобы профинансировать покупки «колёс» и «травки».

Оплата велосипедами

Такого рода преступления не являются чем-то необычным. Особенность ситуации в Базеле, по-видимому, состоит в том, что торговцы наркотиками прямо принимают оплату в виде… украденных электровелосипедов. Это подтвердили нам сразу несколько источников из числа наркозависимых людей, опрошенных независимо друг от друга. Более того, наркодилеры, по сведениям интервьюируемых, даже сами заказывают кражи электровелосипедов. За один такой электровелосипед стоимостью в несколько тысяч франков наркоманы получают наркотики на сумму примерно в 100–150 франков.

Проверьте свой немецкий и посмотрите репортаж наших коллег с телеканала SRF в оригинале:

Внешний контент

Через полгода после кражи нашего электровелосипеда в Базеле мы получили новый радиосигнал: наш велосипед вывезли за границу — сначала он попал в Косово, а вскоре был переправлен в Албанию. С помощью местных властей мы нашли его у некоего частного лица; албанская полиция изъяла у него велосипед и возбудила дело о предполагаемой скупке краденого. Как именно прошла сделка, мы отследить не смогли: полиция в интересах следствия не стала ничего нам дополнительно рассказывать.

То, что украденные электровелосипеды из Швейцарии попадают в Албанию, — относительно новое явление. Об этом нам рассказывает Артан Хокса (Artan Hoxha), журналист-расследователь и знаток албанской преступной среды. Тем не менее такие кажущиеся мелкими маршруты сбыта нельзя недооценивать. «Если одна группа способна доставлять электровелосипеды из Швейцарии в Албанию, она без проблем может перевозить и другие грузы, например наркотики», — предупреждает Артан Хокса. С целью более эффективного противодействия похищениям велосипедов полицейские управления обоих Базелей (Базель-сельский и Базель-городской) планируют совместно с французской полицией организовать в районе, где сходятся границы трёх стран (Германии, Швейцарии, Франции) работу специальных патрулей с участием сотрудников правоохранительных органов этих государств.

Проверьте свой немецкий и посмотрите репортаж наших коллег с телеканала SRF в оригинале:

Внешний контент

Этой меры, однако, по мнению депутатов от партии «Центр» (Die Mitte), недостаточно. «Нам нужно наладить трёхстороннее полицейское сотрудничество, чтобы иметь возможность останавливать воров уже на границе», — говорит в интервью телепрограмме Schweiz aktuell Бруно Лётчер (Bruno Lötscher), член парламента кантона Базель-городской, сам юрист и бывший судья. Партия «Центр» требует скоординированной трансграничной стратегии, которая могла бы надёжно пресекать кражи велосипедов и обеспечивать возвращение похищенного имущества даже из-за рубежа. Бруно Лётчер подал по этому вопросу запрос в свой парламент; его рассмотрение ожидается в декабре 2025 года.

Как уберечь свой велосипед от кражи?

Кантональная полиция кантона Базель-городской рекомендует следующее: не только запирайте велосипед, но и приковывайте его цепью к неподвижному предмету, например столбу. Велосипеды, которые закрыты только на замок, все равно можно легко загрузить в автомобиль и увезти. Используйте качественный велозамок. Сохраняйте у себя в документах номер рамы: он позволяет соотнести электровелосипед с его законным владельцем. Если вы пользуетесь трекером, то выбирайте с этой целью надёжную модель и по возможности устанавливайте её не сами, а при помощи специалиста: преступники тоже знают о трекерах и если их можно легко обнаружить, то им ничто не помешает быстро эти маячки найти и удалить.

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch