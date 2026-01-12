Минобороны Швейцарии подчеркнул роль СМИ в борьбе с дезинформацией
«Дезинформация распространяется быстрее, чем успевают поступать официальные разъяснения, и это делает её особенно опасной. В условиях нарастающих глобальных угроз свободные и заслуживающие доверия средства массовой информации становятся ключевым инструментом противодействия иностранной пропаганде и манипуляциям».
С таким заявлением 8 января 2026 года выступил министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер на традиционной конференции DreikönigstagungВнешняя ссылка, организуемой каждый год Швейцарской ассоциацией СМИ (Swiss Media Association). По его словам, Швейцария всё чаще становится мишенью зарубежных дезинформационных кампаний и объектом попыток влияния на общественное мнение. «Против Швейцарии организуются активные мероприятия, направленные на раскол общества», — подчеркнул Мартин Пфистер. А расколотое общество, отметил он, становится уязвимее и теряет способность эффективно реагировать на внешние угрозы.
Читайте также:
Показать больше
Швейцарские политики и знаменитости против SRG-инициативы
Показать больше
Что такое законодательная инициатива «200 франков достаточно»?
В качестве основных источников ложной или искажённой информации он назвал российские медиаплатформы, такие как Pravda и Russia Today, а также соцсети X (бывший Twitter) и мессенджер Telegram. В частности, в мае 2025 года пророссийские акторы распространили в сети видеоролик, снятый в Женеве и вырванный из контекста. Кадры были представлены как доказательство того, что Швейцария якобы «погружается в хаос» и отказывается от своей нейтральности. Видео быстро набрало более двух миллионов просмотров.
Показать больше
Безопасность Швейцарии и роль средств массовой информации
«Мы должны сделать всё возможное, чтобы быть готовы к информационной войне», — заявил глава Минобороны. При этом, добавил он, демократическое общество Швейцарии сталкивается с дилеммой: оно не может отвечать на пропаганду государственной цензурой или контрпропагандой. «Вместо этого страна делает ставку на медиаграмотность граждан — их способность критически воспринимать информацию и отличать факты от манипуляций. Это часть швейцарской культуры, и мы хотим её сохранить», — подчеркнул министр обороны.
Мартин Пфистер также отметил, что ответственность за защиту общества от дезинформации лежит не только на отдельных людях, но и на государственных институтах, гражданском обществе и самих СМИ. Ключевую роль в этом играет образование, которое должно развивать у граждан способность к критическому мышлению и осознанному потреблению информации. При этом журналистика, подчеркнул он, должна оставаться свободной и независимой.
С этой позицией согласен и главный редактор частного медиахолдинга CH Media Патрик Мюллер: «Проблема серьёзна и с развитием искусственного интеллекта она станет ещё серьёзнее». По его словам, ИИ упрощает создание фальшивых новостей, делает манипуляции более изощрёнными и убедительными. Это требует от журналистов ещё более тщательной проверки фактов, контекстуализации и систематического опровержения ложных утверждений.
Читайте также:
Показать больше
Издатели франкоязычной Швейцарии подписали соглашение с SRG
Исследователь медиа из Цюрихского университета Марк Айзенеггер также подтверждает: «Опросы показывают, что многие жители Швейцарии обеспокоены распространением дезинформации». Тем не менее, по его словам, швейцарское общество остаётся значительно менее восприимчивым к пропаганде, чем население многих других стран.
Это объясняется стабильной медиасистемой, сочетающей сильное общественное вещание и высококачественные частные СМИ. Кроме того, небольшие масштабы страны способствуют большей социальной прозрачности: люди чаще знают, кто именно распространяет ту или иную информацию. В одном участники конференции были единодушны: без свободных, независимых и заслуживающих доверия СМИ противостоять дезинформации невозможно.
Показать больше
СМИ Швейцарии: «стратегический аналитик» Жак Бод под санкциями ЕС
Показать больше
Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации
Показать больше
Наша рассылка по теме Политика
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.