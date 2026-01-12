Минобороны Швейцарии подчеркнул роль СМИ в борьбе с дезинформацией

Федеральный советник (министр) Мартин Пфистер (в центре) на ежегодной традиционной конференции Dreikönigstagung, организованной Швейцарской ассоциацией СМИ (Swiss Media Association). Основными темами конференции стали фейковые новости и кампании по дезинформации. Keystone/Gaëtan Bally

«Дезинформация распространяется быстрее, чем успевают поступать официальные разъяснения, и это делает её особенно опасной. В условиях нарастающих глобальных угроз свободные и заслуживающие доверия средства массовой информации становятся ключевым инструментом противодействия иностранной пропаганде и манипуляциям».

4 минут

С таким заявлением 8 января 2026 года выступил министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер на традиционной конференции DreikönigstagungВнешняя ссылка, организуемой каждый год Швейцарской ассоциацией СМИ (Swiss Media Association). По его словам, Швейцария всё чаще становится мишенью зарубежных дезинформационных кампаний и объектом попыток влияния на общественное мнение. «Против Швейцарии организуются активные мероприятия, направленные на раскол общества», — подчеркнул Мартин Пфистер. А расколотое общество, отметил он, становится уязвимее и теряет способность эффективно реагировать на внешние угрозы.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцарские политики и знаменитости против SRG-инициативы Этот контент был опубликован на Швейцарские общественные деятели предупреждают об опасности инициативы, предлагающей «уполовинить» финансирование ТРК SRG. Читать далее Швейцарские политики и знаменитости против SRG-инициативы

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Что такое законодательная инициатива «200 франков достаточно»? Этот контент был опубликован на Эта инициатива является одним из четырёх законопроектов, по которым граждане Швейцарии будут голосовать на референдуме 8 марта 2026 года. Читать далее Что такое законодательная инициатива «200 франков достаточно»?

В качестве основных источников ложной или искажённой информации он назвал российские медиаплатформы, такие как Pravda и Russia Today, а также соцсети X (бывший Twitter) и мессенджер Telegram. В частности, в мае 2025 года пророссийские акторы распространили в сети видеоролик, снятый в Женеве и вырванный из контекста. Кадры были представлены как доказательство того, что Швейцария якобы «погружается в хаос» и отказывается от своей нейтральности. Видео быстро набрало более двух миллионов просмотров.

Показать больше

Мнение Показать больше Информационные войны Безопасность Швейцарии и роль средств массовой информации Этот контент был опубликован на Швейцария всё чаще становится мишенью зарубежных дезинформационных кампаний и объектом попыток влияния на общественное мнение. Читать далее Безопасность Швейцарии и роль средств массовой информации

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы быть готовы к информационной войне», — заявил глава Минобороны. При этом, добавил он, демократическое общество Швейцарии сталкивается с дилеммой: оно не может отвечать на пропаганду государственной цензурой или контрпропагандой. «Вместо этого страна делает ставку на медиаграмотность граждан — их способность критически воспринимать информацию и отличать факты от манипуляций. Это часть швейцарской культуры, и мы хотим её сохранить», — подчеркнул министр обороны.

Мартин Пфистер назвал в качестве основных источников ложной или искажённой информации российские медиаплатформы Pravda и Russia Today. Keystone/Gaetan Bally

Мартин Пфистер также отметил, что ответственность за защиту общества от дезинформации лежит не только на отдельных людях, но и на государственных институтах, гражданском обществе и самих СМИ. Ключевую роль в этом играет образование, которое должно развивать у граждан способность к критическому мышлению и осознанному потреблению информации. При этом журналистика, подчеркнул он, должна оставаться свободной и независимой.

С этой позицией согласен и главный редактор частного медиахолдинга CH Media Патрик Мюллер: «Проблема серьёзна и с развитием искусственного интеллекта она станет ещё серьёзнее». По его словам, ИИ упрощает создание фальшивых новостей, делает манипуляции более изощрёнными и убедительными. Это требует от журналистов ещё более тщательной проверки фактов, контекстуализации и систематического опровержения ложных утверждений.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Издатели франкоязычной Швейцарии подписали соглашение с SRG Этот контент был опубликован на Согласно договорённости, ТРК SRG SSR сократит объём своего онлайн-контента, а издатели обязуются выступить против инициативы «200 франков достаточно». Читать далее Издатели франкоязычной Швейцарии подписали соглашение с SRG

Исследователь медиа из Цюрихского университета Марк Айзенеггер также подтверждает: «Опросы показывают, что многие жители Швейцарии обеспокоены распространением дезинформации». Тем не менее, по его словам, швейцарское общество остаётся значительно менее восприимчивым к пропаганде, чем население многих других стран.

Это объясняется стабильной медиасистемой, сочетающей сильное общественное вещание и высококачественные частные СМИ. Кроме того, небольшие масштабы страны способствуют большей социальной прозрачности: люди чаще знают, кто именно распространяет ту или иную информацию. В одном участники конференции были единодушны: без свободных, независимых и заслуживающих доверия СМИ противостоять дезинформации невозможно.

Показать больше

Показать больше СМИ Швейцарии: «стратегический аналитик» Жак Бод под санкциями ЕС Этот контент был опубликован на О чем пишут швейцарские СМИ: угрозы гибридные и реальные, пропаганда и жизнь в полутьме в постоянном ожидании «прилёта». Читать далее СМИ Швейцарии: «стратегический аналитик» Жак Бод под санкциями ЕС

Показать больше

Показать больше Информационные войны Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации Этот контент был опубликован на Как Швейцария реагирует на угрозу гибридной войны, и каким опытом в этой сфере располагают Швеция, Франция и Великобритания? Читать далее Как Швейцария и другие страны противостоят дезинформации

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Наша рассылка по теме Политика Берн не столица Швейцарии, но все-таки ее политический центр: мнения, голосования и новые идеи в двух словах. Все, что тебе нужно знать о швейцарской политике, все в одной рассылке. Читать далее Наша рассылка по теме Политика

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch