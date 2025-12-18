Есть ли будущее у первого в Швейцарии «Медикомата»?

Андреас Бауманн (Andreas Baumann) убеждён, что в будущем «Медикомат» обязательно займёт своё достойное место в системе швейцарского здравоохранения. SRF / Alex Moser

«Медикомат» в городе Онзинген (Oensingen, кантон Золотурно) является пилотным проектом, тем не менее его создатели и авторы этой идеи рассчитывали на куда больший эффект.

Представьте, что вас внезапно одолевает сильная головная боль. Одна таблетка обезболивающего быстро помогла бы почувствовать себя лучше, но домашняя аптечка пуста, а ближайшая аптека закрывается уже через пять минут. С такими ситуациями Марион Чан (Marion Tschan), сотрудница медцентра Gesundheitszentrum Vitasphère в Онзингене (Oensingen, кантон Золотурн), сталкивается часто:

В подвале медицинского центра робот готовит лекарства для выдачи. SRF / Alex Moser

«Если кто-то, например, заказывает у нас по телефону обезболивающее, то я могу заранее зарядить „Медикомат“ так, чтобы лекарство можно было забрать и после того, как Центр закроется». После звонка заказ передаётся на нижний этаж Медицинского центра, где установлена полностью автоматизированная система. Робот ищет нужную упаковку и направляет ее наверх, к Марион Чан, которая вручную проверяет, всё ли верно: правильный ли выбран препарат, каковы его дозировка и количество.

Все препараты, предназначенные для «Медикомата», проходят проверку персоналом — например Марион Чан (Marion Tschan). SRF / Alex Moser

Если всё в порядке, то система передаёт лекарство дальше в «Медикомат», который внешне напоминает банкомат и стоит у входа в Центр уже три года. Идея такая же, только банкомат выдает банкноты, а «Медикомат» лекарства. Как? Пациент получает QR-код, по которому он может забрать препарат даже после закрытия Центра. Таким же образом можно получать и рецептурные лекарства, но только в том случае, если рецепт заранее проверен сотрудниками Центра. Поэтому «Медикомат» все-таки работает не совсем так, как, например, функционирует вендинговый автомат с напитками и шоколадками, в котором можно круглые сутки приобрести любой продукт из наличествующего в ассортименте.

Единственный в своем роде

«Медикомат» в Онзингене — первый и пока единственный в своём роде автомат в Швейцарии. Идею проекта разработал Андреас Бауманн (Andreas Baumann), председатель совета директоров Медцентра Gesundheitszentrum Vitasphère. «Я подумал: если существует банкомат, то значит, по такому же принципу должен быть возможен и «медикомат». Концепция возникла во время пандемии, тогда устройство оказалось особенно полезным: нужно ведь было соблюдать дистанцию и по возможности ограничивать прямой контакт сотрудников Центра с клиентами».

«Медикомат» в городе Онзинген (Oensingen) является пилотным проектом, тем не менее его создатели и авторы этой идеи рассчитывали на куда больший эффект. SRF / Alex Moser

Но с тех пор многое изменилось. «Если люди видят приветливое лицо за стойкой Центра, то они предпочитают пойти к нему, а не к автомату. Так что сегодня «Медикомат» востребован куда меньше, чем мы тогда предполагали. Сейчас таким образом лекарства получают только около 10% клиентов Центра, при этом стоимость всей системы вместе с роботом, по словам Андреаса Бауманна, находится «в среднем шестизначном диапазоне».

Можно ли считать «Медикомат» провальной инвестицией?

Андреас Бауманн с этим не согласен и уверен, что в будущем автоматизированная выдача лекарств займёт своё подобающее место в рамках всей швейцарской системы здравоохранения. «Вопрос в том, сможем ли мы, используя искусственный интеллект, сделать следующий шаг и устроить все так, чтобы сверка заказа и рецепта происходила автоматически». А пока сотрудники Центра могут за свое рабочее место не волноваться. Они, как и раньше, продолжают вручную проверять рецепты и готовить лекарства для «Медикомата». Тем не менее это устройство уже сегодня показывает, что автоматическая выдача медикаментов перешла из сферы идей в область реальности.

