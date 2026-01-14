Видеоигра Herdling и поэзия альпийских ландшафтов
Цюрихская студия Okomotive в своей новой игре предлагает взять на себя роль пастуха, которому предстоит провести стадо фантастических существ через живописные, но порой опасные альпийские долины и перевалы.
В Herdling игрок отправляется в загадочное путешествие, смысл которого открывается ему лишь постепенно — шаг за шагом. Авторы таким образом развивают идеи своего предыдущего проекта FAR: Lone Sails, где игрок управлял гигантским локомотивом, движущимся сквозь постапокалиптический мир.
Главный герой Herdling просыпается в покинутом городе и впервые видит каликорна (Calicorn) — наполовину корову, наполовину мифическое животное, покрытое густой шерстью и с двумя длинными закрученными рогами. Каликорна можно кормить и гладить, ему даже можно дать имя. Однако сама суть игры — не просто забота о каком-то одном существе, а постепенное превращение в опытного пастуха, способного вывести целое стадо подобных созданий из города в горы.
С первых минут игры, после короткого вступления, город исчезает, уступая место просторным, залитым светом пейзажам. На фоне величественных гор перед глазами игрока возникают продуваемые ветрами равнины, альпийские луга и извилистые реки. Студия OkomotiveВнешняя ссылка вновь демонстрирует весь масштаб своего художественного таланта — прежде всего благодаря выразительной «кинематографической» работе камеры, чередующей живые крупные планы и панорамы, напоминающие живописные полотна.
Путешествию, вроде бы, ничто не мешает: в игре нет привычных сражений или испытаний, есть лишь отдельные загадки-головоломки, органично встроенные в окружающую игрока среду. При этом игра мотивирует к созерцанию и обретению внутреннего покоя. Каждый шаг сопровождается интерактивным саундтреком, который реагирует на движение стада и создаёт ощущение единства пространства и звука.
Помимо визуальной выразительности и утончённой эстетики, игра Herdling поражает оригинальной логикой взаимодействия с персонажами и окружающим миром. Игрок должен предугадывать поведение животных, управляя стадом: шаг вправо заставляет стадо двигаться влево — и наоборот. А если привести животных на поле с голубыми цветами, всё стадо переходит в галоп.
Сочетание интуитивной простоты и визуальной элегантности позволило Okomotive — небольшой цюрихской студии — закрепить свои позиции в качестве одного из самых узнаваемых и востребованных в Швейцарии создателей оригинальных видеоигр.
