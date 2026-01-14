Видеоигра Herdling и поэзия альпийских ландшафтов

Цюрихская студия Okomotive в своей новой игре предлагает взять на себя роль пастуха, которому предстоит провести стадо фантастических существ через живописные, но порой опасные альпийские долины и перевалы. Okomotive

Цюрихская студия Okomotive в своей новой игре предлагает взять на себя роль пастуха, которому предстоит провести стадо фантастических существ через живописные, но порой опасные альпийские долины и перевалы.

Стефан Лорансo (Stéphane Laurenceau), телеканал RTS / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках Deutsch de «Herdling», die Poesie der Alpen als Videospiel Читать далее «Herdling», die Poesie der Alpen als Videospiel

Français fr «Herdling», la poésie des alpages version jeu vidéo Оригинал Читать далее «Herdling», la poésie des alpages version jeu vidéo

В Herdling игрок отправляется в загадочное путешествие, смысл которого открывается ему лишь постепенно — шаг за шагом. Авторы таким образом развивают идеи своего предыдущего проекта FAR: Lone Sails, где игрок управлял гигантским локомотивом, движущимся сквозь постапокалиптический мир.

Главный герой Herdling просыпается в покинутом городе и впервые видит каликорна (Calicorn) — наполовину корову, наполовину мифическое животное, покрытое густой шерстью и с двумя длинными закрученными рогами. Каликорна можно кормить и гладить, ему даже можно дать имя. Однако сама суть игры — не просто забота о каком-то одном существе, а постепенное превращение в опытного пастуха, способного вывести целое стадо подобных созданий из города в горы.

Трейлер инры Herdling:

Внешний контент

С первых минут игры, после короткого вступления, город исчезает, уступая место просторным, залитым светом пейзажам. На фоне величественных гор перед глазами игрока возникают продуваемые ветрами равнины, альпийские луга и извилистые реки. Студия OkomotiveВнешняя ссылка вновь демонстрирует весь масштаб своего художественного таланта — прежде всего благодаря выразительной «кинематографической» работе камеры, чередующей живые крупные планы и панорамы, напоминающие живописные полотна.

Путешествию, вроде бы, ничто не мешает: в игре нет привычных сражений или испытаний, есть лишь отдельные загадки-головоломки, органично встроенные в окружающую игрока среду. При этом игра мотивирует к созерцанию и обретению внутреннего покоя. Каждый шаг сопровождается интерактивным саундтреком, который реагирует на движение стада и создаёт ощущение единства пространства и звука.

Помимо визуальной выразительности и утончённой эстетики, игра Herdling поражает оригинальной логикой взаимодействия с персонажами и окружающим миром. Okomotive

Игрок должен предугадывать поведение животных, управляя стадом: шаг вправо заставляет стадо двигаться влево — и наоборот. А если привести животных на поле с голубыми цветами, всё стадо переходит в галоп.

Сочетание интуитивной простоты и визуальной элегантности позволило Okomotive — небольшой цюрихской студии — закрепить свои позиции в качестве одного из самых узнаваемых и востребованных в Швейцарии создателей оригинальных видеоигр.

