Преступники отмывают деньги, превращая доверчивых людей в пособников
С помощью на редкость изощрённых приёмов мошенники заставляют ничего не подозревающих людей открывать банковские счета, превращая их в итоге в невольных соучастников схем по отмыванию денег. Особенно же печален тот факт, что потом именно на жертв и обрушиваются все возможные негативные последствия.
«Я думала, что наконец-то нашла отличную работу. А на деле меня просто использовали», — рассказывает нам молодая студентка Лиза (имя изменено). Лиза стала жертвой коварной схемы, в рамках которой она сама открыл банковский счет, впоследствии использованный для отмывания денег. А сама она даже и не подозревала, что участвует в преступной операции. По данным немецкой телепередачи Wiso, выходящей на телеканале ZDF, подобные случаи сегодня широко распространены в Германии.
Но схожие схемы все чаще проворачиваются и в Швейцарии. Правоохранительные органы Конфедерации называют этот вид мошенничества «ловушкой для тестировщика мобильных приложений» (App-Tester-Falle). Потенциальных жертв привлекают убедительно составленными объявлениями о работе, чаще всего речь идёт о подработках на дому. В случае Лизы это была вакансия «ассистентки по оценке цифровых программ-приложений».
Вместо тестирования — реальный банковский счет
Механизм обмана был выстроен очень грамотно. Лиза была уверена, что тестирует процесс верификации банковских приложений, цифровую процедуру, используемую обычно для открытия банковского счёта в режиме онлайн. Однако на деле она действительно открывала реальные счета, зарегистрированные на её имя. Все необходимые данные, личная информация, копия удостоверения личности и так далее, уже были в руках злоумышленников с момента её отклика на эту так называемую вакансию.
Обман вскрылся случайно, когда Лиза написала сообщение в WhatsApp с вопросом о том, когда ей перечислят обещанную зарплату. Ответ она получила одновременно вежливый и шокирующий: «Извините, что я использовал вас для открытия фиктивных счетов. Не вините себя — всё было организовано на очень высоком уровне, у вас не было шансов».
Зачем преступникам швейцарские счета?
Мартин Бадер (Martin Bader), эксперт по киберпреступности и сотрудник Кантональной полиции Берна (Kantonspolizei Bern), поясняет: такие счета необходимы для отмывания денег, полученных мошенническим путём — например, через торговые платформы Tutti, Ricardo или Facebook Marketplace.
«Преступники стараются замести следы и не быть напрямую связанными с живыми деньгами. А швейцарский счёт, особенно со швейцарским номером IBAN, по-прежнему воспринимается всеми как надёжный номер — он сразу внушает доверие», — отмечает Мартин Бадер. Схема, в рамках которых так называемых «денежных мулов» (Money Mules) используют «втёмную», отнюдь не нова.
Классическая схема всегда выглядела так: владельцу счета предлагают вознаграждение за использование его банковского аккаунта с целью перевода денежных средств. На деле же это и есть элемент схемы по отмыванию денег. В последние годы, однако, эта схема, что называется, примелькалась, поэтому мошенники начали искать новые варианты «сравнительно честного отъема денег».
Кто виноват?
Мартин Бадер обращает внимание на широко в последнее время распространённую в Швейцарии разновидность такого мошенничества — так называемый «кредитный обман схему» (Kredit-Masche). Её жертвами становятся люди, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации. Им обещают срочный кредит на очень выгодных условиях. Чтобы получить его, нужно пройти «регистрацию» или «отбор» — то есть открыть счёт и передать доступ к нему неким «кураторам» или «работодателям».
Особенно печален тот факт, что потом именно на жертв и обрушиваются все возможные негативные, в том числе юридические последствия. Ведь формально на основе их счетов действительно были организованы нелегальные финансовые операции, и именно они в итоге и становятся первыми фигурантами соответствующих уголовных дел. «Такие случаи происходят регулярно. Обычно всё заканчивается записью в „реестре уголовных наказаний“ и условным денежным штрафом», — говорит Мартин Бадер. Но в Швейцарии и этого достаточно для того, чтобы надолго получить общественную «черную метку».
Национальная служба cybercrimepolice.ch, координирующая борьбу с киберпреступностью в Швейцарии, регулярно предупреждает о подобных схемах, включая и упомянутый «кредитный трюк». Что же советуют правоохранительные органы? Никогда не передавайте третьим лицам данные своих банковских счетов или доступ к ним. Будьте особенно осторожны с предложениями взять «выгодный» кредит, особенно когда кредитор «великодушно» отказывается от проверки вашей платёжеспособности. Обращайте особое внимание на официальные предупреждения, поступающие от вашего банка. При любых подозрениях и проблемах обращайтесь на сайт cybercrimepolice.chВнешняя ссылка
