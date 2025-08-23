Как Швейцария изменила культуру потребления кофе

Это, пожалуй, не тот продукт, который первым приходит на ум при слове «Швейцария». И всё же с кофе у этой страны — давняя и прочная связь. Keystone / Christian Beutler

От растворимого порошка до капсульной машины — именно швейцарские изобретатели кардинально повлияли на то, как человечество готовит и употребляет один из самых любимых им напитков.

5 минут

Швейцария во всём мире славится своими шоколадом и сыром. Однако мало кто знает, что изобретатели из этой страны прославились и в совершенно другой области — в сфере кофе. Хотя Швейцария сама не выращивает кофейные зёрна, но изобретения, появившиеся здесь, полностью изменили привычки миллионов людей, которые ежедневно наслаждаются чашкой бодрящего напитка.

Эспрессо не только в ресторане

Возможность приготовить его одним нажатием кнопки сразу после пробуждения мы обязаны швейцарскому инженеру Артуру Шмеду (Arthur Schmed). Первая в мире эспрессо-машина появилась ещё в 1884 году — её создал туринский предприниматель Анджело Мориондо (Angelo Moriondo, 1851–1914) специально для ресторанов и отелей. До 1970-х годов такие машины использовались исключительно в барах и гостиницах. Но у Артура Шмеда было иное видение: он хотел сделать эту технологию доступной людям и в домашних условиях.

Показать больше

Показать больше Швейцария – мировой лидер торговли кофе Этот контент был опубликован на Мало кто знает об этом, но Швейцария экспортирует кофе больше, чем шоколада и сыра вместе взятых! Подробности в нашем материале. Читать далее Швейцария – мировой лидер торговли кофе

Как всегда, в гараже в Цюрихе, он вместе с инженером, специалистом по аэродинамике, Серджо Заппеллой (Sergio Zappella) разработал первый прототип автоматической кофемашины для домашнего использования. В течение нескольких лет они безуспешно искали своему изобретению финансирование, пока наконец не получили поддержку от швейцарской компании Solis, известного производителя бытовой техники.

В 1981 году Артур Шмед и Серджо Заппелла основали фирму Saeco (сокращение от Sergio, Arthur and Company). А в 1985 году совместно с Solis они вывели на рынок первую в мире автоматическую эспрессо-машину для дома и семьи. Хотя на самом деле история «кофе по-швейцарски» началась гораздо раньше. Взгляд в историю.

Кофе растворимый

После краха на фондовой бирже в Нью-Йорке в 1929 году Бразилия столкнулась с огромным объемом кофейных зёрен, которые никто не покупал. В итоге чтобы хоть как-то оживить свою кофейную индустрию Бразильский институт кофе обратился к швейцарской компании Nestlé с предложением найти способ переработки этих избыточных запасов в быстрорастворимый продукт.

Показать больше

Показать больше Ваш любимый кофе, скорее всего, сварен швейцарской кофемашиной Этот контент был опубликован на Как Швейцария стала мировым лидером в области производства промышленных и бытовых кофемашин? Наш взгляд в историю и современность. Читать далее Ваш любимый кофе, скорее всего, сварен швейцарской кофемашиной

На тот момент на рынке уже существовали кофейные порошки с кофеином, но они не обладали характерным ароматом и вкусом настоящего напитка. Несколько лет Nestlé безуспешно пыталась решить эту задачу и в итоге закрыла проект. Однако химик этой компании Макс Моргенталер (Max Morgenthaler, 1901–1980) не сдался. Он продолжил эксперименты у себя дома на кухне.

Именно там он открыл формулу успеха: благодаря точно рассчитанному количеству углеводов ему удалось сохранить аромат настоящих кофейных зёрен даже во время процесса растворения (солюбилизацииВнешняя ссылка). Компания Nestlé включила его разработку в портфолио своей продукции и спустя несколько лет на рынок вышел Nescafé, а уже через два года новый продукт продавался в тридцати странах и стал глобальным брендом.

Триумф кофейных капсул

Следующая волна инноваций пришлась на середину 1970-х. Супруга-итальянка молодого инженера Эрика Фавра (Éric Favre), только что начавшего работать в Nestlé, бросила ему вызов: «Докажи, что даже швейцарец может приготовить настоящий эспрессо». Вызов был принят. Посетив вместе с женой римское кафе Sant’Eustachio, он заметил, что бариста там не просто запускал кофе-машину с постоянным давлением, но в несколько приёмов нажимал на рычаг, заставляя воду проходить через молотый кофе импульсами.

Такой «рывковый» режим, по его мнению, приводил к более эффективному насыщению кофе кислородом, что делало вкус богаче, а аромат — более стойким. Вернувшись в Швейцарию, Эрик Фавр начал работу над капсулой с герметичным уплотнением и воздухом внутри, способной воссоздавать эффект итальянской кофе-машины. Так он создал прототип, обеспечивавший плотную, стойкую пенку — и это стало основой будущего бренда Nespresso. Компания Nestlé, опять же, как всегда, поначалу не проявила никакого интереса к этой инновации и предпочла сосредоточиться на уже успешной линейке растворимого кофе.

Из архива телеканала RSI, проверьте свой итальянский:

Внешний контент

Капсулы Nespresso вышли на рынок только в 1986 году, а коммерческий успех пришёл к ним ещё несколько лет спустя. Но в итоге все эти швейцарские изобретения и разработки радикально изменили культуру приготовления кофе — они сделали качественный эспрессо доступным каждому, автоматизировали процесс и полностью преобразили рынок кофе. Сегодня, нажимая кнопку кофемашины или открывая упаковку кофейных капсул, миллионы людей по всему миру ежедневно пользуются результатами швейцарской инженерной мысли — даже не осознавая этого.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Демография Швейцарские круассаны не всегда выпекаются в Швейцарии Этот контент был опубликован на С 1 февраля 2025 года в отношении всех хлебобулочных изделий должна быть указана страна-производитель. Как эта норма реализуется на практике? Читать далее Швейцарские круассаны не всегда выпекаются в Швейцарии

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch