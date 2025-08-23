The Swiss voice in the world since 1935
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Лучшее из контента SRG

Как Швейцария изменила культуру потребления кофе

Это, пожалуй, не тот продукт, который первым приходит на ум при слове «Швейцария». И всё же с кофе у этой страны — давняя и прочная связь. Keystone / Christian Beutler.
Это, пожалуй, не тот продукт, который первым приходит на ум при слове «Швейцария». И всё же с кофе у этой страны — давняя и прочная связь. Keystone / Christian Beutler

От растворимого порошка до капсульной машины — именно швейцарские изобретатели кардинально повлияли на то, как человечество готовит и употребляет один из самых любимых им напитков.

Этот контент был опубликован на
5 минут
Патриция Реннис (Patrizia Rennis), тепеканал RSI / портал SWI

Швейцария во всём мире славится своими шоколадом и сыром. Однако мало кто знает, что изобретатели из этой страны прославились и в совершенно другой области — в сфере кофе. Хотя Швейцария сама не выращивает кофейные зёрна, но изобретения, появившиеся здесь, полностью изменили привычки миллионов людей, которые ежедневно наслаждаются чашкой бодрящего напитка.

Эспрессо не только в ресторане

Возможность приготовить его одним нажатием кнопки сразу после пробуждения мы обязаны швейцарскому инженеру Артуру Шмеду (Arthur Schmed). Первая в мире эспрессо-машина появилась ещё в 1884 году — её создал туринский предприниматель Анджело Мориондо (Angelo Moriondo, 1851–1914) специально для ресторанов и отелей. До 1970-х годов такие машины использовались исключительно в барах и гостиницах. Но у Артура Шмеда было иное видение: он хотел сделать эту технологию доступной людям и в домашних условиях.

Показать больше
Двое сотрудников за столом в лаборатории

Показать больше

Швейцария – мировой лидер торговли кофе

Этот контент был опубликован на Мало кто знает об этом, но Швейцария экспортирует кофе больше, чем шоколада и сыра вместе взятых! Подробности в нашем материале.

Читать далее Швейцария – мировой лидер торговли кофе

Как всегда, в гараже в Цюрихе, он вместе с инженером, специалистом по аэродинамике, Серджо Заппеллой (Sergio Zappella) разработал первый прототип автоматической кофемашины для домашнего использования. В течение нескольких лет они безуспешно искали своему изобретению финансирование, пока наконец не получили поддержку от швейцарской компании Solis, известного производителя бытовой техники.

В 1981 году Артур Шмед и Серджо Заппелла основали фирму Saeco (сокращение от Sergio, Arthur and Company). А в 1985 году совместно с Solis они вывели на рынок первую в мире автоматическую эспрессо-машину для дома и семьи. Хотя на самом деле история «кофе по-швейцарски» началась гораздо раньше. Взгляд в историю.

Кофе растворимый

После краха на фондовой бирже в Нью-Йорке в 1929 году Бразилия столкнулась с огромным объемом кофейных зёрен, которые никто не покупал. В итоге чтобы хоть как-то оживить свою кофейную индустрию Бразильский институт кофе обратился к швейцарской компании Nestlé с предложением найти способ переработки этих избыточных запасов в быстрорастворимый продукт.

Показать больше
кофейные зерна в кофемашине офиса открытой планировки, сфотографировано в воскресенье, 22 октября 2023 года, в Берне.

Показать больше

Ваш любимый кофе, скорее всего, сварен швейцарской кофемашиной

Этот контент был опубликован на Как Швейцария стала мировым лидером в области производства промышленных и бытовых кофемашин? Наш взгляд в историю и современность.

Читать далее Ваш любимый кофе, скорее всего, сварен швейцарской кофемашиной

На тот момент на рынке уже существовали кофейные порошки с кофеином, но они не обладали характерным ароматом и вкусом настоящего напитка. Несколько лет Nestlé безуспешно пыталась решить эту задачу и в итоге закрыла проект. Однако химик этой компании Макс Моргенталер (Max Morgenthaler, 1901–1980) не сдался. Он продолжил эксперименты у себя дома на кухне.

Именно там он открыл формулу успеха: благодаря точно рассчитанному количеству углеводов ему удалось сохранить аромат настоящих кофейных зёрен даже во время процесса растворения (солюбилизацииВнешняя ссылка). Компания Nestlé включила его разработку в портфолио своей продукции и спустя несколько лет на рынок вышел Nescafé, а уже через два года новый продукт продавался в тридцати странах и стал глобальным брендом.

Триумф кофейных капсул

Следующая волна инноваций пришлась на середину 1970-х. Супруга-итальянка молодого инженера Эрика Фавра (Éric Favre), только что начавшего работать в Nestlé, бросила ему вызов: «Докажи, что даже швейцарец может приготовить настоящий эспрессо». Вызов был принят. Посетив вместе с женой римское кафе Sant’Eustachio, он заметил, что бариста там не просто запускал кофе-машину с постоянным давлением, но в несколько приёмов нажимал на рычаг, заставляя воду проходить через молотый кофе импульсами.

Такой «рывковый» режим, по его мнению, приводил к более эффективному насыщению кофе кислородом, что делало вкус богаче, а аромат — более стойким. Вернувшись в Швейцарию, Эрик Фавр начал работу над капсулой с герметичным уплотнением и воздухом внутри, способной воссоздавать эффект итальянской кофе-машины. Так он создал прототип, обеспечивавший плотную, стойкую пенку — и это стало основой будущего бренда Nespresso. Компания Nestlé, опять же, как всегда, поначалу не проявила никакого интереса к этой инновации и предпочла сосредоточиться на уже успешной линейке растворимого кофе.

Из архива телеканала RSI, проверьте свой итальянский:

Внешний контент

Капсулы Nespresso вышли на рынок только в 1986 году, а коммерческий успех пришёл к ним ещё несколько лет спустя. Но в итоге все эти швейцарские изобретения и разработки радикально изменили культуру приготовления кофе — они сделали качественный эспрессо доступным каждому, автоматизировали процесс и полностью преобразили рынок кофе. Сегодня, нажимая кнопку кофемашины или открывая упаковку кофейных капсул, миллионы людей по всему миру ежедневно пользуются результатами швейцарской инженерной мысли — даже не осознавая этого.

Читайте также:

Показать больше
После одногодичного переходного периода в Швейцарии начали действовать более строгие правила декларирования происхождения хлебобулочных изделий. Они обязательны для всех предприятий розничной торговли, продающих данный вид продукции, включая рестораны и отели. Keystone / Steffen Schmidt.

Показать больше

Демография

Швейцарские круассаны не всегда выпекаются в Швейцарии

Этот контент был опубликован на С 1 февраля 2025 года в отношении всех хлебобулочных изделий должна быть указана страна-производитель. Как эта норма реализуется на практике?

Читать далее Швейцарские круассаны не всегда выпекаются в Швейцарии

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Патрисия Ислас

Как ваша страна реагирует на природные катастрофы?

Как системы раннего предупреждения, спасатели и власти действуют в вашей стране? Что работает, а что — нет?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Отметки «мне нравится»
2 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
22 Отметки «мне нравится»
17 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
65 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Кондитер Аристид Люминати (Aristide Luminati, 1880–1967) в г. Госпорт (Gosport), Англия, с тортом, который он приготовил для своего выпускного экзамена в качестве дипломной работы.

Показать больше

Швейцарские кафе в Западной Европе: удачный бизнес и либеральная культура

Этот контент был опубликован на Эти заведения предлагали не только кулинарные новинки, они стали питательной средой для развития и распространения новых идей и культурных тенденций.

Читать далее Швейцарские кафе в Западной Европе: удачный бизнес и либеральная культура
tasse de café

Показать больше

Стоимость чашки швейцарского кофе снова увеличится

Этот контент был опубликован на Как ожидается, в следующем 2024 году цена чашки кофе в Швейцарии вырастет на целых 15%. Каковы причины?

Читать далее Стоимость чашки швейцарского кофе снова увеличится
nespresso boxes

Показать больше

Nespresso выпустит компостируемые кофейные капсулы

Этот контент был опубликован на Швейцарский кофейный бренд Nespresso планирует в следующем 2023 году опробовать на рынке Швейцарии и Франции бумажные компостируемые капсулы.

Читать далее Nespresso выпустит компостируемые кофейные капсулы
container

Показать больше

На швейцарской фабрике Nespresso изъято полтонны кокаина

Этот контент был опубликован на Швейцарская полиция изъяла более 500 кг кокаина, спрятанного в контейнере, доставленном на фабрику Nespresso в городе Ромон из Бразилии.

Читать далее На швейцарской фабрике Nespresso изъято полтонны кокаина

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR