Международная Женева

Что ждёт Женеву Международную в 2026 году

Марко Рубио
Перспективы возможного мирного саммита в Женеве в 2026 году с участием президентов Украины и России — а это сценарий, о котором начали говорить некоторые европейские лидеры после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина — по-прежнему выглядят туманными, хотя... никогда не говори никогда. Keystone / Martial Trezzini

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и кризис доверия к многостороннему глобальному межгосударственному сотрудничеству серьёзно изменили, и отнюдь не к лучшему, атмосферу, в которой Женева Международная входит в 2026 год.

Этот контент был опубликован на
8 минут

Работаю в Женеве и освещаю деятельность ООН и других международных организаций. В центре моего внимания - гуманитарная помощь, права человека и миротворческая дипломатия. Я изучал бизнес и экономику в Лозаннском университете, а затем получил профессию журналиста и пришёл в SWI swissinfo.ch в 2021 году.

Слово «неопределённость», которое быстро превращается в очередную банальность, в самом деле стала основной характеристикой ситуации, в которой приходится работать международным организациям в Женеве. Тем не менее, даже на фоне всех перестроек, реструктуризаций, бюджетных секвестров и усиливающейся межгосударственной конкуренции за право именоваться «мировым центром глобальной дипломатии», вопрос о будущем международного порядка все еще во многом пока решается именно здесь, на берегах Женевского озера.

Хотя никто и не спорит: для базирующихся здесь международных организаций год 2025 стал во многом переломным. Беспрецедентное решение Соединённых Штатов, по сути, повернуться к Европе спиной, что нашло свое отражение в новой Внешнеполитической доктрине США, нанесло по Женеве серьезный удар. Соединённые Штаты на протяжении десятилетий играли в системе ООН ключевую роль — будучи крупнейшим финансовым донором и одним из главных политических игроков.

Но теперь Вашингтон, например, вышел из Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека — а обе эти структуры располагаются в Женеве. Параллельно начался демонтаж Агентства США по международному развитию (USAID). Этот шаг ударил не только по американской внешней политике, но и по всей глобальной системе гуманитарной помощи, значительная часть которой координируется именно из Женевы.

«Многосторонняя система глобальной дипломатии одновременно переживает финансовый и политический кризис. Некоторые специализированные агентства, особенно в гуманитарной сфере, получили пока лишь 40% своего финансирования», — подчеркнула недавно на конференции в Берне Анна Ифковиц Хорнер (Anna Ifkovits Horner), посол и заместитель Постоянного представителя Швейцарии при ООН. По её словам, ситуация стала критической, выходом могла бы стать диверсификация источников доходов, хотя в нынешнем геополитическом контексте это было бы едва ли осуществимо.

Коренная реформа ООН

В ответ на кризис генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (António Guterres) инициировал процесс глубокого реформирования ООН. Цель — повысить эффективность работы Организации Объединённых Наций и сократить непроизводительные издержки. Среди обсуждаемых мер — слияние агентств с похожим функционалом и перенос части рабочих мест из Женевы и Нью-Йорка в города с более низкой стоимостью жизни, такие как Найроби или Рим.

Под удар попали многие ключевые женевские структуры: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международная организация по миграции, Управление Верховного комиссара по правам человека, Международная организация труда, а также UNICEF и программа UNAIDS. Сотни сотрудников уже потеряли работу, другие готовятся к переезду. Судя по всему, эти процессы продолжатся и в 2026 году. Сторонники сохранения прежних позиций Женевы на международной дипломатической арене указывают на сильные стороны города: уникальную концентрацию экспертного потенциала, развитую инфраструктуру и политическую стабильность.

Они также напоминают о мерах поддержки, уже реализованные кантональными и федеральными властями Швейцарии, включая прямую финансовую помощь женевским международным организациям. Однако есть и фактор, повлиять на который гораздо сложнее: исключительно высокая стоимость жизни во втором по величине городе Швейцарии. Дополнительные сложности возникают и по причине укрепления швейцарского франка, который за последние годы подорожал по отношению к евро более чем на десять процентов.

Кто возглавит ООН после 2026 года?

Для Антониу Гутерриша 2026 год станет последним в качестве Генсека ООН. Он все еще твердо намерен продвигать реформы, однако он понимает, что делать это придётся в условиях заметного недовольства внутри самой системы ООН. Персонал женевских международных организаций жутко устал от постоянной неопределённости, увольнений и структурных перестроек. В 2025 году он уже выходил на беспрецедентные для международных институтов протесты и с высокой долей вероятностью в следующем году ситуация к лучшему не изменится. Таким образом, 2026 год станет годом, когда в ООН начнется гонка за право занять должность Генерального секретаря. Новый руководитель или руководительница должны будут вступить в должность в 2027 году.

В соответствии с действующим принципом географической ротации, кандидат или кандидатка должны будут представлять Латинскую Америку. Уже сейчас обсуждаются несколько имён, среди них заметен глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси (Rafael Grossi) и генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан (Rebeca Grynspan), одна из наиболее заметных в Женеве фигур. Мир меняется слишком быстро, а реформы ООН всё чаще выглядят как попытка сэкономить, а не как ответ на новые вызовы. Поэтому от кандидатов будут ждать прежде всего понимания того, зачем и для чего вообще нужна эта Организация в будущем.

Каково будущее гуманитарной помощи

Особенно тревожной остается финансовая ситуация в гуманитарной сфере. В 2025 году эта сфера получила лишь 13 из ожидавшихся 45 млрд долларов. Это самый низкий показатель начиная с 2016 года, при том, что глобальные потребности сегодня значительно выше, чем еще пять лет назад. Основная причина — решение западных стран в ситуации увеличения военных расходов и бюджетных ограничений сократить финансирование гуманитарной сферы. В декабре Управление ООН по координации гуманитарных вопросов объявило сбор средств на 2026 год.

Речь идёт «всего лишь» о 33 миллиардах долларов, необходимых для помощи примерно 135 млн человек, пострадавших по всему миру от войн, стихийных бедствий и эпидемий. Остаётся открытым вопрос, возможно ли в ближайшее время вообще добиться увеличения финансирования гуманитарной сферы. Многие гуманитарные организации возлагают свои надежды на новых доноров — на государства Персидского залива и Китай, а также на частный бизнес. Однако пока ничто не указывает на скорое улучшение ситуации.

Есть ли у Женевы будущее в качестве центра миротворчества?

Площадка для ключевых мирных переговоров — долгое время эта роль была значительной частью идентичности Женевы, однако за время после пандемии город начал постепенно сдавать свои позиции, такие города, как Доха, Стамбул и Каир стали его серьезными конкурентами. Тем не менее в 2025 году Женева частично вернула себе прежний статус. Здесь прошли, в частности, консультации между Киевом и Вашингтоном по американскому плану мирного урегулирования войны в Украине, хотя Россия, которая присоединения Швейцарии к санкциям ЕС, введенным после начала агрессии Москвы против Украины, заявила, что больше не считает Швейцарию нейтральной страной, участия в этих консультациях ожидаемо не принимала.

Перспективы возможного мирного саммита в Женеве в 2026 году с участием президентов Украины и России, а это сценарий, о котором начали говорить некоторые европейские лидеры после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже, по-прежнему выглядят туманными, хотя… Никогда не говори никогда. Швейцария станет в 2026 году страной-председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ, Россия все еще формально остается членом этой структуры, так что «столица миротворчества Женева», возможно, ещё не сказала своего последнего слова.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

