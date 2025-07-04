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Международная Женева

80 лет спустя: на что годится еще сегодня Устав ООН?

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд (Linda Thomas-Greenfield) демонстрирует копию Устава ООН во время заседания Совета Безопасности под председательством России, апрель 2023 года, Нью-Йорк. EPA / Justin Lane
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд (Linda Thomas-Greenfield) демонстрирует копию Устава ООН во время заседания Совета Безопасности под председательством России, апрель 2023 года, Нью-Йорк. EPA / Justin Lane Keystone

Россия продолжает своё вооружённое нападение на Украину, Израиль и Иран обстреливают друг друга ракетами, а тем временем один из ключевых документов современного международного права, Устав Организации Объединённых Наций, отмечает своё 80-летие. Но что именно содержится в этом документе? И соблюдается ли он вообще?

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Работаю в Женеве и освещаю деятельность ООН и других международных организаций. В центре моего внимания - гуманитарная помощь, права человека и миротворческая дипломатия. Я изучал бизнес и экономику в Лозаннском университете, а затем получил профессию журналиста и пришёл в SWI swissinfo.ch в 2021 году.

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Ровно 80 лет назад был принят Устав Организации Объединённых НацийВнешняя ссылка. Сегодня его чаще всего вспоминают в новостях как документ, принципы которого нарушаются в результате ракетного удара, вторжения или аннексии. Но что же на самом деле осталось от этого текста? Пять ключевых вопросов — и столько же ответов.

Что такое Устав Организации Объединённых Наций?

Учредительный документ ООН был подписан вскоре после окончания Второй мировой войны 26 июня 1945 года в Сан-Франциско представителями 50 государств. В силу он вступил 24 октября того же года. Устав ООН является основой современного международного права, он закрепляет его ключевые принципы. Среди них: суверенитет государств, юридическое равенство наций, запрет на применение силы (за исключением самообороны или применения силы на основе решений Совета Безопасности), уважение прав человека и развитие международного сотрудничества.

По своей правовой природе Устав выполняет роль своеобразной «конституции» международной системы многосторонней дипломатии. Это обязательный международный договор, который каждое государство обязуется соблюдать при вступлении в ООН. Текст состоит из 111 статей, сгруппированных в 19 глав. Устав также стал основой для последующих исторических документов, включая Всеобщую декларацию прав человека 1948 годаВнешняя ссылка и, в более недавний период, Пакт во имя будущего (Pact for the Future 2024), призванный укрепитьВнешняя ссылка многостороннее сотрудничество и дать ответ на современные глобальные вызовы.

Какова главная цель Устава?

Основной задачей Устава является обеспечение международного мира и безопасности. Первостепенная ответственность за это возложена на Совет Безопасности, в состав которого входят пять постоянных членов: Китай, США, Франция, Великобритания и Россия. Однако сегодня, когда число вооружённых конфликтов в мире достигло рекордных показателей, говорить о каком-то успехе в решении этой задачи очень сложно.

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Подписание Устава Организации Объединённых Наций в Сан-Франциско, 26 июня 1945 года.

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ООН 80 лет спустя: что осталось от былых идеалов?

Этот контент был опубликован на В Европе снова идёт полномасштабная война, а экстремизм и популизм ставят под вопрос международные институты, возникшие после мировой войны.

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«Учитывая одностороннее применение силы со стороны России, США и Израиля, трудно не прийти к пессимистичным выводам относительно нынешнего состояния дел в области международной безопасности», — отмечает профессор Женевского института международных исследований (Graduate Institute of International and Development Studies) Винсент Шетей (Vincent Chetail).

В то же время, подчёркивает эксперт, в сфере технического сотрудничества было достигнуто немало не очень заметных, но от того не менее значимых успехов. Речь идёт о сотрудничестве в таких сферах, как здравоохранение, телекоммуникации или метеорология. Эта работа ведётся профильными учреждениями системы ООН, большинство которых базируется в Женеве.

Устав ООН сегодня нарушается чаще, чем в прошлом – так ли это?

Если судить по новостям — будь то недавние удары Израиля и США по Ирану или продолжающаяся агрессия России против Украины — может и в самом деле сложиться впечатление, что нормы Устава ООН сегодня соблюдаются в меньшей степени, чем раньше. Однако, как отмечает Винсент Шетей, подобные нарушения, допускаемые так называемыми «великими державами», имеют долгую историю. Среди приводимых им примеров — война в КорееВнешняя ссылка, которая началась в 1950 году, война во Вьетнаме, вторжение СССР в Афганистан в 1979 году или война в Ираке 2003 года, начатая США и их союзниками.

Отличие сегодняшнего периода — в большей медийной видимости этих нарушений благодаря социальным сетям и более высокому уровню правового сознания общественности. По словам Винсента Шетея, всё чаще складывается тревожное впечатление, что «сильные государства» нарушают нормы международного права, даже не предпринимая попыток создать хотя бы видимость юридического обоснования своих действий.

Традиционно государства ссылаются в таком случае на Статью 51 Устава ООН, которая гарантирует право на самооборону в случае «вооружённого нападения». Однако эта норма нередко используется весьма расширительно, например, когда речь идёт о якобы «необоснованной угрозе» или о действиях, направленных на смену режима. В последние годы, утверждает этот эксперт, подобные прецеденты демонстрировали Россия, США и Израиль.

Сохраняет ли Устав ООН свою юридическую и политическую значимость?

Несмотря на многочисленные кризисы, сам факт, что государства продолжают ссылаться на положения Устава — как для оправдания своих действий, так и для защиты от обвинений — свидетельствует о его сохраняющемся политическом и правовом значении. Так, Китай регулярно апеллирует к принципам государственного суверенитета и невмешательства, закреплённым в Уставе, с целью ответить критику в свой адрес в области прав человека, включая критику самой Организации Объединённых Наций.

Конференция в Сан-Франциско, 25 апреля — 26 июня 1945 года: делегации из 50 стран работают над текстом Устава ООН. Keystone / Photopress-Archiv / Stringer
Конференция в Сан-Франциско, 25 апреля — 26 июня 1945 года: делегации из 50 стран работают над текстом Устава ООН. Keystone / Photopress-Archiv / Stringer Keystone

Поэтому для малых государств, таких как Швейцария, соблюдение норм Устава остаётся важнейшей гарантией международной стабильности и собственной безопасности. «Мировые державы могут опираться на силу. Базовые условия стабильности дает более слабым странам именно соблюдение Устава ООН», — подчёркивает Винсент Шетей. Не следует забывать и о роли Устава и ООН в процессе деколонизации, в результате которого за последние 80 лет число членов ООН увеличилось с 50 до 193 государств.

Возможно ли «перезагрузка» Устава?

Формально возможность его пересмотра в тексте Устава предусмотрена. Согласно статьям 108 и 109 Устава, внесение изменений возможно при поддержке двух третей членов Генеральной Ассамблеи и обязательного согласия всех пяти постоянных членов Совета Безопасности. С момента вступления Устава в силу его положения уже неоднократно подвергались изменениям. Среди наиболее значимых — расширение состава Совета Безопасности путём увеличения числа непостоянных членов с шести до десяти, а также расширение состава Экономического и Социального Совета ООН с 18 до 27, а позднее — до 54 членов.

Аэрофотосъёмка временной фрески швейцарско-французского художника Сайпа (Saype) под названием «Мир: незавершенный проект» («World in Progress») перед Дворцом Наций в Женеве. Фреска была подарена ООН Швейцарией к 75-летию Устава ООН. Keystone / Valentin Flauraud
Аэрофотосъёмка временной фрески швейцарско-французского художника Сайпа (Saype) под названием «Мир: незавершенный проект» («World in Progress») перед Дворцом Наций в Женеве. Фреска была подарена ООН Швейцарией к 75-летию Устава ООН. Keystone / Valentin Flauraud

В последние годы всё чаще звучат призывы к более глубокой реформе Устава. Коалиция за реформу Устава ООНВнешняя ссылка выступает за созыв Генеральной конференции с целью полной переработки текста. Такая процедура предусмотрена статьёй 109, но на практике пока ни разу не применялась. Центральной темой дискуссий остаётся состав Совета Безопасности, эффективная работа которого часто блокируется правом вето постоянных членов. Радикальная мера — отмена права вето — большинством экспертов и государств признаётся нереалистичной. Однако идея расширения Совета за счёт включения новых постоянных членов — например, стран Африки или Южной Америки — находит всё большую поддержку.

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