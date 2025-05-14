Есть ли будущее у гуманитарной помощи, и какой она должна быть?

Многие страны, которые традиционно считались главными донорами в сфере международной гуманитарной помощи — такие как США, Великобритания и Швейцария — в последнее время сократили свои бюджеты «помощи развитию». Это уже привело к кризису, поставив под угрозу устойчивость всей системы оказания поддержки кризисным и развивающимся странам.

В этой ситуации особенно остро встаёт вопрос: каким должен быть следующий шаг? В каком направлении должна развиваться гуманитарная помощь? Как международные организации могут убедить развитые страны увеличить свои взносы на цели гуманитарной помощи? Стоит ли обращаться к частному бизнесу — и если да, то на каких условиях? И что должны сделать сами страны, которым оказывается помощь?

Нам важно знать, что думаете вы. Ваше мнение может стать шагом к ответу на эти вопросы.

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Показать больше США замораживают гуманитарную помощь: под угрозой десятки программ Этот контент был опубликован на Массовая приостановка гуманитарных программ со стороны США уже приводит к реальным последствиям. Читать далее США замораживают гуманитарную помощь: под угрозой десятки программ

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