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Дубай. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас, как ожидается, покинет больницу в воскресенье после недельного курса лечения от пневмонии, сообщают западные СМИ.

83-летнего М.Аббаса госпитализировали в прошлое воскресенье в связи с высокой температурой спустя несколько дней после операции. Палестинские представители заявили, что у М.Аббаса была пневмония, и ему внутривенно делали инъекции антибиотиков.

СМИ ссылаются на высокопоставленного палестинского чиновника.

Кю об

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Интерфакс