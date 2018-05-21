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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 21:28 21.05.2018 - 21:28

Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас останется в больнице по крайней мере еще на одну ночь, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного палестинского чиновника.

М.Аббаса госпитализировали накануне в связи с высокой температурой спустя несколько дней после операции на ухе.

Палестинские представители заявили, что у М.Аббаса также была пневмония, и ему делали инъекции антибиотиков внутривенно.

Госпитализация М.Аббаса в минувшее воскресенье стала третьей за последнюю неделю.

кю ар гс

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