Этот контент был опубликован 1 февраля 2020 г. 14:32

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Иерусалим. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил в субботу о решении прекратить любые отношения с США и Израилем.

"Мы прерываем все отношения с США", - приводят его слова израильские СМИ. Аналогичную позицию Аббас занял и по отношениям с Израилем.

"Мы информируем, что не будем больше поддерживать контактов с США и Израилем, в том числе, по вопросам безопасности. Израиль будет считаться оккупантом и нести за это ответственность", - предупредил палестинский лидер.

"Я не хочу войти в историю как лидер, который продал Иерусалим", - добавил Аббас на встрече Лиги арабских государств. Он имел в виду подготовленный США и одобренный Израилем план по ближневосточному урегулированию... Он предусматривает, в частности, что Иерусалим должен быть неделимой столицей государства Израиль. А палестинцы получат возможность организовать свою столицу, объединив некоторую часть Восточного Иерусалима с пригородами.

"Я полностью отвергаю этот план", - подчеркнул Аббас.

"Согласно этой "сделке века, объединенный Иерусалим будет столицей Израиля" - напомнил он.

Все ведущие палестинские движения ранее отвергли данную инициативу.

1во пч

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