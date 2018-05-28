Аббас заявил, что до больницы его довел "Иерусалимский вопрос"
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Иерусалим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в понедельник заявил, что его здоровье ухудшилось после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля, сообщает "Таймс оф Исраэл".
"Мы достигнем наших целей - получим независимое государство со столицей в Иерусалиме. И если вопрос Иерусалима довел меня до больницы, то я выписался для того, чтобы назвать Иерусалим столицей Палестины", - заявил М.Аббас.
Он добавил, что полностью выздоровел и со вторника вернется к работе.
83-летний глава палестинской администрации Махмуд Аббас был госпитализирован 20 мая из-за высокой температуры после операции на ухе. В понедельник 28 мая его выписали из больницы.
бф во
Интерфакс